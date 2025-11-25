Aktualizacja: 25.11.2025 23:45 Publikacja: 25.11.2025 11:09
Jednostka V8 została zaprojektowana na co najmniej dwa pełne cykle życia modelu Temerario
Foto: mat. prasowe
Według szefa linii produktowej, Paolo Racchettiego, jednostka została zaprojektowana na co najmniej dwa pełne cykle życia modelu. A to oznacza jedno: ten ekstremalny silnik może pozostać w ofercie nawet do połowy lat 2040. To zaskakujący ruch nie tylko z biznesowej perspektywy, ale też w kontekście presji regulacyjnej, hybrydyzacji i elektromobilności, która w teorii miała zamknąć drzwi dla takich konstrukcji. Lamborghini wysyła jasny sygnał: era ekstremalnych spalinowych supersamochodów wcale się nie kończy – przynajmniej nie w Sant’Agata Bolognese.
Lamborghini Temerario
Foto: mat. prasowe
Temerario jest modelem plug-in hybrid, ale hybryda pełni tu funkcję wspierającą – nie dominującą. Lamborghini odwraca logikę współczesnej branży. Elektryfikacja ma nie wygaszać charakteru jednostki V8, a wręcz go wzmacniać. Nowy silnik to techniczny manifest: ma 4 litry pojemności, 8 cylindrów, biturbo z płaskim wałem (flat-plane). Do tego tytanowe korbowody i lekkie tłoki rodem z motorsportu. Czerwona linia obrotomierza rozpoczyna się przy 10 000 obr./min – czyli kręci się wyżej niż wolnossący V10 z Huracána. Sama jednostka generuje 800 KM, a z pomocą dwóch silników elektrycznych układ osiąga systemowo moc 920 KM.
Racchetti nie owija w bawełnę: celem była świadoma więź z motorsportem, w którym pięciocyfrowe obroty są normą. W świecie turbo to prawie niespotykane – większość współczesnych V8 z doładowaniem kończy zabawę 2–3 tys. obr./min wcześniej. Lamborghini zaczęło projekt od założenia: kręcimy do 10 tys. obrotów, albo nie robimy tego wcale. Potem dobierano każdy element – od geometrii turbosprężarek po kinematykę wału – pod tę granicę. To nie kompromis. To deklaracja. Co równie kluczowe: silnik nie trafi do Urusa ani żadnego innego modelu. To „signature engine” stworzone wyłącznie dla Temerario. Lamborghini buduje wokół tej jednostki nie flagowiec – lecz ikonę.
Czytaj więcej
Nowe Lamborghini ma za zadanie postawić w cieniu produkowanego przez 10 lat poprzednika. Z mocą 9...
W kontekście europejskiego zakazu rejestracji nowych aut spalinowych od 2035 r. strategia Lamborghini jest niemal prowokacyjna. W 2024 r. Włochy próbowały przeforsować wyjątki dla Ferrari i Lamborghini w Brukseli. Dziś Sant’Agata pokazuje, że może obejść polityczne zawirowania poprzez hybrydyzację i ekstremalne silniki niskoemisyjne. Decyzja o pozostawieniu V8 w ofercie na potencjalnie 15–20 lat to znak oporu wobec szybkiego wycofywania silników spalinowych i element walki o DNA sportowych marek. Ale również biznesowa odpowiedź na realne potrzeby rynku luksusowych supersamochodów. To także dowód, że „koniec silników spalinowych” w segmencie ultra-premium jest bardziej politycznym hasłem niż realnym terminem granicznym.
Lamborghini Temerario
Foto: mat. prasowe
Część klientów domaga się wersji „czystej” – V8 bez systemu hybrydowego. Problem polega na tym, że motor został zaprojektowany od fundamentów jako element układu hybrydowego. Jego rozdzielczość przepływu energii, schładzanie, charakterystyka momentu i geometria wału są wpisane we współpracę z elektrycznym boostem. Wyjęcie hybrydy oznaczałoby… stworzenie nowego silnika. A tego Lamborghini robić nie będzie. Nie teraz, gdy V8 i tak dostał niespodziewanie długie życie. Najważniejsze w tej historii nie jest to, że Temerario ma 920 KM. Kluczowe jest to, że Lamborghini projektuje swoje jednostki napędowe wbrew trendom, podejmując inwestycje w spalinowy silnik na dwie dekady naprzód. To oznacza, że marka wierzy w długowieczność segmentu ultra-lux performance i plug-in hybrid staje się nowym sposobem na obchodzenie politycznych ograniczeń. W końcu klienci supersamochodów wciąż chcą akustyki, wibracji i wysokich obrotów i praktycznie nie są zainteresowani mocnymi sportowymi elektrycznymi samochodami sportowymi. Lamborghini Temerario stał się deklaracją, że śmierć silnika spalinowego została ogłoszona przedwcześnie.
CZY WIESZ, ŻE…
- Lamborghini nigdy wcześniej nie produkowało seryjnego silnika, który osiąga 10 000 obr./min. Temerario jest pierwszym takim przypadkiem.
- Flat-plane V8 w Temerario ma charakterystykę akustyczną bliższą wyścigowym prototypom LMDh niż klasycznym Lambo z V10.
- Lamborghini testowało nową jednostkę na tym samym hamownianym stanowisku, na którym powstawał silnik Aventadora – musiało je specjalnie modernizować, by wytrzymało nowe parametry.
- Włosi rozważali wersję wolnossącą, ale nie byli w stanie spełnić norm emisji bez turbosprężarek i hybrydy.
- Nowy V8 ma największą prędkość tłoka w historii marki – wyższą niż w Murciélago SV.
Lamborghini Temerario
Foto: mat. prasowe
Czytaj więcej
Najnowsze Lamborghini Fenomeno, to auto z klasycznym silnikiem V12, w dodatku w jego najpotężniej...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według szefa linii produktowej, Paolo Racchettiego, jednostka została zaprojektowana na co najmniej dwa pełne cykle życia modelu. A to oznacza jedno: ten ekstremalny silnik może pozostać w ofercie nawet do połowy lat 2040. To zaskakujący ruch nie tylko z biznesowej perspektywy, ale też w kontekście presji regulacyjnej, hybrydyzacji i elektromobilności, która w teorii miała zamknąć drzwi dla takich konstrukcji. Lamborghini wysyła jasny sygnał: era ekstremalnych spalinowych supersamochodów wcale się nie kończy – przynajmniej nie w Sant’Agata Bolognese.
Volkswagen rozpoczyna jedną z największych inwestycji przemysłowych ostatnich lat w Polsce. Koncern rozbuduje fa...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotyczą. W Van ProCenter – wyspecjalizowanych salonach sprzedaży i obsługi klientów samochodów dostawczych marki Mercedes-Benz – wszystko zostało zaprojektowane tak, by klient mógł doświadczyć ich z najlepszej strony na każdym kroku.
Nadeszły pierwsze poranne przymrozki i kierowcy muszą wpaść w zimową rutynę i zderzenie z rzeczywistością pod po...
Holandia zrobiła wyraźny krok w stronę deeskalacji sporu z Chinami o kontrolę nad producentem półprzewodników Ne...
Jakość premium, wpisana w trójramienną gwiazdę, to nie tylko samochody, ale i wszystkie usługi, które ich dotycz...
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
Volvo zrobiło coś, czego jeszcze rok temu nikt by się nie spodziewał. Wypowiedziało ze skutkiem natychmiastowym...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas