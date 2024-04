Jaki samochód mamy przed oczami, gdy słyszymy nazwę „Ford Explorer”? Właściwie każdemu przyjdzie do głowy wielki SUV, wyglądający jakby wyjechał z planu filmu zza Wielkiej Wody. Jedna z generacji tego modelu była przez chwilę sprzedawana w Polsce pod koniec lat 90. Obecnie „duży” Explorer także znajduje się w ofercie marki na nasz rynek. Ma sześciocylindrowy silnik benzynowy z układem hybrydowym. Trudno nazwać go hitem sprzedaży, ale ma swoją grupę klientów. To ci, którzy mają dość niemieckich SUV-ów premium i wolą wyróżniać się amerykańskim klimatem.

Ford Explorer EV mat. prasowe

Ceny Forda Explorera EV startują od niecałych 200 tys. zł

Ale teraz w gamie Forda debiutuje kolejny Ford Explorer. Nie jest następcą tamtego modelu, a zupełnie innym, nowym samochodem. Mówimy o crossoverze na prąd — pełna nazwa tego auta to Ford Explorer EV. Ma 4460 mm długości, 1871 mm szerokości, 1600 mm wysokości i 2767 mm rozstawu osi. Jego bagażnik mieści 450 litrów. Powstanie elektrycznego Explorera jest owocem mariażu między Fordem i grupą Volkswagena. Samochód jest więc spokrewniony technicznie z Volkswagenem ID.4 czy Skodą Enyaq. Ile trzeba za niego zapłacić? Ford niedawno ujawnił ceny. Auto jest dostępne w trzech odmianach napędowych. Pierwsza ma 170 KM, akumulator 52 kWh netto i napęd na tył. Będzie dostępna dopiero od czwartego kwartału tego roku. Druga wersja rozwija 286 KM. Jej akumulator ma 77 kWh, a napęd również przekazywany jest na tylną oś. Fani napędu AWD muszą zdecydować się na topową wersję. Jej silniki mają 340 KM, a pojemność akumulatora wynosi 79 kWh. 286-konny Explorer osiąga 100 km/h w 6,4 s. 340-konny potrzebuje na to 5,3 s. Zasięgi tych wersji to odpowiednio 602 i 586 km.