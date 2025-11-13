R26 – pierwszy zwiastun nowej generacji F1

R26 Concept nie jest jeszcze gotowym bolidem, ale daje bardzo realistyczny obraz przyszłorocznej konstrukcji. Audi zaprojektowało model zgodny z nowymi przepisami technicznymi FIA na sezon 2026, które całkowicie zmienią proporcje i aerodynamikę samochodów F1. Bolid będzie węższy o 10 centymetrów i krótszy o 20, co oznacza większą zwrotność, ale też mniejszą stabilność przy wysokich prędkościach. Przód ma głęboko wycięte płaty boczne, nowy potrójny tylny spojler i bardziej zaawansowany system kanałów podwozia, który ma poprawić efektywność przepływu powietrza przy mniejszym docisku. Nowa generacja jednostek napędowych będzie miała znacznie większy udział napędu elektrycznego – nawet 50 proc. mocy całkowitej. Audi nie zamierza korzystać z zewnętrznych dostawców – w Neuburgu, w swoim centrum rozwoju sportów motorowych, już od 2023 r. testuje własny sześciocylindrowy silnik turbo z systemem hybrydowym. To ogromne wyzwanie technologiczne, ale też szansa na stworzenie jednostki, która przeniesie rozwiązania z toru do aut seryjnych.

Audi R26 Concept Foto: mat. prasowe

Podczas premiery w Monachium CEO Audi Gernot Döllner nie ukrywał ambicji: – Wejście do Formuły 1 to jasny sygnał – Audi wchodzi, by wygrywać. Ten projekt to katalizator zmian w całej firmie: szybciej, precyzyjniej, odważniej. Formuła 1 stanie się laboratorium technologii, które wkrótce trafią do naszych aut drogowych. Döllner dodał, że F1 ma być trampoliną do rozwoju technologii elektryfikacji i syntetycznych paliw, a także testem nowego, bardziej dynamicznego sposobu pracy w całej strukturze Audi. Z kolei Mattia Binotto, były szef Ferrari i obecny dyrektor projektu F1 w Audi, tonuje emocje: „Naszym celem jest walka o tytuł – ale nie od razu. Do 2030 roku chcemy być w ścisłej czołówce. Formuła 1 to szkoła pokory, a mistrzostwo to wynik cierpliwości i nauki na błędach.”

Audi R26 Concept Foto: mat. prasowe

Zespół rośnie w siłę

Zespół z Hinwil już dziś pracuje pełną parą. Przez ostatnie dwa lata Audi zainwestowało ogromne środki w modernizację bazy – rozbudowano centrum aerodynamiczne, zatrudniono kilkuset nowych specjalistów, a park maszynowy dorównuje już największym zespołom F1. Audi ogłosiło też trzech strategicznych partnerów: Revolut (sponsor tytularny), BP (dostawca paliw) i Adidas (dostawca sprzętu i ubioru zespołu). Za kierownicą znajdą się doświadczenie i młodość. Nico Hülkenberg, który w 2025 roku zdobył dla Saubera pierwsze podium od 13 lat, zostaje w ekipie, by poprowadzić Audi w nowej erze. Obok niego pojawi się Gabriel Bortoleto – brazylijski talent, który już w debiutanckim sezonie F2 pokazał ogromny potencjał. „Audi to projekt, który budujemy od zera – razem. Czuć, że tu powstaje coś wielkiego” – powiedział Hülkenberg.