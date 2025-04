Kursy na prawo jazdy różnią się w całej Europie. Każdy kraj ma własną koncepcję szkół jazdy, przebiegu egzaminu oraz stawek za nie. Na tym tle wyróżniają się zwłaszcza Niemcy. Osoby ubiegające się o prawo jazdy musi ukończyć co najmniej 14 podwójnych godzin teorii i 12 praktycznych lekcji jazdy. Dla porównania w Polsce obowiązkowe jest 22,5 godziny zegarowej w przypadku teorii i 30 godziny zegarowych dla zajęć praktycznych. To jednak nie jedyne różnice. Te najbardziej zauważalne są w przypadku kosztów za sam kurs. W Niemczech, w 2025 roku cena jest uzależniona m.in. od lokalizacji szkoły jazdy, liczby wymaganych lekcji oraz indywidualnego postępu kursanta. Trzeba być jednak świadomym, że każda godzina kursu wiąże się z kolejnym wydatkiem.

Reklama

Koszty prawa jazdy w Niemczech:

- standardowe jazdy (45 minut): od 55 do 77 euro za lekcję.

- obowiązkowe jazdy specjalne (12 godzin, w tym jazda nocna, po autostradzie i drogach krajowych): od 60 do 95 euro za lekcję ​

- materiały edukacyjne: dostęp do platform e-learningowych, aplikacji mobilnych czy podręczników; kosztuje od 88 do 119 euro

- egzamin teoretyczny: około 25 euro

- egzamin praktyczny: około 130 euro

- badanie wzroku: około 6–7 euro

- kurs pierwszej pomocy: od 50 do 60 euro

- zdjęcie paszportowe: około 10 euro

- opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy: od 38 do 70 euro​

Zgodnie z obowiązującymi cennikami, obecnie jednym z droższych regionów pod kątem kursu na prawo jazdy jest Monachium (średnio jest to ok. 4,2 tys. euro/ ok. 18 tys. zł). Niewiele taniej jest w Norymbergii (ok. 3,7 tys. euro), Frankfurcie (ok. 3,6 tys. euro) czy Kolonii (ok. 3,4 tys. euro). Paradoksalnie najtaniej jest w Berlinie (ok. 2,7 tys. euro). W Polsce koszt zrobienia prawa jazdy wynosi obecnie około 3 do 5 tysięcy złotych. Temat wysokich cen za kurs na prawo jazdy jest coraz szerzej dyskutowany nie tylko w branży ale również na arenie politycznej. Florian Müller rzecznik CDU ds. polityki ruchu drogowego wezwał do bardziej „idącego z duchem czasów i nowoczesnego” szkolenia kierowców, które jest zarówno przystępne cenowo, jak i uwzględnia zmienione warunki w ruchu drogowym. Jak stwierdził w wywiadzie dla Deutsche Welle: "samochód jest nadal najważniejszym środkiem transportu w Niemczech i wiele osób jest uzależnionych od prawa jazdy". Ze względu na koszty i wysokie wymagania – według stowarzyszenia TÜV, wskaźnik niepowodzeń w egzaminie teoretycznym utrzymuje się na rekordowym poziomie – prawie co drugi kandydat oblewa, a ponad jedna trzecia nie zdaje egzaminu praktycznego. Nie dziwi więc to, że coraz więcej osób rozważa zrobienie prawa jazdy w krajach sąsiednich. Jednak według rzeczniczki ADAC Kathariny Lucà, nie jest to takie proste. „Wiele osób zapomina, że trzeba mieszkać w danym kraju przez ponad pół roku, a dokładnie 185 dni. Do tego dochodzą koszty zakwaterowania i podróży” – tłumaczy rzeczniczka. Dlatego ADAC sugeruje zmiany systemowe, które przyczynią się do spadku cen za kursy.

Koszt prawa jazdy w Niemczech to nawet 18 tys. zł. W Polsce średnio od 3 do 5 tys. zł

Niemieccy ministrowie zapoznani ze sprawą wzywają między innymi do uproszczenia teoretycznej części kursu na prawo jazdy. Sceptycznie do tego pomysłu podchodzi jednak Kurt Bartels, przewodniczący Stowarzyszenia Instruktorów Jazdy Północnego Renu. Podkreśla, że zgłoszenie na egzamin teoretyczny kosztuje zaledwie 25 euro. „To, co naprawdę sprawia, że prawo jazdy jest drogie, to zwiększona liczba godzin jazdy” – wyjaśnia. Niemieccy eksperci wskazują, że rozwiązaniem problemu mogłyby być symulatory. Pozwoliłoby one na wirtualne trenowanie podstawowych technik jazdy. We Francji symulatory jazdy są już integralną częścią szkoleń kierowców. W Niemczech wciąż czekają na zatwierdzenie. Są jednak sceptyczne głosy, jak twierdzi Kurt Bartels - Jeśli symulator jest używany, musi być nadzorowany przez instruktora jazdy. Ponadto symulator nigdy nie zastąpi szkoły jazdy w prawdziwym ruchu drogowym, zwłaszcza podczas jazdy po autostradach lub w nocy. Mimo problemu, który narasta u naszych zachodnich sąsiadów wniosek o bardziej przystępne cenowo prawo jazdy został odrzucony w Bundestagu.