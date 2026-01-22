Aktualizacja: 22.01.2026 20:25 Publikacja: 22.01.2026 12:00
KSeF od 1 lutego 2026 r. obejmie firmy, które w 2024 roku osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto.
Jak informuje Orlen, od lutego 2026 r. przedsiębiorcy tankujący na stacjach koncernu nie otrzymają ani papierowej faktury, ani jej elektronicznej wizualizacji wysłanej e-mailem. Dokument zostanie wystawiony wyłącznie w KSeF – i na tym rola sprzedawcy się kończy. Nie będzie SMS-a, powiadomienia ani maila z informacją, że faktura już czeka w systemie. Do tej pory wystarczyło schować paragon do teczki, zrobić zdjęcie telefonem albo przekazać dokument księgowej. Teraz kluczowy staje się dostęp do KSeF – bezpośredni albo za pośrednictwem biura rachunkowego.
Na szczęście zmiana nie oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał po każdym tankowaniu logować się na rządową stronę.
Faktury można odbierać:
W praktyce dla wielu firm oznacza to przekazanie obsługi faktur księgowości. Warunek jest jeden: wcześniejsze nadanie uprawnień do KSeF. Bez tego biuro rachunkowe nie zobaczy dokumentów.
Ustawodawca zdecydował się na stopniowe wprowadzanie obowiązku korzystania z KSeF. Od 1 lutego 2026 r. system obejmie firmy, które w 2024 roku osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto. Od 1 kwietnia 2026 r. dołączą pozostali przedsiębiorcy.
Taki podział ma ograniczyć chaos i dać mniejszym firmom dodatkowy czas na przygotowanie systemów oraz procedur.
Do końca 2026 roku przewidziano okres przejściowy. W tym czasie nadal będzie można wystawiać faktury poza KSeF, pod warunkiem że ich łączna wartość w danym miesiącu nie przekroczy 10 tys. zł brutto. Co istotne, do limitu wliczają się tylko te faktury, które co do zasady powinny trafić do systemu.
Dodatkowe ułatwienie to możliwość dalszego korzystania z paragonów z NIP do 450 zł jako faktur uproszczonych. Takie dokumenty nie trafiają do KSeF i nie pomniejszają wspomnianego limitu – co dla drobnych przedsiębiorców może okazać się kluczowe.
Zmiany obejmują także załączniki do faktur. Jeśli konieczne jest przesłanie dodatkowych dokumentów, takich jak zestawienia czy specyfikacje, nie będą one częścią faktury w KSeF. Trzeba je wysyłać osobno, w ściśle określony sposób – zazwyczaj jako plik PDF na wskazany adres e-mail.
Orlen jasno zaznacza, że nie będzie obsługiwał linków do zewnętrznych platform, plików zabezpieczonych hasłem ani archiwów ZIP. Krótko mówiąc: ma być prosto, ale według sztywnych zasad.
Dobra wiadomość dla firm zarządzających dużą flotą: w sprzedaży flotowej szczegółowe listy transakcji nadal będą dostępne – jako załącznik w KSeF lub do pobrania online. Forma się zmienia, ale dane pozostają dostępne, co ułatwi kontrolę kosztów i rozliczenia.
Od lutego 2026 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać o jednym: brak dostępu do KSeF może oznaczać brak faktury. A to już problem podatkowy, który zawsze spada na firmę, nie na stację paliw. Nowe zasady nie dotyczą wyłącznie Orlenu. Podobne rozwiązania wdrażają także inne sieci – BP, Circle K czy Moya.
