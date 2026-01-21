Volvo EX60 to nie największy i nie najbardziej luksusowy model marki. I z pewnością nie stanie się najpopularniejszym autem ze znaczkiem Volvo. Ale EX60 to obecnie najbardziej zaawansowany technologicznie model tej marki. W pełni elektryczny SUV segmentu D potrafi przejechać nawet 810 km (WLTP) na jednym ładowaniu i uzupełnić energię szybciej, niż zdążysz wypić kawę na stacji. Tak dobrym wynikiem w tej klasie SUV-ów może poszczycić się również BMW iX3, które w wersji 50 xDrive zdołało przejechać w teście homologacyjnym 804 km.

Duży zasięg zdecydowanie zwiększa komfort użytkowania i wolność podróżowania samochodem elektrycznym. Nawet w nieprzyjaznych, zimowych warunkach można oczekiwać, że Volvo EX60 pokona ponad 400 km na jednym ładowaniu, co powoduje, że podróż z Warszawy do Gdańska, Wrocławia czy Krakowa będzie komfortowa. Tym bardziej że 10 minut ładowania na stacji o mocy 400 kW zwiększa zasięg do 340 km. Architektura 800 V pozwala w wersji P12 AWD na uzupełnienie energii od 10 do 80 proc. w 19 minut.

Volvo EX60 dostępne jest w trzech głównych wariantach napędowych. Foto: Materiały prasowe

Volvo EX60 – samochód z paszportem akumulatora

Volvo EX60 dostępne jest w trzech głównych wariantach napędowych. Podstawowa wersja P6 RWD (83 kWh) oferuje napęd na tylną oś, 374 KM mocy i zasięg do 620 km. Środkowy wariant P10 AWD (95 kWh) to już 510 KM, napęd na cztery koła i do 660 km zasięgu. Na szczycie oferty znajduje się P12 AWD – 117 kWh i 680 KM, przyspieszenie do 100 km/h w 3,9 s i imponujące 810 km według WLTP.

Wszystkie wersje łączy nowej generacji akumulator litowo-jonowy typu cell-to-body, zintegrowany bezpośrednio z konstrukcją nadwozia. Takie rozwiązanie pozwoliło obniżyć masę auta o około 70 kg, poprawić sztywność konstrukcji, komfort akustyczny oraz bezpieczeństwo – bateria w przypadku zderzenia bocznego staje się elementem strukturalnym, rozpraszającym energię uderzenia.