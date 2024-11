Najmocniejszą kartą przetargową tego modelu są zastosowane w nim technologie i rozwiązania techniczne. Na szczęście nie chodzi tutaj o systemy, które często potrafią przyprawić kierowcę o zawrót głowy, zapalając różne kontrolki w samochodzie, lecz o rozwiązania, dzięki którym Kia EV3 wyróżnia się na tle konkurencji.

Zacznijmy jednak od pytania: czego najbardziej obawiamy się w samochodach elektrycznych? Odpowiedź jest prosta – chodzi o ograniczoną swobodę podróżowania, wynikającą z krótszych zasięgów i długiego czasu ładowania. Prawda jest jednak taka, że wrzucanie wszystkich samochodów elektrycznych do jednego worka z etykietą „niewystarczający zasięg” jest niesprawiedliwe.

Kia EV3 jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu nawet 605 km w cyklu mieszanym, co czyni ją liderem w swojej klasie. W mieście ten elektryczny, kompaktowy SUV przejedzie nawet ponad 770 km. To wynik, którym może pochwalić się nieznaczna liczba samochodów spalinowych, a co dopiero auta elektryczne. Rodzi się jednak pytanie, skąd ten samochód potrafi takie cuda? Wpływa na to wiele wyjątkowych rozwiązań.

Zasięg to nie tylko akumulatory

Większość osób uważa, że zasięg samochodu elektrycznego zależy przede wszystkim od pojemności akumulatorów i zużycia energii. To istotne czynniki, ale nie jedyne – równie ważna jest efektywność odzyskiwania energii podczas jazdy. Kia EV3 została wyposażona w dwa nowe systemy, które odpowiadają właśnie za to zadanie.

Pierwszym z nich jest innowacyjny system i-Pedal 3.0. To rozwiązanie pozwala kierowcy na podróżowanie przy użyciu jednego pedału, a dzięki współpracy z trzema trybami rekuperacji zapewnia pełną elastyczność, oddzielając hamowanie regeneracyjne od funkcji całkowitego zatrzymania. Krótko mówiąc, inteligentne zarządzanie rekuperacją w modelu EV3 może znacznie poprawić wydajność akumulatora i zwiększyć zasięg auta.

To jednak nie wszystko! Kia EV3 to pierwszy samochód wyposażony w technologię Smart Regenerative System 3.0. Dzięki radarom i kamerom zaawansowany system potrafi skanować drogę i reagować z wyprzedzeniem na określone sytuacje. Na przykład Kia EV3 sama dostosuje prędkość do pojazdu przed sobą lub wyhamuje przed ostrym zakrętem. Najważniejszą zmianą w porównaniu do starszej wersji jest to, że poprzedni system potrafił jedynie wyhamować auto do 9 km/h, wprowadzając je w tryb pełzania, natomiast nowy potrafi bez problemu zatrzymać samochód.

Kolejną kwestią jest zadbanie o kondycję akumulatorów. Co to oznacza w praktyce? Nowa Kia EV3 to pierwszy na świecie samochód z systemem pochłaniania ciepła, który chroni akumulator i umożliwia szybkie ładowanie zimą. Dzięki temu podczas niskich temperatur właściciele EV3 nie będą spędzać przy ładowarkach więcej czasu niż latem.

Na koniec warto wspomnieć o aspekcie, który również znacząco wpływa na zasięg – aerodynamice! Kia EV3 spędziła setki godzin w tunelu aerodynamicznym, aby dzięki dopracowaniu licznych elementów nadwozia osiągnąć współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,26. Jest to bardzo imponujący wynik.

Elektryk, który dorównuje spalinówce

Duży zasięg to dopiero wierzchołek góry lodowej tego, co Kia EV3 może zaoferować użytkownikowi. Dostępne są dwie pojemności akumulatorów: 58,3 kWh oraz 81,4 kWh. Niezależnie od wybranego wariantu moc wynosi 204 KM, co pozwala rozpędzić pojazd od 0 do 100 km/h w czasie od 7,5 do 7,9 sekundy. To całkiem niezły wynik, a dodatkowo maksymalna prędkość, jaką osiąga elektryczny, kompaktowy SUV EV3, wynosi 170 km/h.

Jednym z największych atutów EV3 jest to, że ten samochód nie jest częstym, a co ważniejsze „długim” bywalcem ładowarek. Po pierwsze, wspomniany wcześniej zasięg sprawia, że naprawdę rzadko trzeba będzie z nich korzystać, a po drugie, wersję z większym akumulatorem można ładować z maksymalną mocą 127,5 kW. W praktyce oznacza to, że naładowanie akumulatora od 10% do 80% potrwa zaledwie pół godziny. Natomiast słabsza wersja przyjmuje maksymalnie 100,5 kW, co przekłada się na bardzo podobny czas ładowania. W obu przypadkach krzywa ładowania jest niemal płaska, a w warunkach domowych każdą z wersji można ładować z mocą 10,5 kW.

Technologie to też urozmaicenia

Kia EV3 jest skierowana przede wszystkim do osób, które nie lubią nudy w motoryzacji i cenią innowacyjne rozwiązania. Na przykład system ACP (Automotive Content Platform) zapewnia łatwy dostęp do różnorodnych treści strumieniowych wysokiej jakości, umożliwiając korzystanie z atrakcyjnych materiałów w samochodzie i podnosząc komfort mobilności. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak szybko rozwija się sztuczna inteligencja – Kia również to dostrzega, dlatego model EV3 będzie w przyszłości oferował obsługę głosową wspieraną przez ChatGPT. Dodatkową atrakcją są dostępne w samochodzie minigry, do których kontrolery mogą stanowić smartfony – dzieci (i nie tylko) będą zachwycone!

Wygląd Kii EV3 inspiruje, ale nie szokuje

Wygląd auta również ma duże znaczenie. Można zaprzeczać i twierdzić, że nas to nie dotyczy, ale prawda jest taka, że każdy lubi się wyróżniać. Tworząc model EV3, Kia postawiła sobie za cel stworzenie samochodu, który nie tylko przekona użytkowników innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, ale także zaskoczy wyglądem. I trzeba przyznać, że się udało. Z jednej strony widoczna jest kontynuacja najnowszego języka stylistycznego marki, z drugiej zaś wyraźnie czuć, że to pojazd wprowadzający w życie nowe pomysły projektantów, jak na przykład szersze wykorzystanie ekologicznych materiałów we wnętrzu, które ciekawie wyglądają.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że auto zostało zbudowane od podstaw na platformie E-GMP, zaprojektowanej specjalnie dla samochodów elektrycznych. Plusy? Przede wszystkim doskonały rozkład mas, wpływający na jakość prowadzenia oraz możliwość rozmieszczenia podzespołów tak, aby nie ograniczały przestrzeni i komfortu podróżowania. Dzięki takiemu samemu rozstawowi osi, jak w modelu Sportage, Kia EV3 oferuje przestronniejsze wnętrze, co szczególnie docenią pasażerowie tylnych siedzeń. Pomimo umieszczenia dużej baterii pod podłogą, przestrzeń bagażnika jest zbliżona do modeli z segmentu SUV i wynosi aż 460 litrów.

Cena Kia EV3 zaskakuje, i to pozytywnie

Wiele osób uważa, że rozsądne samochody elektryczne oferujące przestronność i zadowalający zasięg kosztują krocie. Wystarczy jednak zajrzeć do cennika EV3, by zobaczyć, dlaczego ten model ma ogromną szansę stać się najpopularniejszym autem elektrycznym w swoim segmencie i przyciągnąć do marki Kia także osoby dotąd sceptycznie nastawione do elektryków. Wybierając wersję Air z akumulatorem 58,3 kWh, trzeba przygotować 139 900 zł. To wersja otwierająca cennik, jednak bogato wyposażona. Dla osób poszukujących bardziej zaawansowanych funkcji, takich jak system monitorowania martwego pola, asystent utrzymania pasa ruchu oraz blokada tylnych drzwi w sytuacjach niebezpiecznych, dobrym wyborem będzie wersja Earth, która kosztuje 152 400 zł. Zapewnia ona dodatkowe technologie zwiększające bezpieczeństwo i komfort jazdy, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla bardziej wymagających kierowców. Jeśli jednak wymagania są wysokie, warto przyjrzeć się wersji Business Line z większym akumulatorem, która kosztuje 182 400 zł. W tej cenie użytkownicy otrzymują dodatkowe funkcje zwiększające komfort i bezpieczeństwo podróży, takie jak adaptacyjny tempomat, system kamer 360 stopni oraz zaawansowany pakiet asystentów jazdy, co sprawia, że ta wersja idealnie odpowiada na potrzeby bardziej wymagających kierowców. Na szczycie cennika jest wersja GT-Line, która nie tylko równie dobrze wygląda i jest najlepiej wyposażona, ale również zapewnia bardziej sportowe wrażenia z jazdy. Jej cena z większym akumulatorem to 195 400 zł. Każda z podanych cen została obliczona z uwzględnieniem dopłaty 27 000 zł z tytułu Programu „Mój Elektryk”.

W tej cenie otrzymujemy nie tylko szybkie ładowanie pozwalające napełnić baterię już w 29 minut, ale także system V2L, który umożliwia zasilanie urządzeń elektrycznych za pomocą wewnętrznego lub zewnętrznego gniazda. Nie zapominajmy też o tym, że użytkowanie samochodu elektrycznego wiąże się z licznymi przywilejami, jak na przykład możliwość korzystania z buspasów w miastach.

Kia EV3 – tak się łamie stereotypy

Rodzi się więc pytanie: czy nowa propozycja od Kii jest warta uwagi? Bez wątpienia tak – to samochód, który wyróżnia się oryginalnym designem oraz nowoczesnymi i przede wszystkim praktycznymi rozwiązaniami. Ten model z pewnością zrobi zamieszanie na rynku motoryzacyjnym.

Materiał Promocyjny