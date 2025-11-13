Aktualizacja: 13.11.2025 12:47 Publikacja: 13.11.2025 08:57
Audi zaprezentowało światu koncepcyjny bolid F1 o nazwie R26
Foto: mat. prasowe
Zielone barwy zespołu Sauber wkrótce przejdą do historii. Gdy podczas finału sezonu 2025 w Abu Zabi opadnie flaga, rozpocznie się nowa era – Audi przejmuje pełną kontrolę nad zespołem z Hinwil i oficjalnie wchodzi do Formuły 1 jako producent fabryczny. W oczekiwaniu na ten moment marka zaprezentowała światu koncepcyjny bolid R26, który zdradza, jak wyglądać będzie przyszłoroczna maszyna i jaki kierunek obrało Audi. Prezentacja odbyła się 12 listopada w Monachium i od razu wywołała poruszenie w świecie F1. R26 to coś więcej niż model pokazowy – to pierwszy materialny dowód ambicji Audi, które po raz pierwszy od dekad zamierza wystawić swój własny zespół w królewskiej serii wyścigowej.
Audi R26 Concept
Foto: mat. prasowe
Pierwsze, co rzuca się w oczy, to odejście od dotychczasowej, jaskrawozielonej kolorystyki Saubera. Audi postawiło na minimalistyczny, techniczny design, w którym dominują trzy kolory: tytanowy szary, karbonowa czerń i nowe Audi Red. To ostatnie – intensywna, sygnalna czerwień – ma stać się symbolem zespołu i emocji. Znajdziemy ją na osłonie silnika, nosie bolidu oraz – co znamienne – w logotypie czterech pierścieni, które po raz pierwszy w historii marki mają czerwony kolor. Tytanowy lakier symbolizuje precyzję i inżynieryjną doskonałość, a czarne elementy z odsłoniętego włókna węglowego pokazują techniczną surowość projektu. Nie jest to przypadkowe – nowe przepisy na sezon 2026 zakładają drastyczne ograniczenie masy bolidów. Każdy gram ma znaczenie, dlatego Audi – jak inne zespoły – będzie ograniczać ilość lakieru. „Carbon black” to w praktyce czyste, surowe włókno węglowe – bez zbędnych gramów farby” – tłumaczą inżynierowie. Nowy język stylistyczny marki – ostry, precyzyjny, pozbawiony gradientów – znajdzie zastosowanie nie tylko na torze. Taki sam motyw pojawi się w centrum serwisowym zespołu, strefie garażowej i w ubiorze ekipy.
R26 Concept nie jest jeszcze gotowym bolidem, ale daje bardzo realistyczny obraz przyszłorocznej konstrukcji. Audi zaprojektowało model zgodny z nowymi przepisami technicznymi FIA na sezon 2026, które całkowicie zmienią proporcje i aerodynamikę samochodów F1. Bolid będzie węższy o 10 centymetrów i krótszy o 20, co oznacza większą zwrotność, ale też mniejszą stabilność przy wysokich prędkościach. Przód ma głęboko wycięte płaty boczne, nowy potrójny tylny spojler i bardziej zaawansowany system kanałów podwozia, który ma poprawić efektywność przepływu powietrza przy mniejszym docisku. Nowa generacja jednostek napędowych będzie miała znacznie większy udział napędu elektrycznego – nawet 50 proc. mocy całkowitej. Audi nie zamierza korzystać z zewnętrznych dostawców – w Neuburgu, w swoim centrum rozwoju sportów motorowych, już od 2023 r. testuje własny sześciocylindrowy silnik turbo z systemem hybrydowym. To ogromne wyzwanie technologiczne, ale też szansa na stworzenie jednostki, która przeniesie rozwiązania z toru do aut seryjnych.
Audi R26 Concept
Foto: mat. prasowe
Podczas premiery w Monachium CEO Audi Gernot Döllner nie ukrywał ambicji: – Wejście do Formuły 1 to jasny sygnał – Audi wchodzi, by wygrywać. Ten projekt to katalizator zmian w całej firmie: szybciej, precyzyjniej, odważniej. Formuła 1 stanie się laboratorium technologii, które wkrótce trafią do naszych aut drogowych. Döllner dodał, że F1 ma być trampoliną do rozwoju technologii elektryfikacji i syntetycznych paliw, a także testem nowego, bardziej dynamicznego sposobu pracy w całej strukturze Audi. Z kolei Mattia Binotto, były szef Ferrari i obecny dyrektor projektu F1 w Audi, tonuje emocje: „Naszym celem jest walka o tytuł – ale nie od razu. Do 2030 roku chcemy być w ścisłej czołówce. Formuła 1 to szkoła pokory, a mistrzostwo to wynik cierpliwości i nauki na błędach.”
Audi R26 Concept
Foto: mat. prasowe
Zespół z Hinwil już dziś pracuje pełną parą. Przez ostatnie dwa lata Audi zainwestowało ogromne środki w modernizację bazy – rozbudowano centrum aerodynamiczne, zatrudniono kilkuset nowych specjalistów, a park maszynowy dorównuje już największym zespołom F1. Audi ogłosiło też trzech strategicznych partnerów: Revolut (sponsor tytularny), BP (dostawca paliw) i Adidas (dostawca sprzętu i ubioru zespołu). Za kierownicą znajdą się doświadczenie i młodość. Nico Hülkenberg, który w 2025 roku zdobył dla Saubera pierwsze podium od 13 lat, zostaje w ekipie, by poprowadzić Audi w nowej erze. Obok niego pojawi się Gabriel Bortoleto – brazylijski talent, który już w debiutanckim sezonie F2 pokazał ogromny potencjał. „Audi to projekt, który budujemy od zera – razem. Czuć, że tu powstaje coś wielkiego” – powiedział Hülkenberg.
Audi R26 Concept
Foto: mat. prasowe
Binotto zdradził, że projekt Audi F1 ma trzyetapową strategię:
Faza 2026–2027 – budowa zespołu i zdobycie pierwszych punktów;
Faza 2028–2029 – regularne podium i walka z czołówką;
Faza 2030+ – celem są tytuły mistrzowskie konstruktorów i kierowców.
Pierwsze uruchomienie silnika w gotowym bolidzie planowane jest na początek 2026 roku, a pierwsze testy torowe – w lutym.
CZY WIESZ, ŻE...
- Audi po raz pierwszy startuje w Formule 1 jako producent fabryczny.
- W projekcie uczestniczy Mattia Binotto, były szef zespołu Ferrari.
- Audi buduje własny hybrydowy silnik V6 turbo w centrum Neuburg – już od 2023 roku na hamowniach.
- Nico Hülkenberg zdobył dla Saubera pierwsze podium od 13 lat – w Silverstone 2025.
- Kolor Audi Red ma być odtąd znakiem rozpoznawczym marki w motorsporcie.
- Audi zapowiada walkę o mistrzostwo najpóźniej do 2030 roku.
Audi R26 Concept
Foto: mat. prasowe
Audi R26 Concept
Foto: mat. prasowe
Audi R26 Concept
Foto: mat. prasowe
