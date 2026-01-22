Reklama

W Europie hybrydy plug-in dominują. Rynek EV przekroczył 20 mln, ale USA hamują

Ponad 20 milionów sprzedanych elektryków w roku 2025 – globalny rynek EV rośnie, ale nie wszędzie w tym samym tempie. Europa wyprzedza Chiny pod względem dynamiki, a USA notują spadki.

Publikacja: 22.01.2026 05:00

Citroen e-C3 - na Starym Kontynencie sprzedaż EV w 2025 roku wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pełni elektryczne (BEV) urosły o 31 proc., a hybrydy plug-in (PHEV) o 38 proc.

Foto: Materiały prasowe

Szczepan Mroczek

Jeszcze kilka lat temu 20 milionów sprzedanych samochodów elektrycznych brzmiałoby jak pobożne życzenia z prezentacji Tesli. W 2025 r. na globalne drogi wyjechało 20,7 mln elektrycznych aut osobowych i lekkich dostawczych, co oznacza wzrost o 20 proc. rok do roku. Wynik obejmuje BEV (samochody czysto elektryczne) oraz PHEV (hybrydy plug-in). Auta BEV osiągnęły w 2025 r. poziom sprzedaży przekraczający 13 mln egzemplarzy. Łączny udział samochodów z wtyczką w globalnej sprzedaży nowych samochodów osobowych wyniósł w 2025 r. ok. 25 proc.

Rynek samochodów EV rośnie, ale nie wszędzie

Dane opublikowane przez Benchmark Mineral Intelligence (agencja monitorująca globalną sprzedaż aut EV) pokazują, że świat elektromobilności nie rozwija się jednolicie. Europa przyspiesza, Chiny hamują, a Ameryka Północna… wrzuca bieg wsteczny. Na Starym Kontynencie sprzedaż EV w 2025 r. wzrosła o 33 proc., przy czym auta w pełni elektryczne (BEV) urosły o 31 proc., a hybrydy plug-in (PHEV) o 38 proc. Hybrydy z możliwością ładowania z gniazdka stają się coraz popularniejszym rozwiązaniem, które znacznie lepiej spełnia oczekiwania klientów zarówno w Europie, jak i w USA. Tym bardziej że w najnowszych modelach PHEV zasięg na energii elektrycznej zwiększył się do 100 km. Europa stała się najszybciej rosnącym dużym rynkiem świata, wyprzedzając pod tym względem Chiny. Stało się to w roku legislacyjnego chaosu. Unia Europejska złagodziła cele emisyjne na 2025 r., rozkładając ich realizację na lata 2025–2027. Teoretycznie miało to dać producentom oddech, ale w praktyce wielu z nich już wcześniej „podkręciło” ofertę elektryczną. Efekt? Niemcy urosły o 48 proc., Wielka Brytania o 27 proc., a Francja – mimo słabego początku – dzięki powrotowi subsydiów zamknęła rok na plusie.

Chiny nadal numerem jeden na rynku EV, ale dynamika wyraźnie słabnie

Chiny pozostają bezdyskusyjnym liderem wolumenu – 12,9 mln sprzedanych EV w 2025 r., ale tempo wzrostu spadło do 17 proc. To w dużej mierze efekt wysokiej bazy porównawczej po hojnych dopłatach w drugiej połowie 2024 r.. Na rodzimym rynku producenci walczyli cenami, co uderzyło w marże, zwłaszcza u takich gigantów jak BYD. Odpowiedź była prosta: eksport. Chińskie marki coraz śmielej ruszyły do Europy, Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Południowej. W samej Europie auta produkowane w Chinach odpowiadały już za 19 proc. sprzedaży EV.

Ameryka Północna hamuje przez brak dopłat i zmiany polityczne

W USA sprzedaż EV spadła w 2025 r. o 4 proc., a prognozy na 2026 r. mówią nawet o 29-procentowym regresie. Powód? Znikające ulgi podatkowe, zerowe kary CAFE i polityka nastawiona na ochronę krajowej produkcji. Rynek zareagował impulsywnie – rekordowe miesiące tuż przed likwidacją dopłat, a potem gwałtowny spadek. Producenci zaczęli też korygować strategie: zamiast czystych BEV coraz częściej stawiają na auta z wydłużonym zasięgiem (REEV), dopasowane do lokalnych realiów.

Chińskie marki zalewają rynki eksportowe

Poza głównymi rynkami elektromobilność rośnie najszybciej. „Reszta świata” zanotowała wzrost o 48 proc., napędzany głównie importem chińskich modeli. Ameryka Południowa, Azja Południowo-Wschodnia czy Korea Południowa chłoną elektryki w tempie, które jeszcze niedawno było domeną Europy. Wyjątkiem pozostaje Japonia, gdzie elektryki wciąż przegrywają z klasycznymi hybrydami, a udział EV od lat oscyluje wokół 3 proc.

Co dalej z elektromobilnością w 2026 r.?

Globalne 20,7 mln sprzedanych elektryków to imponujący wynik, ale też sygnał ostrzegawczy. Wzrost nie jest już automatyczny, a przyszłość zależy od polityki, subsydiów i realnych potrzeb kierowców, a nie od ambicji producentów.

Źródło: Benchmark Mineral Intelligence, styczeń 2026

Źródło: Benchmark Mineral Intelligence

