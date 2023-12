Duster to auto z terenowym charakterem i sprawdzoną technologią Renault. Do dużej popularności tego modelu Dacii przyczyniła się również jego cena. Oficjalnego cennika nowego modelu na razie nie ma, ale cena ma wahać się w okolicach 90 tys. zł. Byłby to nieduży wzrost, bo oferowana jeszcze poprzednia generacja kosztuje 79 900 zł, a nowa generacja robi duży krok na przód.

Wiosną 2024 roku Dacia chce otworzyć nowy rozdział w swojej historii sukcesu. Wtedy właśnie ma rozpocząć się sprzedaż Dustera trzeciej generacji. „Ewolucja zamiast rewolucji” to założenie stojące za zmianą modelu, ale już na pierwszy rzut oka odróżnimy nową generację od poprzedniej. Co najważniejsze Duster pozostaje w dużej mierze wierny swoim założeniom i temu wszystkiemu, do czego przyzwyczaił swoich klientów. Takie podejście wróży kontynuację sukcesu. Nowa Dacia Duster to pierwszy model marki, w którym zastosowano nową stylistykę. Od teraz każdy z nowych modeli będzie będzie miał styl nowego Dustera. Projektanci sprytnie opracowali kształty SUV-a i połączyli go ze znanymi już rozwiązaniami stylistycznymi. I tak nowy Duster wyraźnie wygląda „na nowego”, ale nadal wiadomo, że to Duster.

Nowy Duster - nowocześniejszy z zewnątrz i w środku

Płaski grill i nowe logo marki zapewniają solidny wygląd. Nowy Duster wydaje się znacznie szerszy i bardziej przysadzisty, choć wymiary zmieniły się tylko nieznacznie, całość wygląda bardziej nowocześnie. Klamki tylnych drzwi są teraz zintegrowane ze słupkiem C. Do produkcji plastikowych paneli Dacia wykorzystuje aż do 20 proc. materiałów pochodzących z recyklingu i nazywa tę mieszankę „Sparkle”. Nazwa mówi sama za siebie: małe białe cząsteczki mają wskazywać na recykling materiałów. Nowa Dacia Duster będzie dostępna w siedmiu kolorach. Po złożeniu tylnych siedzeń pojemność bagażnika zwiększa się o 27 do 472 litrów (silnik benzynowy z napędem na przednie koła).