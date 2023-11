Brytyjskich kierowców zastąpią automatycznie sterowane ciężarówki

Wewnętrzna obsługa portu w Felixstowe będzie zautomatyzowana. Do tego celu posłuży 12 dostarczonych i 88 oczekiwanych automatycznie sterowanych ciągników siodłowych Q-Trucks od chińskiego producenta Shanghai Westwell Technology Co. Będą one odpowiedzialne za przewóz kontenerów po prywatnych drogach.