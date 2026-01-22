Reklama

Koniec papierowych faktur na stacjach paliw. Od lutego wszystko trafi do KSeF

Od 1 lutego 2026 roku papierowe wydruki i pliki PDF na stacjach paliw odchodzą do historii, a faktury za paliwo trafiają wyłącznie do Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zmiana wymusi na przedsiębiorcach nowe podejście do rozliczeń.

Publikacja: 22.01.2026 12:00

KSeF od 1 lutego 2026 r. obejmie firmy, które w 2024 roku osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł brut

KSeF od 1 lutego 2026 r. obejmie firmy, które w 2024 roku osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto.

Foto: Materiały prasowe

Robert Harasim

Jak informuje Orlen, od lutego 2026 r. przedsiębiorcy tankujący na stacjach koncernu nie otrzymają ani papierowej faktury, ani jej elektronicznej wizualizacji wysłanej e-mailem. Dokument zostanie wystawiony wyłącznie w KSeF – i na tym rola sprzedawcy się kończy. Nie będzie SMS-a, powiadomienia ani maila z informacją, że faktura już czeka w systemie. Do tej pory wystarczyło schować paragon do teczki, zrobić zdjęcie telefonem albo przekazać dokument księgowej. Teraz kluczowy staje się dostęp do KSeF – bezpośredni albo za pośrednictwem biura rachunkowego.

KSeF bez logowania po każdej wizycie na stacji 

Na szczęście zmiana nie oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał po każdym tankowaniu logować się na rządową stronę.

Faktury można odbierać:

  • przez programy finansowo-księgowe zintegrowane z systemem,
  • albo za pomocą bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w tym dedykowanej aplikacji.

W praktyce dla wielu firm oznacza to przekazanie obsługi faktur księgowości. Warunek jest jeden: wcześniejsze nadanie uprawnień do KSeF. Bez tego biuro rachunkowe nie zobaczy dokumentów.

Reklama
Reklama

Nie wszyscy od razu. Dwa etapy wdrażania KSeF

Ustawodawca zdecydował się na stopniowe wprowadzanie obowiązku korzystania z KSeF. Od 1 lutego 2026 r. system obejmie firmy, które w 2024 roku osiągnęły sprzedaż powyżej 200 mln zł brutto. Od 1 kwietnia 2026 r. dołączą pozostali przedsiębiorcy.

Taki podział ma ograniczyć chaos i dać mniejszym firmom dodatkowy czas na przygotowanie systemów oraz procedur.

Czytaj więcej

Łukasz Maliczenko - Zarząd EMP
Producenci
Zwolnienia w fabryce Stellantis w Tychach szansą dla ElectroMobility Poland?

Okres przejściowy i ważne wyjątki od KSeF

Do końca 2026 roku przewidziano okres przejściowy. W tym czasie nadal będzie można wystawiać faktury poza KSeF, pod warunkiem że ich łączna wartość w danym miesiącu nie przekroczy 10 tys. zł brutto. Co istotne, do limitu wliczają się tylko te faktury, które co do zasady powinny trafić do systemu.

Dodatkowe ułatwienie to możliwość dalszego korzystania z paragonów z NIP do 450 zł jako faktur uproszczonych. Takie dokumenty nie trafiają do KSeF i nie pomniejszają wspomnianego limitu – co dla drobnych przedsiębiorców może okazać się kluczowe.

Zmiany obejmują także załączniki do faktur. Jeśli konieczne jest przesłanie dodatkowych dokumentów, takich jak zestawienia czy specyfikacje, nie będą one częścią faktury w KSeF. Trzeba je wysyłać osobno, w ściśle określony sposób – zazwyczaj jako plik PDF na wskazany adres e-mail.

Reklama
Reklama

Orlen jasno zaznacza, że nie będzie obsługiwał linków do zewnętrznych platform, plików zabezpieczonych hasłem ani archiwów ZIP. Krótko mówiąc: ma być prosto, ale według sztywnych zasad.

Czytaj więcej

Autostrada A4 - jeden z najważniejszych odcinków autostradowych w Polsce
Tu i Teraz
Jedna z najdroższych autostrad w Europie będzie darmowa

Floty dostają ulgę

Dobra wiadomość dla firm zarządzających dużą flotą: w sprzedaży flotowej szczegółowe listy transakcji nadal będą dostępne – jako załącznik w KSeF lub do pobrania online. Forma się zmienia, ale dane pozostają dostępne, co ułatwi kontrolę kosztów i rozliczenia.

Od lutego 2026 r. przedsiębiorcy muszą pamiętać o jednym: brak dostępu do KSeF może oznaczać brak faktury. A to już problem podatkowy, który zawsze spada na firmę, nie na stację paliw. Nowe zasady nie dotyczą wyłącznie Orlenu. Podobne rozwiązania wdrażają także inne sieci – BP, Circle K czy Moya.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Surowce Paliwa Motoryzacja stacje paliw
Autostrada A4 - jeden z najważniejszych odcinków autostradowych w Polsce
Tu i Teraz
Jedna z najdroższych autostrad w Europie będzie darmowa
Volvo XC60 i Volvo 240 - dwa najlepiej sprzedające się modele w historii marki.
Tu i Teraz
Volvo koryguje strategię. Ambicje elektryczne ustępują presji rynku
Dzielnica Dubaju, zaprojektowana wspólnie przez Mercedesa i Binghatti Developers, obejmuje ponad 13
Tu i Teraz
Kryzys samochodowych marek premium pcha je w stronę luksusowych nieruchomości
WSA rozpatruje cztery skargi na uchwałę o SCT: wojewody małopolskiego, byłego ministra infrastruktur
Tu i Teraz
Sąd: Krakowska Strefa Czystego Transportu legalna, ale wymaga zmian
Olivier Blume - dyrektor generalny Grupy Volkswagen.
Tu i Teraz
Porsche przyznaje się do błędu: spalinowy następca Macana wróci w 2028 roku
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama