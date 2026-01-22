Aktualizacja: 22.01.2026 05:06 Publikacja: 22.01.2026 05:00
Citroen e-C3 - na Starym Kontynencie sprzedaż EV w 2025 roku wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pełni elektryczne (BEV) urosły o 31 proc., a hybrydy plug-in (PHEV) o 38 proc.
Jeszcze kilka lat temu 20 milionów sprzedanych samochodów elektrycznych brzmiałoby jak pobożne życzenia z prezentacji Tesli. W 2025 r. na globalne drogi wyjechało 20,7 mln elektrycznych aut osobowych i lekkich dostawczych, co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku. Wynik obejmuje BEV (samochody czysto elektryczne) oraz PHEV (hybrydy plug-in). Auta BEV osiągnęły w 2025 r. poziom sprzedaży przekraczający 13 mln egzemplarzy. Łączny udział samochodów z wtyczką w globalnej sprzedaży nowych samochodów osobowych wyniósł w 2025 r. ok. 25 proc.
Dane opublikowane przez Benchmark Mineral Intelligence (agencja monitorująca globalną sprzedaż aut EV) pokazują, że świat elektromobilności nie rozwija się jednolicie. Europa przyspiesza, Chiny hamują, a Ameryka Północna… wrzuca bieg wsteczny. Na Starym Kontynencie sprzedaż EV w 2025 r. wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pełni elektryczne (BEV) urosły o 31 proc., a hybrydy plug-in (PHEV) o 38 proc. Hybrydy z możliwością ładowania z gniazdka stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem, które znacznie lepiej spełnia oczekiwania klientów zarówno w Europie, jak i w USA. Tym bardziej że w najnowszych modelach PHEV zasięg na energii elektrycznej zwiększył się do 100 km. Europa stała się najszybciej rosnącym dużym rynkiem świata, wyprzedzając pod tym względem Chiny. Stało się to w roku legislacyjnego chaosu. Unia Europejska złagodziła cele emisyjne na 2025 r., rozkładając ich realizację na lata 2025–2027. Teoretycznie miało to dać producentom oddech, ale w praktyce wielu z nich już wcześniej „podkręciło” ofertę elektryczną. Efekt? Niemcy urosły o 48 proc., Wielka Brytania o 27 proc., a Francja – mimo słabego początku – dzięki powrotowi subsydiów zamknęła rok na plusie.
Chiny pozostają bezdyskusyjnym liderem wolumenu – 12,9 mln sprzedanych EV w 2025 r., ale tempo wzrostu spadło do 17 proc. To w dużej mierze efekt wysokiej bazy porównawczej po hojnych dopłatach w drugiej połowie 2024 r.. Na rodzimym rynku producenci walczyli cenami, co uderzyło w marże, zwłaszcza u takich gigantów jak BYD. Odpowiedź była prosta: eksport. Chińskie marki coraz śmielej ruszyły do Europy, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej. W samej Europie auta produkowane w Chinach odpowiadały już za 19 proc. sprzedaży EV.
W USA sprzedaż EV spadła w 2025 r. o 4 proc., a prognozy na 2026 r. mówią nawet o 29-procentowym regresie. Powód? Znikające ulgi podatkowe, zerowe kary CAFE i polityka nastawiona na ochronę krajowej produkcji. Rynek zareagował impulsywnie – rekordowe miesiące tuż przed likwidacją dopłat, a potem gwałtowny spadek. Producenci zaczęli też korygować strategie: zamiast czystych BEV coraz częściej stawiają na auta z wydłużonym zasięgiem (REEV), dopasowane do lokalnych realiów.
Poza głównymi rynkami elektromobilność rośnie najszybciej. „Reszta świata” zanotowała wzrost o 48 proc., napędzany głównie importem chińskich modeli. Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia czy Korea Południowa chłoną elektryki w tempie, które jeszcze niedawno było domeną Europy. Wyjątkiem pozostaje Japonia, gdzie elektryki wciąż przegrywają z klasycznymi hybrydami, a udział EV od lat oscyluje wokół 3 proc.
Globalne 20,7 mln sprzedanych elektryków to imponujący wynik, ale też sygnał ostrzegawczy. Wzrost nie jest już automatyczny, a przyszłość zależy od polityki, subsydiów i realnych potrzeb kierowców, a nie od ambicji producentów.
Źródło: Benchmark Mineral Intelligence, styczeń 2026
Źródło: Benchmark Mineral Intelligence
