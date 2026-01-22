Jak informuje Orlen, od lutego 2026 r. przedsiębiorcy tankujący na stacjach koncernu nie otrzymają ani papierowej faktury, ani jej elektronicznej wizualizacji wysłanej e-mailem. Dokument zostanie wystawiony wyłącznie w KSeF – i na tym rola sprzedawcy się kończy. Nie będzie SMS-a, powiadomienia ani maila z informacją, że faktura już czeka w systemie. Do tej pory wystarczyło schować paragon do teczki, zrobić zdjęcie telefonem albo przekazać dokument księgowej. Teraz kluczowy staje się dostęp do KSeF – bezpośredni albo za pośrednictwem biura rachunkowego.

KSeF bez logowania po każdej wizycie na stacji

Na szczęście zmiana nie oznacza, że przedsiębiorca będzie musiał po każdym tankowaniu logować się na rządową stronę.

Faktury można odbierać:



przez programy finansowo-księgowe zintegrowane z systemem,

albo za pomocą bezpłatnych narzędzi udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, w tym dedykowanej aplikacji.

W praktyce dla wielu firm oznacza to przekazanie obsługi faktur księgowości. Warunek jest jeden: wcześniejsze nadanie uprawnień do KSeF. Bez tego biuro rachunkowe nie zobaczy dokumentów.