Od listopada będzie więcej odcinków płatnych dróg. Resort: zmiany były konieczne

Jak tłumaczy Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zmiany były konieczne, ponieważ nie dokonywano ich od 2017 roku. W komunikacie podano, że rozszerzenie sieci dróg płatnych ma zwiększyć przychody Krajowego Funduszu Drogowego, z którego finansowane są m.in. inwestycje drogowe. To ma pozwolić na dalszą rozbudowę sieci dróg w Polsce. Przyjęte rozszerzenie płatnych dróg ma wg rządu sprzyjać wzrostowi udziału kolei w przewozach towarowych, a to z kolei ma zmniejszyć emisję CO2 pochodzącą z transportu. Opłata elektroniczna jest oparta na zasadach "korzystający płaci" oraz "zanieczyszczający płaci", co oznacza, że stawki za przejazd są uzależnione od masy pojazdów oraz od normy emisji spalin. Pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Oznacza to, że nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

Odcinki objęte opłatą

Jak przekazała rzeczniczka resortu infrastruktury Anna Szumańska agencji PAP długość nowych odcinków dróg objętych opłatą to ok. 1,6 tys. km. Zmiany mają wejść w życie od 1 listopada 2024 roku. Rozszerzenie płatnych tras obejmie następujące odcinki:

Autostrada A1 na odcinku węzeł Piotrków Trybunalskich Południe – węzeł Pyrzowice.

Autostrada A2 na odcinku węzeł Lubelska – Choszczówka Dębska.

Droga ekspresowa S1 na odcinku Milówka – Zwardoń (połączenie z drogą powiatową nr 1446S).