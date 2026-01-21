Aktualizacja: 21.01.2026 21:45 Publikacja: 21.01.2026 18:29
Volvo EX60 to obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie model tej marki.
Volvo EX60 to nie największy i nie najbardziej luksusowy model marki. I z pewnością nie stanie się najpopularniejszym autem ze znaczkiem Volvo. Ale EX60 to obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie model tej marki. W pełni elektryczny SUV segmentu D potrafi przejechać nawet 810 km (WLTP) na jednym ładowaniu i uzupełnić energię szybciej, niż zdążysz wypić kawę na stacji. Tak dobrym wynikiem w tej klasie SUV-ów może poszczycić się również BMW iX3, które w wersji 50 xDrive zdołało przejechać w teście homologacyjnym 804 km.
Duży zasięg zdecydowanie zwiększa komfort użytkowania i wolność podróżowania samochodem elektrycznym. Nawet w nieprzyjaznych, zimowych warunkach można oczekiwać, że Volvo EX60 pokona ponad 400 km na jednym ładowaniu, co powoduje, że podróż z Warszawy do Gdańska, Wrocławia czy Krakowa będzie komfortowa. Tym bardziej że 10 minut ładowania na stacji o mocy 400 kW zwiększa zasięg do 340 km. Architektura 800 V pozwala w wersji P12 AWD na uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 19 minut.
Volvo EX60 dostępne jest w trzech głównych wariantach napędowych.
Volvo EX60 dostępne jest w trzech głównych wariantach napędowych. Podstawowa wersja P6 RWD (83 kWh) oferuje napęd na tylną oś, 374 KM mocy i zasięg do 620 km. Środkowy wariant P10 AWD (95 kWh) to już 510 KM, napęd na cztery koła i do 660 km zasięgu. Na szczycie oferty znajduje się P12 AWD – 117 kWh i 680 KM, przyspieszenie do 100 km/h w 3,9 s i imponujące 810 km według WLTP.
Wszystkie wersje łączy nowej generacji akumulator litowo-jonowy typu cell-to-body, zintegrowany bezpośrednio z konstrukcją nadwozia. Takie rozwiązanie pozwoliło obniżyć masę auta o około 70 kg, poprawić sztywność konstrukcji, komfort akustyczny oraz bezpieczeństwo – bateria w przypadku zderzenia bocznego staje się elementem strukturalnym, rozpraszającym energię uderzenia.
Istotnym elementem jest również paszport baterii – cyfrowy dokument zawierający dane o pochodzeniu materiałów, śladzie węglowym, historii serwisowej i cyklu życia akumulatora. To rozwiązanie, które wyprzedza przyszłe regulacje unijne i podkreśla długofalowe podejście Volvo do zrównoważonego rozwoju. Producent oferuje także do 10 lat gwarancji na baterię, pod warunkiem regularnego serwisowania zgodnie z wytycznymi marki.zVolvo EX60 Cross Country
Wraz z debiutem najnowszego elektrycznego SUV-a pojawia się też kultowa wersja. EX60 Cross Country jest o 20 mm wyższy od standardowego EX60, co bezpośrednio przekłada się na możliwości jazdy poza utwardzonymi drogami. Opcjonalne pneumatyczne zawieszenie pozwala dodatkowo zwiększyć prześwit o kolejne 20 mm, poprawiając komfort jazdy i zdolności terenowe. Przy wyższych prędkościach nadwozie automatycznie się obniża, aby zmniejszyć opór powietrza i poprawić efektywność energetyczną.
Volvo EX60 - nowością jest integracja technologii Gemini.
Volvo EX60 to pierwszy model Volvo oparty na zupełnie nowej architekturze SPA3. Megacasting, integracja baterii z nadwoziem, nowoczesny system zarządzania ciepłem oraz bardziej wydajne silniki elektryczne tworzą technologiczną bazę, która pozwala łączyć wysokie osiągi z niskim śladem węglowym – porównywalnym z mniejszym modelem EX30. EX60 to najbardziej zaawansowany technologicznie model Volvo. Sercem systemów pokładowych jest najnowsza wersja HuginCore, która integruje rozwiązania rozwijane m.in. w krakowskim Volvo Tech Hub z technologiami Google, NVIDIA i Qualcomm.
Volvo EX60 - produkcja modelu ruszy wiosną 2026 roku w Szwecji.
System infotainment działa szybciej i bardziej intuicyjnie, a nowością jest integracja technologii Gemini, umożliwiająca naturalną komunikację głosową bez konieczności zapamiętywania sztywnych komend. Całość uzupełnia system audio Bowers & Wilkins z 28 głośnikami, w tym – po raz pierwszy w historii Volvo – głośnikami w zagłówkach czterech głównych foteli. W połączeniu z Apple Music i Dolby Atmos wnętrze EX60 potrafi zamienić się w mobilną salę koncertową.
Dzięki aktualizacjom over-the-air Volvo EX60 będzie z czasem zyskiwać nowe funkcje, bez wizyt w serwisie. Produkcja modelu ruszy wiosną 2026 r. w Szwecji, a zamówienia na wybranych rynkach europejskich są już otwarte.
Volvo Cars od 2010 r. należy do chińskiego koncernu Geely Automobile Holdings, który przejął szwedzką markę od Ford. Geely posiada pakiet kontrolny, obejmujący około 78,7 proc. udziałów, i sprawuje decydujący wpływ na strategiczne kierunki rozwoju Volvo. Jednocześnie spółka zachowała operacyjną niezależność oraz siedzibę i zaplecze inżynieryjne w Szwecji. Chiński właściciel odpowiada za kluczowe decyzje kadrowe – w tym ostatni powrót Håkan Samuelsson na stanowisko prezesa – oraz za ramy finansowe, w których Volvo realizuje swoje plany rozwojowe.
Volvo Ex60 - Produkcja modelu ruszy wiosną 2026 roku w Szwecji.
Dla marki Volvo Polska jest szczególnym krajem z dwóch powodów. W Krakowie szwedzka marka uruchomiła Tech Hub, czyli biuro technologiczne, które zatrudnia ponad 400 osób. Poza tym kluczową rolę w globalnych strukturach Volvo pełni Polak. Arek Nowiński w 2024 r. objął stanowisko prezesa ds. rynków międzynarodowych w Volvo Cars. Nowiński jest związany z firmą od ponad dwudziestu lat – karierę rozpoczął na początku 2004 r. w strukturach Volvo Car Poland, a przez dwanaście lat pełnił funkcję prezesa tej spółki.
Volvo EX60 - szczególnie z tyłu widać inspirację modelem EX40.
