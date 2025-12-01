Pakiet „Fit for 55” to strategiczny dla Unii Europejskiej plan transformacji klimatycznej, zakładający redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 roku. w porównaniu z poziomami z 1990 roku. W kontekście sektora motoryzacyjnego oznacza to fundamentalne zmiany, które już dziś rezonują na przyszłość europejskiej mobilności. To o tyle ważne, że według statystyk Komisji Europejskiej, samochody osobowe i użytkowe stanowią już niemal 15 proc. emisji CO2 w Unii Europejskiej. Wśród głównych założeń pakietu dla branży automotive są m.in.: zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych od 2035 roku, co oznacza faktyczny koniec ery silników spalinowych w nowych, masowo produkowanych pojazdach, rozwój infrastruktury ładowania zgodnie z rozporządzeniem AFIR – przepisy przewidują m.in. konieczność rozmieszczenia maksymalnie co 60 km wzdłuż sieci bazowej TEN-T stref ładowania przeznaczonych dla samochodów osobowych i dostawczych (każda o łącznej mocy co najmniej 400 kW, a do 2027 r. co najmniej 600 kW).

Reklama Reklama

Ostatnie tygodnie przyniosły ożywienie dyskusji nad realizacją założeń pakietu klimatycznego „Fit for 55” w motoryzacji. Zwłaszcza z rynku niemieckiego napływają informacje o kolejnych rozwiązaniach oszczędnościowych w sektorze oraz redukcji zatrudnienia w koncernach automotive. kanclerz Niemiec, Friedrich Merz, zaapelował o korektę obranego przez UE kursu, by uchronić gospodarkę przed negatywnymi skutkami zmian rynkowych i rozpoczął konsultacje z przedstawicielami koncernów motoryzacyjnych w kraju.

4 na 10 Europejczyków wyraża gotowość na napęd elektryczny

A jak wygląda nastawienie kierowców do napędu elektrycznego? Jak wynika z danych ACEA, w całej Europie w pierwszych ośmiu miesiącach roku samochody elektryczne stanowiły 15,8 proc. nowych rejestracji, podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego – 12,6 proc. Jak wynika z raportu Otomoto „Faktor E. Impulsy elektromobilności wśród kierowców w Polsce i Europie”, deklaruje to już 4 na 10 badanych Europejczyków. Największą otwartość wykazują Brytyjczycy (54 proc.), Portugalczycy (47 proc.) oraz Niemcy (45 proc.) i Rumuni (44 proc.).

W przypadku polskich kierowców gotowość na zmianę samochodu na elektryczny deklaruje 28 proc. badanych. Nad Wisłą wciąż dominują pojazdy używane. Jak wynika z danych Otomoto Insights, we wrześniu br. zarejestrowano w naszym kraju 367,5 tys. samochodów, z czego 67 proc.. stanowiły przerejestrowania aut używanych, 20 proc. to pierwsze rejestracje aut importowanych, a 13 proc. rejestracje samochodów nowych. W ujęciu styczeń-wrzesień rynek w 2025 roku. urósł o 3 proc. Największy wzrost rejestracji nastąpił w segmencie aut nowych i wynosi aż 7 proc., co wpisuje się w rozwijający się nurt napływu nowych samochodów z Chin – także elektrycznych. Według danych CEPiK w pierwszych ośmiu miesiącach 2025 roku. zarejestrowano 34 170 samochodów elektrycznych, czyli aż o 74 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2024 r. To najwyższy wzrost w historii.