Rekordowy rok na rynku aut w Polsce. Chińskie marki i premium coraz mocniejsze

W 2025 roku Polacy zarejestrowali niemal 600 tys. nowych samochodów osobowych. Toyota wciąż prowadzi, ale jej przewaga topnieje. Coraz mocniej liczą się marki premium oraz producenci z Chin, którzy notują spektakularne wzrosty.

Publikacja: 23.01.2026 12:00

Toyota Corolla znów jest numerem 1 w Polsce z wynikiem 23 468 sprzedanych sztuk.

Foto: Materiały prasowe

Robert Harasim

Rok 2025 zakończył się na polskim rynku samochodów osobowych wynikiem, którego długo nie było: 597 428 nowych rejestracji, czyli o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Na sprzedażowej liście przebojów nie brakuje zaskoczeń i dowodów na epokowe zmiany.

Dotychczas rekordowy był 1999 r.. Wtedy zarejestrowano aż 640 000 nowych aut – tyle że takie statystyki obejmowały zarówno pojazdy osobowe, jak i dostawcze. Według przygotowanego przez IBRM Samar podsumowania 2025 r., na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, samych osobówek w ciągu zeszłych dwunastu miesięcy sprzedano niemal 600 tysięcy. Skumulowana sprzedaż aut osobowych i dostawczych zamknęła się wynikiem 667 578 sztuk.

Mamy więc nowy rekord, a cały zeszły rok na rynku upływał pod znakiem wzrostów. Sam grudzień był zresztą pod względem wolumenowym imponujący: zanotowano aż 67 780 rejestracji. W porównaniu z grudniem 2024 r. oznacza to wzrost o przeszło jedną piątą. Sprzedaż skoczyła też w porównaniu z listopadem 2025 r. – o niemal 40 proc.. Za ponad 72 proc. zakupów w ostatnim miesiącu zeszłego roku odpowiadały firmy.

Czytaj więcej

Citroen e-C3 - na Starym Kontynencie sprzedaż EV w 2025 roku wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pe
Na prąd
W Europie hybrydy plug-in dominują. Rynek EV przekroczył 20 mln, ale USA hamują

Toyota liderem, ale z ujemną dynamiką

Jakie samochody Polacy kupowali najczęściej? Na samym szczycie tabeli bestsellerów nie ma szokujących zmian. Lider – którym ponownie okazała się Toyota – zamknęła 2025 rok wynikiem 92 123 aut i 15,42% udziału, ale z ujemną dynamiką (-11,27%). To ciekawa mieszanka: marka nadal jest numerem 1, jednak rynek rósł szybciej niż ona. Za Toyotą stabilnie stoi Škoda z 65 508 rejestracjami, 10,97% udziału i wzrostem +8,94%. Dalej mamy Volkswagena (42 929, 7,19%, +11,79%).

Na polskim rynku w 2025 roku sprzedano ponad 21 tys. egzemplarzy Skody Octavii.

Foto: Materiały prasowe

Tuż za podium uplasowało się BMW. Tak dobra pozycja marki premium jeszcze dekadę temu mogłaby szokować, nie mówiąc o jeszcze dawniejszych czasach. Bawarska marka w 2025 r. zanotowała 31 298 rejestracji, co dało jej ponad 5% udziału w rynku. Wzrost jest spory: o 15,42%. Tuż obok mamy Kię z 30 740 (udział 5,15%, dynamika -7,83%), Audi z 30 626 (udział 5,13%, +5,02%) i Mercedesa z 30 272 (udział 5,07%, +5,17%). Dalej w pierwszej dziesiątce są: Hyundai (29 226, 4,89%, -5,75%), Dacia (22 420, 3,75%, +12,14%), Renault (22 200, 3,72%, +2,64%). Jak widać, „wielka trójka” marek premium radzi sobie nad Wisłą doskonale.

Coraz mocniejsza jest jednak pozycja relatywnie młodych firm z Chin. MG uplasowało się na miejscu 13. (udział 2,55%, wzrost aż o 125,18%), wyprzedzając np. Lexusa i „depcząc po piętach” Fordowi.

Czytaj więcej

Tesla Model Y - najchętniej kupowany model EV w Polsce w 2025 roku
Na prąd
Rekordowy rok dla samochodów elektrycznych w Polsce. Wzrost o 161 proc.

Chińscy producenci szturmują rynek

W samym grudniu zarejestrowano 9 821 osobowych aut producentów chińskich, a w całym 2025 roku było to 49 161 sztuk wobec 10 696 rok wcześniej, co daje ogromny wzrost rzędu 359,6%. Najmocniejsze jest MG, ale inne marki też są silne: Omoda zanotowała wynik na poziomie 7 552 (+582,82%), Jaecoo 7 420 (aż +1 369,31%), BYD 6 853 (+1 567,40%), a BAIC 5 126 (+195,79%). Do tego dochodzi Leapmotor z 2 381 aut i wzrostem, który wygląda jak błąd, ale jest po prostu efektem startu z bardzo niskiej bazy: +33 914,29%. Dalej są: Chery (2 190), Forthing (681, +773,08%) i kolejne brandy, które razem składają się na jedną rzecz: chińskie marki nie są „egzotyką”, a raczej realnym zmartwieniem dla tradycyjnych firm.

Po „drugiej stronie rynku” w stosunku do budżetowych marek chińskich, czyli w segmencie premium, za BMW, Audi i Mercedesem uplasowały się: Volvo, Lexus, Mini, Porsche, Land Rover i Alfa Romeo, a Top 10 zamyka DS, tuż przed… Ferrari i Bentleyem.

Najpopularniejsze modele samochodów w 2025 roku

Jak wygląda zestawienie w kategorii modeli? Toyota Corolla znów jest numerem 1 z wynikiem 23 468 i udziałem 3,93%, mimo spadku o 20,37%. Škoda Octavia jest druga: 21 120 sztuk, udział 3,54%, przy wzroście +9,62%. Podium zamyka Toyota C-HR z 14 239 (udział 2,38%, -1,91%). Dalej mamy Kię Sportage (13 762, 2,30%, -2,63%), Toyotę Yaris Cross (13 434, 2,25%, -13,95%) i Hyundaia Tucsona (11 645, 1,95%, -11,63%). W pierwszej dziesiątce są też Toyota Yaris (10 544, 1,76%, -25,63%), Volkswagen T-Roc (10 033, 1,68%, +8,84%) oraz Toyota RAV4 (9 466, 1,58%, -8,88%). Na miejscu dziesiątym – znak czasów. MG HS osiągnęło wynik 8 660 sztuk, ma 1,45% udziału i wzrost +95,05%.

Czy 2026 przyniesie kolejny rekord?

Jak będzie prezentował się rynek w roku, który już się zaczął? Czy wielki lider, czyli Toyota, będzie notować dalsze spadki – a może nawet spadnie z tronu? Można się domyślać, że marki chińskie będą umacniać swoją pozycję i nikt nie będzie zdziwiony, gdy MG znajdzie się w Top 10. Czy padnie kolejny rekord? Tego chcieliby zapewne wszyscy przedstawiciele branży.

Najpopularniejsze marki samochodowe w Polsce w 2025 r.

  1. Toyota – 92 123 rejestracje ( -11,27%)
  2. Škoda – 65 508 (+8,94%)
  3. Volkswagen – 42 929 (+11,79%)
  4. BMW – 31 298 (+15,42%)
  5. Kia – 30 740 (-7,83%)
  6. Audi – 30 626 (+5,02%)
  7. Mercedes-Benz – 30 272 (+5,17%)
  8. Hyundai – 29 226 (-5,75%)
  9. Dacia – 22 420 (+12,14%)
  10. Renault – 22 200 (+2,64%)

Najpopularniejsze modele samochodów w Polsce w 2025 r.

  1. Toyota Corolla – 23 468 (-20,37%)
  2. Škoda Octavia – 21 120 (+9,62%)
  3. Toyota C-HR – 14 239 (-1,91%)
  4. Kia Sportage – 13 762 (-2,63%)
  5. Toyota Yaris Cross – 13 434 (-13,95%)
  6. Hyundai Tucson – 11 645 (-11,63%)
  7. Toyota Yaris – 10 544 (-25,63%)
  8. Volkswagen T-Roc – 10 033 (+8,84%)
  9. Toyota RAV4 – 9 466 (-8,88%)
  10. MG HS – 8 660 (+95,05%)

Najpopularniejsze marki chińskie w Polsce w 2025 r.

  1. MG – 15 230 (+125,18%)
  2. Omoda – 7 552 (+582,82%)
  3. Jaecoo – 7 420 (+1 369,31%)
  4. BYD – 6 853 (+1 567,40%)
  5. BAIC – 5 126 (+195,79%)

Motoryzacja sprzedaż samochodów
