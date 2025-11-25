Reklama
Rozwiń
Reklama

To będzie jedna z największych inwestycji przemysłowych ostatnich lat w Polsce

Volkswagen rozpoczyna jedną z największych inwestycji przemysłowych ostatnich lat w Polsce. Koncern rozbuduje fabrykę we Wrześni, aby produkować nową generację w pełni elektrycznego eCraftera. Projekt o wartości 1,5 mld zł ma wzmocnić pozycję marki w segmencie lekkich aut dostawczych i potwierdzić strategiczne znaczenie polskich zakładów w globalnej strukturze Volkswagena.

Publikacja: 25.11.2025 11:49

Fabryka, która w 2026 roku będzie obchodziła 10-lecie działalności, wyprodukowała dotąd ponad 700 ty

Fabryka, która w 2026 roku będzie obchodziła 10-lecie działalności, wyprodukowała dotąd ponad 700 tys. samochodów

Foto: mat. prasowe

Jan Młody

Nowe hale produkcyjne będą miały łącznie blisko 60 tys. m2. Pierwsza – o powierzchni ponad 35 tys. m2 – posłuży do budowy platformy podwozia eCraftera. Staną w niej 150 robotów odpowiadających za spawanie, zgrzewanie i klejenie. Druga, 24-tysięczna, będzie magazynem baterii oraz głównym centrum logistycznym z punktami ładowania ciężarówek elektrycznych i zaawansowanym systemem kamer z siecią neuronową do inspekcji pakietów akumulatorowych. Zakończenie budowy przewidziano na połowę 2027 r. – Dzięki tej inwestycji będziemy produkowali najnowszą generację w pełni elektrycznego modelu eCrafter. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego transportu, który wzmocni naszą pozycję w segmencie lekkich samochodów dostawczych w przyszłości – podkreśla Stefan Mecha, prezes zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze. Fabryka, która w 2026 r. będzie obchodziła 10-lecie działalności, wyprodukowała dotąd ponad 700 tys. pojazdów: 560 tys. Crafterów i Grand Californii oraz 175 tys. modeli MAN TGE. To jedyny zakład Volkswagena na świecie montujący te samochody od podstaw.

Czytaj więcej

Mikołaj Woźniak, prezes Volkswagen Financial Services
Rozmowa MOTO.RP.PL
Mikołaj Woźniak, prezes VW Financial Services: Naszą przewagą są wartości rezydualne

Znaczenie inwestycji ma także wymiar lokalny i makroekonomiczny. Volkswagen Poznań to największy pracodawca w Wielkopolsce – zatrudnia ponad 9 tys. osób, a większość komponentów pozyskuje w Polsce. – Volkswagen nie jest tu już traktowany jak inwestycja zagraniczna, ale jak firma trwale wpisana w polski krajobraz gospodarczy. To dowód, że konkurujemy jakością i kompetencjami, a nie tanią siłą roboczą – mówi wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski. Obecność koncernu we Wrześni po 2016 roku doprowadziła do dynamicznego rozwoju miejskiej infrastruktury, wzrostu liczby mieszkańców i boomu mieszkaniowego. Samorząd podkreśla, że zakład ma kluczowe znaczenie dla stabilności lokalnej gospodarki.

1300 robotów i sztuczna inteligencja

Rozbudowa fabryki potwierdza też kierunek, w jakim zmierza marka. – Dla nas jest jasne, że przyszłość lekkich pojazdów użytkowych jest elektryczna. Już dziś jesteśmy liderem rynku elektrycznych aut dostawczych w Europie i będziemy tę pozycję umacniać. Elektryfikujemy ofertę i elektryfikujemy nasze fabryki – zaznacza Mecha. Zakład we Wrześni wyróżnia się także poziomem technologii. Na 220 hektarach działa ponad 1300 robotów, zintegrowane systemy jakości oparte na sztucznej inteligencji, a także jedna z największych w Europie przyzakładowych farm fotowoltaicznych. W słoneczne dni instalacja zapewnia pełną samowystarczalność energetyczną. Fabryka ma też złoty certyfikat DGNB, czyli jeden z najwyższych światowych standardów w obszarze zrównoważonego budownictwa.

Wmurowanie kamienia wegielnego w fabryce Volkswagena we Wrzesni

Wmurowanie kamienia wegielnego w fabryce Volkswagena we Wrzesni

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

— Rozbudowa zwiększy naszą konkurencyjność, rozwinie kompetencje i zagwarantuje stabilność zatrudnienia. Września to miejsce naszego dalszego rozwoju i przyszłości nowoczesnej mobilności — mówi Stefanie Hegels, prezeska Volkswagen Poznań. Zakładowa Solidarność dodaje, że projekt oznacza „zabezpieczenie miejsc pracy na lata”. Nowe hale powstaną zgodnie z zaostrzonymi normami środowiskowymi. Dachy są przygotowane pod montaż dodatkowych paneli solarnych, a zakład planuje dalsze inwestycje w zieloną logistykę, odzysk energii i ograniczenie zużycia wody. — Fabryka we Wrześni ma stać się symbolem przemysłowej fabryki przyszłości — zapowiada dyrektorka zakładu Marzena Pillich-Grońska. Rozbudowa pod produkcję elektrycznego eCraftera wpisuje się w szerszy trend wśród europejskich producentów – przenoszenia kolejnych etapów transformacji energetycznej do kluczowych, stabilnych ośrodków przemysłowych. W przypadku Volkswagena takim centrum staje się Września.

CZY WIESZ, ŻE…
- Fabryka we Wrześni jest jednym z najmłodszych zakładów Volkswagena na świecie – została zbudowana od zera w zaledwie 23 miesiące, od wbicia łopaty do startu produkcji.
- Produkowany tam dotąd Crafter jest jednym z najbardziej spersonalizowanych modeli VW – klienci mogą zamówić ponad 60 wariantów konfiguracji pojazdu.
- Volkswagen Poznań odpowiada za największą liczbę miejsc pracy w całej branży motoryzacyjnej w Polsce, a jego łańcuch dostaw obejmuje ponad 200 krajowych firm.
- Fabryka we Wrześni ma własną bocznicę kolejową, dzięki czemu większość gotowych aut wyjeżdża na Europę transportem niskoemisyjnym.

Czytaj więcej

Piotr Łakomy, dyrektor marki VW Samochody Dostawcze
Rozmowa MOTO.RP.PL
Piotr Łakomy, dyr. marki Volkswagen Samochody Dostawcze: Segment C/D będzie segmentem Craftera

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Volkswagen Volkswagen Września

Nowe hale produkcyjne będą miały łącznie blisko 60 tys. m2. Pierwsza – o powierzchni ponad 35 tys. m2 – posłuży do budowy platformy podwozia eCraftera. Staną w niej 150 robotów odpowiadających za spawanie, zgrzewanie i klejenie. Druga, 24-tysięczna, będzie magazynem baterii oraz głównym centrum logistycznym z punktami ładowania ciężarówek elektrycznych i zaawansowanym systemem kamer z siecią neuronową do inspekcji pakietów akumulatorowych. Zakończenie budowy przewidziano na połowę 2027 r. – Dzięki tej inwestycji będziemy produkowali najnowszą generację w pełni elektrycznego modelu eCrafter. To kolejny krok w kierunku zrównoważonego transportu, który wzmocni naszą pozycję w segmencie lekkich samochodów dostawczych w przyszłości – podkreśla Stefan Mecha, prezes zarządu Volkswagen Samochody Dostawcze. Fabryka, która w 2026 r. będzie obchodziła 10-lecie działalności, wyprodukowała dotąd ponad 700 tys. pojazdów: 560 tys. Crafterów i Grand Californii oraz 175 tys. modeli MAN TGE. To jedyny zakład Volkswagena na świecie montujący te samochody od podstaw.

Reklama
Jednostka V8 została zaprojektowana na co najmniej dwa pełne cykle życia modelu Temerario
Tu i Teraz
Lamborghini stawia na supersilnik. Benzynowe V8 ma przetrwać do 2040 roku
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Jazda z oszronionymi szybami to mandat w wysokości nawet 3000 zł i 15 punktów karnych
Tu i Teraz
Nawet 3000 zł za lód na szybie. Policja nie odpuszcza w sezonie przymrozków
Decyzja zapadła żeby ustabilizować rynek półprzewodników i przywrócić płynność dostaw dla przemysłu
Tu i Teraz
Holendrzy oddają kontrolę nad Nexperią. Pekin wznawia dostawy chipów dla motoryzacji
Salony Mercedes-Benz Van ProCenter – tu spotkasz swoją gwiazdę
Materiał Promocyjny
Salony Mercedes-Benz Van ProCenter – tu spotkasz swoją gwiazdę
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Volvo było jedynym dużym producentem, który postawił na LiDAR jako standard
Tu i Teraz
LiDAR znika z dachów Volvo. Nagły koniec przełomowej technologii
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama