Pierwszy kwartał 2025 roku potwierdza, że polski rynek motoryzacyjny, pomimo wielu zawirowań i problemów, mających źródło w globalnych procesach i zjawiskach m.in. związanych ograniczaniem emisji dwutlenku węgla, cłami, ofensywą azjatyckich marek, kontynuuje dobrą passę. W zeszłym roku, po raz pierwszy od wielu lat, sprzedaż całkowita nowych samochodów w naszym kraju osiągnęła poziom notowany przed pandemią. Jak się okazuje, w pierwszych trzech miesiącach roku sprzedaż nowych aut w Polsce nadal - choć już w niewielkim tempie (2,5 proc. r/r) - rosła. Podobnie, jak w całym poprzednim roku, tak i w pierwszym kwartale 2025 r., wzrost ten został wygenerowany przez klientów indywidualnych, którzy nabyli aż o 10,9 proc. nowych samochodów więcej niż w analogicznym czasie rok wcześniej. Gdyby nie duży popyt wśród klientów indywidualnych, polski rynek motoryzacyjny przestałby już rosnąć. Firmy i przedsiębiorcy, odpowiadający wciąż za ponad 2/3 łącznej sprzedaży, nabyli bowiem o 1,6 proc. aut mniej niż przed rokiem. Łącznie w pierwszym kwartale 2025 r. z polskich salonów wyjechało 142 tys. nowych samochodów osobowych, z czego 49,7 tys. nabyły osoby prywatne, a 92,4 tys. firmy - o 1,6 proc. mniej niż w tym samym czasie rok temu.

Skoda Octavia Foto: mat. prasowe

W przypadku kredytu, klasycznego leasingu i zakupu ze środków własnych liczonych razem, wolumen sprzedaży osiągnął poziom niższy o 3,7 proc. niż przed rokiem. Jeżeli zaś chodzi o wynajem długoterminowy, to zgodnie z danymi PZWLP na podstawie danych gromadzonych od firm członkowskich skupionych w organizacji, w pierwszym kwartale 2025 r. branża nabyła o 6,7 proc. więcej nowych samochodów osobowych aniżeli w analogicznym czasie rok wcześniej. Zgodnie z danymi PZWLP, branża wynajmu długoterminowego nabyła w pierwszym kwartale łącznie 20,7 tys. nowych aut osobowych, co stanowi udział w całkowitej sprzedaży samochodów do firm w Polsce na poziomie 22,4 proc. W wynajmie długoterminowym znalazło się w związku z tym więcej niż co piąte nowe auto nabywane przez firmy i przedsiębiorców w Polsce w pierwszym kwartale 2025 r.

Diesli coraz mniej, przybywa hybryd i elektryków

Biorąc pod uwagę najważniejszy wskaźnik mierzący tempo rozwoju branży, a więc łączną liczbę sfinansowanych i oddanych do użytkowania samochodów w ramach usługi wynajmu długoterminowego, zgodnie z danymi PZWLP poziom aktywnej floty urósł w pierwszym kwartale 2025 roku o 7,3 proc. r/r. W liczącej ponad 275 tys. łącznej flocie aut w wynajmie długoterminowym, należącej do firm skupionych w PZWLP, wśród najpopularniejszych samochodów na koniec pierwszego kwartału 2025 roku znalazły się Skoda Octavia, Toyota Corolla oraz Kia Ceed.