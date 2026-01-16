Aktualizacja: 16.01.2026 21:03 Publikacja: 16.01.2026 13:55
Volvo XC60 i Volvo 240 - dwa najlepiej sprzedające się modele w historii marki.
W styczniu 2026 r. Volvo Cars oficjalnie zawiesiło wszystkie prace operacyjne w spółce Novo Energy. Projekt, który miał zapewnić marce własne ogniwa do samochodów elektrycznych, utknął na etapie przygotowań do produkcji. Novo Energy powstało w 2021 r. jako wspólne przedsięwzięcie Volvo i Northvolt. Plan zakładał budowę dużej fabryki baterii w Szwecji i uniezależnienie się od azjatyckich dostawców.
Problemy finansowe Northvolt doprowadziły jednak do zahamowania projektu. Poszukiwania nowego partnera technologicznego trwały, ale nie przyniosły efektów, a koszty rosły. W efekcie Volvo zdecydowało się zatrzymać całość działań „do odwołania”. Oznacza to likwidację pozostałych 75 miejsc pracy w Novo Energy, po wcześniejszym zmniejszeniu zatrudnienia o połowę.
Volvo nie wyklucza powrotu do projektu, ale tylko wtedy, gdy pojawi się partner oferujący realne zaplecze technologiczne i finansowe. Firma zwraca też uwagę, że problemy Novo Energy wpisują się w szerszy europejski trend – wiele projektów gigafabryk baterii w UE zostało opóźnionych lub porzuconych z powodu kosztów i słabnącego popytu na auta elektryczne.
Jeszcze większym zaskoczeniem dla rynku była decyzja o natychmiastowym zakończeniu współpracy z firmą Luminar i usunięciu czujników LiDAR z modeli EX90 i ES90. Charakterystyczne moduły na dachu, od początku budzące kontrowersje stylistyczne, zniknęły z konfiguratorów. Od roku modelowego 2026 oba flagowe modele Volvo będą oferowane wyłącznie bez LiDAR-u i bez zapowiedzi zastąpienia tej technologii innym rozwiązaniem.
Decyzja nie ma jednak związku z designem. Jej przyczyną były problemy finansowe Luminara, napięcia w łańcuchu dostaw oraz niewywiązanie się firmy z warunków kontraktu. To szczególnie symboliczne, bo Volvo przez lata było jednym z największych orędowników LiDAR-u jako kluczowego elementu przyszłej autonomii.
Producent zapewnia, że systemy bezpieczeństwa i asystenci jazdy pozostają bez zmian. EX90 i ES90 nadal korzystają z kamer, radarów i platformy Nvidia Drive, oferując autonomię na poziomie 2. Oznacza to jednak definitywny koniec zapowiadanego wcześniej trybu autonomii 3. poziomu. Bez LiDAR-u samochody nie będą w stanie prowadzić się samodzielnie w trudnych warunkach, takich jak noc, mgła czy intensywny deszcz. To wyraźna zmiana filozofii marki, która jeszcze niedawno określała LiDAR mianem „kolejnego pasa bezpieczeństwa”.
Dla Luminara utrata Volvo jako największego klienta i inwestora jest ciosem, który może przesądzić o przyszłości firmy. Startup zmaga się z zadłużeniem, zwolnieniami, śledztwem SEC i groźbą bankructwa.
Na tym nie koniec zmian. Po trzech latach emerytury na stanowisko prezesa Volvo Cars wraca 74-letni Håkan Samuelsson, zastępując Jima Rowana, który był twarzą elektryfikacji. Kadencja Samuelssona ma potrwać dwa lata i ma pomóc firmie przejść przez okres podwyższonej niepewności.
Zmiana następuje w momencie, gdy Volvo musi mierzyć się ze słabnącym popytem na auta elektryczne, presją kosztową oraz ryzykiem związanym z amerykańskimi cłami. Choć 2024 r. był rekordowy pod względem sprzedaży i przychodów, akcjonariusze krytykowali strategię zbyt mało skoncentrowaną na ochronie gotówki. Samuelsson ma wykorzystać swoje doświadczenie i znajomość firmy, by ustabilizować sytuację.
Elementem szerszej restrukturyzacji jest również powrót, od lutego 2026 r., Thomasa Ingenlatha na stanowisko dyrektora ds. projektowania. Były szef designu Volvo i były CEO Polestara ma znowu mocno postawić na skandynawski charakter marki i uporządkować jej stylistyczną tożsamość w erze elektryfikacji.
Volvo Cars od 2010 r. należy do chińskiego koncernu Geely Automobile Holdings, który przejął szwedzką markę od Forda. Geely jest właścicielem pakietu kontrolnego (posiada około 78,7 proc. udziałów) i sprawuje decydujący wpływ na strategiczne kierunki rozwoju Volvo, choć spółka zachowała operacyjną niezależność oraz siedzibę i zaplecze inżynieryjne w Szwecji. Geely odpowiada za kluczowe decyzje kadrowe, w tym ostatni powrót Håkana Samuelssona na stanowisko prezesa, oraz za ramy finansowe, w których Volvo realizuje swoje plany rozwojowe.
Kluczową rolę w strukturach Volvo pełni Polak. Arek Nowiński w 2024 r. objął stanowisko prezesa ds. rynków międzynarodowych w Volvo Cars. Arek Nowiński jest związany z firmą Volvo Cars od ponad dwudziestu lat. Swoją pracę w strukturach Volvo Car Poland rozpoczął na początku 2004 r. Przez dwanaście lat był prezesem Volvo Car Poland.
Decyzje dotyczące Novo Energy, rezygnacja z LiDAR-u w EX90 i ES90 oraz zmiany personalne na szczycie pokazują jedno: Volvo wyraźnie wraca do starego kursu firmy. Zamiast głośnych deklaracji i kosztownych eksperymentów marka stawia dziś na bardziej zachowawcze, pragmatyczne podejście do technologii i oferty modelowej.
