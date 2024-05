Jak wynika z raportu Polskiego Instytutu Transportu Drogowego rok 2023, pomimo niekorzystnych okoliczności makroekonomicznych i geopolitycznych był stosunkowo sprzyjający dla kierowców aut ciężarowych. Wprowadzenie kolejnych przepisów Pakietu Mobilności oraz Ustawy o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym pozytywnie wpłynęły na sytuację w zakresie naliczania wynagrodzeń, odliczania składek oraz korzystania z nowych zwolnień podatkowych. Oto kluczowe wnioski z raportu.

Reklama

- W związku ze zmianami wynagrodzeń w ramach Pakietu Mobilności i ustawy o delegowaniu kierowców, blisko 45 proc. kierowców otrzymała wyższe wynagrodzenie. Średnia pensja netto w 2023 roku wzrosła o 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego do kwoty 7824 zł.

- 81 proc respondentów deklaruje, że lubi swoją pracę, a mimo to wzrosła liczba kierowców rozważających zmianę zawodu. Myśli o tym 48 proc. kierowców, co stanowi wzrost o 10 proc. w porównaniu do 2022 roku.

- wśród czynników wpływających na niezadowolenie z pracy znalazł się stres – 19 proc., niewystarczająca liczba miejsc parkingowych – 17 proc., długie rozłąki z rodziną/przyjaciółmi – 17 proc., słabe warunki sanitarne – 16 proc. oraz niebezpieczeństwo na drodze – 14 proc.

- ponad połowa kierowców uważa, że Polska ma najbezpieczniejsze i najlepiej wyposażone parkingi w Europie, 7 na 10 kierowców twierdzi, że stan europejskiej infrastruktury sanitarnej jest na niskim lub bardzo niskim poziomie.

- większość kierowców deklaruje, że korzysta z nowoczesnych technologii – 7 na 10 kierowców, głównie z profesjonalnej nawigacji – 57 proc., monitoringu GPS i lokalizacji pojazdu – 45 proc. oraz informatorów live o utrudnieniach na trasie – 37 proc.