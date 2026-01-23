Aktualizacja: 23.01.2026 15:37 Publikacja: 23.01.2026 12:40
Toyota – zamknęła 2025 rok wynikiem 92 123 aut i 15. procentowym udziałem w rynku.
Foto: Materiały prasowe
Rok 2025 zakończył się na polskim rynku samochodów osobowych wynikiem, którego długo nie było: 597 428 nowych rejestracji, czyli o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Na sprzedażowej liście przebojów nie brakuje zaskoczeń i dowodów na epokowe zmiany.
Dotychczas rekordowy był 1999 r.. Wtedy zarejestrowano aż 640 000 nowych aut – tyle że takie statystyki obejmowały zarówno pojazdy osobowe, jak i dostawcze. Według przygotowanego przez IBRM Samar podsumowania 2025 r., na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, samych osobówek w ciągu zeszłych dwunastu miesięcy sprzedano niemal 600 tysięcy. Skumulowana sprzedaż aut osobowych i dostawczych zamknęła się wynikiem 667 578 sztuk.
Mamy więc nowy rekord, a cały zeszły rok na rynku upływał pod znakiem wzrostów. Sam grudzień był zresztą pod względem wolumenowym imponujący: zanotowano aż 67 780 rejestracji. W porównaniu z grudniem 2024 r. oznacza to wzrost o przeszło jedną piątą. Sprzedaż skoczyła też w porównaniu z listopadem 2025 r. – o niemal 40 proc.. Za ponad 72 proc. zakupów w ostatnim miesiącu zeszłego roku odpowiadały firmy.
Jakie samochody Polacy kupowali najczęściej? Na samym szczycie tabeli bestsellerów nie ma szokujących zmian. Lider – którym ponownie okazała się Toyota – zamknęła 2025 rok wynikiem 92 123 aut i 15,42% udziału, ale z ujemną dynamiką ( -11,27%). To ciekawa mieszanka: marka nadal jest numerem 1, jednak rynek rósł szybciej niż ona. Za Toyotą stabilnie stoi Škoda z 65 508 rejestracjami, 10,97% udziału i wzrostem +8,94%. Dalej mamy Volkswagena (42 929, 7,19%, +11,79%).
Škoda Octavia, drugi najchętniej kupowany model samochodu w Polsce w 2025 roku.
Foto: Materiały prasowe
Tuż za podium uplasowało się BMW. Tak dobra pozycja marki premium jeszcze dekadę temu mogłaby szokować, nie mówiąc o jeszcze dawniejszych czasach. Bawarska marka w 2025 r. zanotowała 31 298 rejestracji, co dało jej ponad 5% udziału w rynku. Wzrost jest spory: o 15,42%. Tuż obok mamy Kię z 30 740 (udział 5,15%, dynamika -7,83%), Audi z 30 626 (udział 5,13%, +5,02%) i Mercedesa z 30 272 (udział 5,07%, +5,17%). Dalej w pierwszej dziesiątce są: Hyundai (29 226, 4,89%, -5,75%), Dacia (22 420, 3,75%, +12,14%), Renault (22 200, 3,72%, +2,64%). Jak widać, „wielka trójka” marek premium radzi sobie nad Wisłą doskonale.
Coraz mocniejsza jest jednak pozycja relatywnie młodych firm z Chin. MG uplasowało się na miejscu 13. (udział 2,55%, wzrost aż o 125,18%), wyprzedzając np. Lexusa i „depcząc po piętach” Fordowi.
W samym grudniu zarejestrowano 9 821 osobowych aut producentów chińskich, a w całym 2025 roku było to 49 161 sztuk wobec 10 696 rok wcześniej, co daje ogromny wzrost rzędu 359,6%. Najmocniejsze jest MG, ale inne marki też są silne: Omoda zanotowała wynik na poziomie 7 552 (+582,82%), Jaecoo 7 420 (aż +1 369,31%), BYD 6 853 (+1 567,40%), a BAIC 5 126 (+195,79%). Do tego dochodzi Leapmotor z 2 381 aut i wzrostem, który wygląda jak błąd, ale jest po prostu efektem startu z bardzo niskiej bazy: +33 914,29%. Dalej są: Chery (2 190), Forthing (681, +773,08%) i kolejne brandy, które razem składają się na jedną rzecz: chińskie marki nie są „egzotyką”, a raczej realnym zmartwieniem dla tradycyjnych firm.
Po „drugiej stronie rynku” w stosunku do budżetowych marek chińskich, czyli w segmencie premium, za BMW, Audi i Mercedesem uplasowały się: Volvo, Lexus, Mini, Porsche, Land Rover i Alfa Romeo, a Top 10 zamyka DS, tuż przed… Ferrari i Bentleyem.
Jak wygląda zestawienie w kategorii modeli? Toyota Corolla znów jest numerem 1 z wynikiem 23 468 i udziałem 3,93%, mimo spadku o 20,37%. Škoda Octavia jest druga: 21 120 sztuk, udział 3,54%, przy wzroście +9,62%. Podium zamyka Toyota C-HR z 14 239 (udział 2,38%, -1,91%). Dalej mamy Kię Sportage (13 762, 2,30%, -2,63%), Toyotę Yaris Cross (13 434, 2,25%, -13,95%) i Hyundaia Tucsona (11 645, 1,95%, -11,63%). W pierwszej dziesiątce są też Toyota Yaris (10 544, 1,76%, -25,63%), Volkswagen T-Roc (10 033, 1,68%, +8,84%) oraz Toyota RAV4 (9 466, 1,58%, -8,88%). Na miejscu dziesiątym – znak czasów. MG HS osiągnęło wynik 8 660 sztuk, ma 1,45% udziału i wzrost +95,05%.
Jak będzie prezentował się rynek w roku, który już się zaczął? Czy wielki lider, czyli Toyota, będzie notować dalsze spadki – a może nawet spadnie z tronu? Można się domyślać, że marki chińskie będą umacniać swoją pozycję i nikt nie będzie zdziwiony, gdy MG znajdzie się w Top 10. Czy padnie kolejny rekord? Tego chcieliby zapewne wszyscy przedstawiciele branży.
