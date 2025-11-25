Aktualizacja: 25.11.2025 23:51 Publikacja: 25.11.2025 11:49
Fabryka, która w 2026 roku będzie obchodziła 10-lecie działalności, wyprodukowała dotąd ponad 700 tys. samochodów
Nowe hale produkcyjne będą miały łącznie blisko 60 tys. m2. Pierwsza – o powierzchni ponad 35 tys. m2 – posłuży do budowy platformy podwozia eCraftera. Staną w niej 150 robotów odpowiadających za spawanie, zgrzewanie i klejenie. Druga, 24-tysięczna, będzie magazynem baterii oraz głównym centrum logistycznym z punktami ładowania ciężarówek elektrycznych i zaawansowanym systemem kamer z siecią neuronową do inspekcji pakietów akumulatorowych. Zakończenie budowy przewidziano na połowę 2027 r. – Dzięki tej inwestycji będziemy produkowali najnowszą generację w pełni elektrycznego modelu eCrafter. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego transportu, który wzmocni naszą pozycję w segmencie lekkich samochodów dostawczych w przyszłości – podkreśla Stefan Mecha, prezes zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze. Fabryka, która w 2026 r. będzie obchodziła 10-lecie działalności, wyprodukowała dotąd ponad 700 tys. pojazdów: 560 tys. Crafterów i Grand Californii oraz 175 tys. modeli MAN TGE. To jedyny zakład Volkswagena na świecie montujący te samochody od podstaw.
Znaczenie inwestycji ma także wymiar lokalny i makroekonomiczny. Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce – zatrudnia ponad 9 tys. osób, a większość komponentów pozyskuje w Polsce. – Volkswagen nie jest tu już traktowany jak inwestycja zagraniczna, ale jak firma trwale wpisana w polski krajobraz gospodarczy. To dowód, że konkurujemy jakością i kompetencjami, a nie tanią siłą roboczą – mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Obecność koncernu we Wrześni po 2016 roku doprowadziła do dynamicznego rozwoju miejskiej infrastruktury, wzrostu liczby mieszkańców i boomu mieszkaniowego. Samorząd podkreśla, że zakład ma kluczowe znaczenie dla stabilności lokalnej gospodarki.
Rozbudowa fabryki potwierdza też kierunek, w jakim zmierza marka. – Dla nas jest jasne, że przyszłość lekkich pojazdów użytkowych jest elektryczna. Już dziś jesteśmy liderem rynku elektrycznych aut dostawczych w Europie i będziemy tę pozycję umacniać. Elektryfikujemy ofertę i elektryfikujemy nasze fabryki – zaznacza Mecha. Zakład we Wrześni wyróżnia się także poziomem technologii. Na 220 hektarach działa ponad 1300 robotów, zintegrowane systemy jakości oparte na sztucznej inteligencji, a także jedna z największych w Europie przyzakładowych farm fotowoltaicznych. W słoneczne dni instalacja zapewnia pełną samowystarczalność energetyczną. Fabryka ma też złoty certyfikat DGNB, czyli jeden z najwyższych światowych standardów w obszarze zrównoważonego budownictwa.
Wmurowanie kamienia wegielnego w fabryce Volkswagena we Wrzesni
— Rozbudowa zwiększy naszą konkurencyjność, rozwinie kompetencje i zagwarantuje stabilność zatrudnienia. Września to miejsce naszego dalszego rozwoju i przyszłości nowoczesnej mobilności — mówi Stefanie Hegels, prezeska Volkswagen Poznań. Zakładowa Solidarność dodaje, że projekt oznacza „zabezpieczenie miejsc pracy na lata”. Nowe hale powstaną zgodnie z zaostrzonymi normami środowiskowymi. Dachy są przygotowane pod montaż dodatkowych paneli solarnych, a zakład planuje dalsze inwestycje w zieloną logistykę, odzysk energii i ograniczenie zużycia wody. — Fabryka we Wrześni ma stać się symbolem przemysłowej fabryki przyszłości — zapowiada dyrektorka zakładu Marzena Pillich-Grońska. Rozbudowa pod produkcję elektrycznego eCraftera wpisuje się w szerszy trend wśród europejskich producentów – przenoszenia kolejnych etapów transformacji energetycznej do kluczowych, stabilnych ośrodków przemysłowych. W przypadku Volkswagena takim centrum staje się Września.
CZY WIESZ, ŻE…
- Fabryka we Wrześni jest jednym z najmłodszych zakładów Volkswagena na świecie – została zbudowana od zera w zaledwie 23 miesiące, od wbicia łopaty do startu produkcji.
- Produkowany tam dotąd Crafter jest jednym z najbardziej spersonalizowanych modeli VW – klienci mogą zamówić ponad 60 wariantów konfiguracji pojazdu.
- Volkswagen Poznań odpowiada za największą liczbę miejsc pracy w całej branży motoryzacyjnej w Polsce, a jego łańcuch dostaw obejmuje ponad 200 krajowych firm.
- Fabryka we Wrześni ma własną bocznicę kolejową, dzięki czemu większość gotowych aut wyjeżdża na Europę transportem niskoemisyjnym.
