5000 złotych - o tyle zmieniła się mediana cen samochodów używanych, wystawianych na Otomoto od stycznia 2024 roku. Ale ceny aut pozostają stabilne. Po prostu wzrósł udział nowszych aut w ofercie wystawców. Polacy wystawiają na sprzedaż modele średnio młodsze i lepiej wyposażone - w stosunku do stycznia o 5 proc. zwiększył się udział samochodów mniej niż pięcioletnich, a ubyło ofert z autami starszymi. Ceny samochodów pozostają stabilne i nadal można zaobserwować wysoką podaż - pod koniec wakacji Polacy wystawili na sprzedaż 15 proc. więcej aut niż w tym samym czasie rok wcześniej. Najdroższe modele wystawiano w województwie podlaskim, gdzie mediana cen wyniosła 52 500 zł. To aż o 14 600 zł więcej niż mediana cen w sąsiadującym z Podlasiem województwie warmińsko-mazurskim, które wraz z województwem świętokrzyskim pochwalić się mogło najniższą medianą cen. Wyniosła ona 37 900 zł.

Na rynku aut używanych jest więcej nowszych aut

Wysoka podaż samochodów (+15 proc. r/r) wynika przede wszystkim z działalności użytkowników indywidualnych. Aktywnie wystawiają swoje pojazdy na sprzedaż, poszukując jednocześnie kolejnych pojazdów dla siebie, co potwierdzają dane z CEPiK. W sierpniu 2024 liczba rejestracji samochodów używanych przez osoby indywidualne wzrosła o 17 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. W sierpniu średni czas aktywności ogłoszeń delikatnie się wydłużył: dla użytkowników indywidualnych to 42 dni, dla biznesowych: 45 dni. Średni czas aktywności ogłoszeń analizowanych ze względu na rodzaj paliwa lub typ nadwozia w porównaniu do poprzedniego miesiąca również delikatnie się wydłużyła. Zmiana nastąpiła głównie dla użytkowników biznesowych: auta z typem silników diesel były średnio dłuższe o 1 dzień niż w lipcu (zmiana z 44 na 45 dni), a ogłoszenia aut elektrycznych o dwa dni (zmiana z 75 na 77 dni). O dwa dni wydłużył się także średni czas aktywności ogłoszeń użytkowników biznesowych dla aut o typie nadwozia mini, minivan oraz SUV.