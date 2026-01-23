Aktualizacja: 23.01.2026 14:55 Publikacja: 23.01.2026 05:00
Fotoradar
W Krzyszkowicach pod Myślenicami, stoi dziś rekordowo skuteczny fotoradar od lipca 2025 r. uwiecznił 51 681 przekroczeń prędkości.
Foto: AdobeStock
Na Zakopiance, w Krzyszkowicach pod Myślenicami, stoi dziś rekordowo skuteczny fotoradar. Został uruchomiony dopiero 2 lipca 2025 r., a mimo to do końca roku uwiecznił 51 681 przekroczeń prędkości. W praktyce oznacza to 183 dni pracy i średnio ok. 282 zdjęcia na dobę, czyli – licząc najprościej – jedno wykroczenie co mniej więcej 5 minut. Nic dziwnego: odcinek między Głogoczowem a Myślenicami to jeden z tych fragmentów trasy zakopiańskiej, gdzie ruch jest gęsty i kierowcy nie zawsze przestrzegają ograniczenia prędkości do 50 km/h.
Fotoradar z Małopolski jest prawdziwym rekordzistą, ale w 2025 r. system CANARD (Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym) był wyjątkowo „pracowity” w skali całego kraju. Same stacjonarne fotoradary – jest ich 477 – zarejestrowały 734,8 tys. wykroczeń prędkości. Do tego dochodzą odcinkowe pomiary prędkości: 73 urządzenia wykryły 470,5 tys. naruszeń. Trzeci filar to systemy Red Light: 49 lokalizacji na skrzyżowaniach zarejestrowały 90,9 tys. wjazdów na czerwonym świetle, a 5 systemów tego typu działających przy przejazdach kolejowo-drogowych odnotowało 7,4 tys. takich przypadków. Sumarycznie daje to blisko 1,304 mln zarejestrowanych wykroczeń w 2025 r. To wyraźnie więcej niż rok temu.
Polscy kierowcy zwykle jednak nie dopuszczają się ekstremalnych przekroczeń. 57,9 proc. przypadków to przekroczenia w zakresie +11 do +20 km/h, a kolejne 29,8 proc. mieści się w widełkach +21 do +30 km/h. Naprawdę poważne odchylenia są rzadsze: tylko 1,5 proc. kierowców miało na liczniku o ponad 50 km/h za dużo względem limitu. To właśnie dlatego fotoradar w Krzyszkowicach zanotował taki wynik: jeśli codziennie przejeżdża tamtędy 45 tys. samochodów, a duża część z nich „tylko trochę” przekracza limit, licznik puchnie w oczach.
Za Krzyszkowicami w rankingu najbardziej „zapracowanych” urządzeń jest już dużo ciaśniej, ale wciąż mówimy o miejscach, gdzie wykroczeń są tysiące. W 2025 r. kolejne lokalizacje to m.in. Bieruń (ul. Warszawska) z 10 968 naruszeniami, Łódź (ul. Dąbrowskiego) z 10 380 przekroczeniami – przy czym tam urządzenie działało od marca – oraz Warszawa (ul. Pileckiego) z 10 260 uwiecznionych kierowców. Te liczby robią wrażenie, ale Krzyszkowice grają w swojej własnej lidze: to urządzenie samo odpowiada za około 7 proc. wszystkich przekroczeń prędkości zarejestrowanych przez fotoradary CANARD w 2025 r.
Ciekawie wygląda też geografia wykroczeń. Na Mazowszu fotoradary zarejestrowały 156,4 tys. naruszeń, przy czym w samym województwie działa 78 urządzeń – najwięcej w Polsce. Małopolska miała 116,7 tys. wykroczeń przy 34 fotoradarach (a niemal połowę tej puli rejestruje jeden, wspomniany punkt na Zakopiance). Śląskie zamknęło rok wynikiem 82,3 tys. wykroczeń przy 36 urządzeniach.
Jeśli chodzi o coraz częściej spotykane na polskich drogach odcinkowe pomiary prędkości, ich wynik z 2025 r. (470,5 tys. zanotowanych naruszeń przepisów) oznacza liczbę o ponad 100 tys. wyższą niż w 2024 r. Liderem był pomiar na odcinku Kostomłoty – Kąty Wrocławskie na A4 z wynikiem 39 175 wykroczeń. Dalej znalazły się: Katowice na DTŚ (odcinek Nikodema i Józefa Renców) z 35 421 przekroczeń oraz Wyszków na S8 z 34 814 mandatów.
W systemie Red Light także widać mocny wzrost, choć wynikający raczej ze zwiększenia liczby urządzeń, a nie z tego, że kierowcy chętniej łamią przepisy. Na skrzyżowaniach zarejestrowano 90,9 tys. wjazdów na czerwonym, co oznacza skok o około połowę względem roku wcześniejszego. Rekordzistą jest warszawskie skrzyżowanie al. Krakowskiej z Łopuszańską i Hynka, gdzie kamery wychwyciły aż 22 088 naruszeń.
Sieć urządzeń pomiarowych będzie dynamicznie rosła. Do czerwca 2026 r. planowane jest postawienie 70 nowych urządzeń, a do wakacji uruchomienie kolejnych 43 odcinkowych pomiarów prędkości. Czy małopolski fotoradar-rekordzista utrzyma swój wynik za rok? Z pewnością żaden z kierowców nie chciałby się do tego przyczynić.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kupujący poszukują aut o wyższej jakości, mogą za nie więcej zapłacić, ale chcą bezpiecznych transakcji. Zakup a...
Polski rynek nowych aut jest zdominowany przez hybrydy. Ale na rynku wtórnym królują samochody benzynowe, coraz...
Aż 80 proc. używanych „chińczyków” w Polsce to modele marki MG. Kolejne miejsca zajmują BAIC, BYD, Maxus i GWM....
Nowe samochody ciężarowe można ładować w sieci publicznej, co pokazały nasze ostatnie testy. Liczymy, że także w...
Jeszcze w tym tygodniu ma być otwarty 6 km odcinek drogi ekspresowej S3 pomiędzy Lubinem a Polkowicami. Do połow...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas