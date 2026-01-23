Rok 2025 zakończył się na polskim rynku samochodów osobowych wynikiem, którego długo nie było: 597 428 nowych rejestracji, czyli o ponad 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Na sprzedażowej liście przebojów nie brakuje zaskoczeń i dowodów na epokowe zmiany.

Reklama Reklama

Dotychczas rekordowy był 1999 r.. Wtedy zarejestrowano aż 640 000 nowych aut – tyle że takie statystyki obejmowały zarówno pojazdy osobowe, jak i dostawcze. Według przygotowanego przez IBRM Samar podsumowania 2025 r., na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, samych osobówek w ciągu zeszłych dwunastu miesięcy sprzedano niemal 600 tysięcy. Skumulowana sprzedaż aut osobowych i dostawczych zamknęła się wynikiem 667 578 sztuk.

Mamy więc nowy rekord, a cały zeszły rok na rynku upływał pod znakiem wzrostów. Sam grudzień był zresztą pod względem wolumenowym imponujący: zanotowano aż 67 780 rejestracji. W porównaniu z grudniem 2024 r. oznacza to wzrost o przeszło jedną piątą. Sprzedaż skoczyła też w porównaniu z listopadem 2025 r. – o niemal 40 proc.. Za ponad 72 proc. zakupów w ostatnim miesiącu zeszłego roku odpowiadały firmy.

Toyota liderem, ale z ujemną dynamiką

Jakie samochody Polacy kupowali najczęściej? Na samym szczycie tabeli bestsellerów nie ma szokujących zmian. Lider – którym ponownie okazała się Toyota – zamknęła 2025 rok wynikiem 92 123 aut i 15,42% udziału, ale z ujemną dynamiką ( -11,27%). To ciekawa mieszanka: marka nadal jest numerem 1, jednak rynek rósł szybciej niż ona. Za Toyotą stabilnie stoi Škoda z 65 508 rejestracjami, 10,97% udziału i wzrostem +8,94%. Dalej mamy Volkswagena (42 929, 7,19%, +11,79%).