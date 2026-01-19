Rekordowy rok dla samochodów elektrycznych w Polsce. Wzrost o 161 proc.





Ponad 43,3 tysiąca – oto, ile nowych, osobowych samochodów elektrycznych zarejestrowali w 2025 r. Polacy. Jak wynika z danych podawanych przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności, to aż o 161 proc. więcej niż w 2024 r. Ich udział w całym rynku wzrósł z 3 proc. w 2024 r. do 7,2 proc. w 2025 r. Rekordowy był grudzień – wtedy odnotowano najwyższy udział BEV w rynku, na poziomie 11,3 proc. Grudzień 2025 r. był zresztą także najlepszym miesiącem w historii polskiej elektromobilności – m.in. za sprawą wyczerpujących się środków KPO z programu dopłat „NaszeAuto” zarejestrowano wtedy około 7,7 tys. nowych aut. Kto chciał zdążyć z dotacją, musiał szybko podejmować decyzje.

Jak wygląda park aut elektrycznych w Polsce?

Jak prezentuje się park aut na prąd w Polsce? Z danych Licznika Elektromobilności wynika, że na koniec grudnia 2025 r. w Polsce było zarejestrowanych łącznie 132 775 osobowych i użytkowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV). W samym 2025 r. ich liczba wzrosła o 52 749 sztuk, co oznacza wzrost o 118 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. Jednocześnie całkowita liczba samochodów osobowych z napędem zelektryfikowanym (czyli bierzemy pod uwagę modele całkowicie elektryczne i hybrydy plug-in razem) na koniec grudnia wynosiła 237 649 sztuk: BEV było 121 606 egzemplarzy, a hybryd plug-in – 116 043 sztuki. Po stronie pojazdów użytkowych i ciężarowych z napędem elektrycznym aktualna liczba to 11 672 sztuki.

Elektryki, hybrydy i autobusy zeroemisyjne – rynek przyspiesza

Rozwija się też rynek innych „zielonych” pojazdów: flota elektrycznych motorowerów i motocykli liczyła na koniec grudnia 28 456 sztuk, liczba osobowych i dostawczych aut hybrydowych (nie tylko plug-in, a szeroko rozumianych, łącznie z miękkimi hybrydami) wzrosła do 1 274 287 sztuk, a park autobusów zeroemisyjnych w Polsce urósł do 1 854 sztuk, z czego 1 731 to autobusy elektryczne, a 123 – wodorowe. Czyli, zeszły rok był okresem wyraźnego przyspieszenia w sprzedaży każdego typu zelektryfikowanego napędu.