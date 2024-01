Dacia Duster to prawdziwy hit sprzedaży. Od debiutu pierwszego Dustera w 2010 r. wyprodukowano ponad 2,2 mln egz. Pomysł i cena tego auta przekonała klientów. Duster to auto z terenowym charakterem i sprawdzoną technologią Renault. Trzecia generacja otrzyma nie tylko nowy, dużo bardziej nowoczesny wygląd, ale również nową platformę i nowoczesny napęd hybrydowy. Polskiego cennika ciągle brak. Ten ma zostać zaprezentowany w lutym i wtedy zostaną także otwarte zamówienia. Pierwsze samochody trafią do klientów kwiecień/maj. Nie będzie łatwo dostać nowego Dustera. Według informacji polskiego importera zainteresowanie na ten model jest sześciokrotnie wyższe niż szacunki producenta.

Dacia Duster mat. prasowe

We Francji nowa Dacia Duster startuje z ceną 19 690 euro

Jednak ceny nowego Dustera pojawiły się już na innych rynkach np. we Francji. To bardzo popularne auto na tym rynku. Sprzedano tam już ponad pół miliona Dusterów. Nowa generacja startuje z ceną 19 690 euro, czyli około 85 580 zł (wersja Essential, przedni napęd, 100 KM). Kto chce Dustera z napędem na cztery koła musi we Francji zapłacić 25 700 euro, czyli ok. 111 710 zł (Expression, 130 KM). Hybryda startuje z ceną 26 600 euro co w przeliczniu na złotówki daje przybliżoną kwotę 115 620 zł (Expression, 140 KM). Nowa Dacia będzie całkiem dobrze wyposażona. Seryjnie otrzymamy manualną klimatyzację, szyby elektryczne z przodu, tylne czujniki cofania, system rozpoznawania znaków drogowych. W podstawowych wersjach nie będzie cyfrowych zegarów.