Najszybciej i najdłużej sprzedające się używane samochody

Mini Cooper to najszybciej sprzedający się model na rynku wtórnym w 2024 r., który na nowego właściciela czekał przeciętnie 13 dni. W I kwartale 2024 r. wystawionych było na sprzedaż 212 takich samochodów. Ich mediana cen wynosiła 19 150 zł, mediana wieku – 16 lat, a medina przebiegu – 159 000 km. Tuż za Mini najszybciej sprzedającym się autem używanym był Opel Grandland – właściciele tego modelu czekali przeciętnie 14 dni na kupca. Na rynku wtórnym oferowano do sprzedaży 116 takich modeli, a mediana cen wynosiła 76 000 zł, ponieważ na ogół były to samochody młode – mediana wieku wynosiła 5 lat, a mediana przebiegu 74 000 km.

Reklama

Najszybciej można sprzedać używanego Mini Coopera, najdłużej na nowego klienta czeka Citroen C5X

- W kwietniu br. kupujący mieli do dyspozycji 252 760 ofert sprzedaży samochodów na wtórnym rynku. Oferta zawierała zarówno samochody pochodzące z rynku krajowego, jak i z importu. Zwłaszcza w przypadku tych drugich kupujący powinni zwracać szczególną uwagę na ich jakość. Negatywną stroną importu wciąż pozostaje wiek samochodów, który przekracza 10 lat i związane z tym problemy z pochodzeniem, stanem licznika kilometrów czy poważnymi uszkodzeniami – powiedziała Karolína Topolová, Dyrektor Generalna AURES Holdings, operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto.

Czytaj więcej Na prąd Koniec przywileju jazdy po buspasach dla samochodów elektrycznych Od 6 maja w Oslo samochody elektryczne nie mogą poruszać się po buspasach. Zakaz obowiązuje całą dobę, niezależnie czy w samochodzie znajdują się pasażerowie, czy nie. Oznacza to, że jeden z przywilejów dla użytkowników elektryków zakończył się w stolicy Norwegii po 21 latach.

Po drugiej stronie medali w I kwartale 2024 r. najdłużej na klientów czekał Citroen C5X – przeciętnie aż 231 dni. Za nim uplasowały się: Ford Mustang Mach-e – 211 dni, Volkswagen ID.Buzz – 179 dni, Skoda Enyaq – 164 dni czy BMW iX – 145 dni. Tak długi okres oczekiwania na nowego właściciela wynikał z faktu wysokiej ceny tych modeli, średnia cena oscylowała ok 200 tys. zł.