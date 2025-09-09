Aktualizacja: 09.09.2025 16:23 Publikacja: 09.09.2025 07:10
Audi Concept C to zapowiedź produkcyjnego modelu samochodu
Foto: mat. prasowe
Koncepcyjny model Audi to nie tylko designerski kaprys, ale zapowiedź produkcyjnego modelu samochodu, który najprawdopodobniej będzie miał wiele wspólnego z nowym Porsche 718 i jego produkcja rozpocznie się w 2027 roku w niemieckiej fabryce Audi w Böllinger Höfe niedaleko fabryki w Neckarsulm, gdzie do tej pory produkowane były m.in. Audi R8. Nowym znakiem rozpoznawczym marki ma być pionowy grill, charakterystyczne wloty powietrza oraz wąskie, czteroelementowe reflektory, które pozwolą bezbłędnie zidentyfikować markę również w nocy.
Audi
Foto: mat. prasowe
Uwagę przyciągają także ostre przetłoczenia, rozbudowana muskulatura oraz pierwszy w historii marki dach typu hardtop – składany podobnie jak w Porsche 911 Targa. Zamiast tylnej szyby – kamera. Wygląda na to, że Audi nie będzie oglądało się za siebie i rusza w nową drogę.
Foto: mat. prasowe
Marka chce poprzez stylizację pokazać światu swoją strategię. Zdecydowane linie tworzą samochód przypominający rzeźbę z wysokiej jakości materiału. Nowoczesna technologia ma być zaprojektowana z emocjami, stylistyczną odwagą, ale podana w przyjazny sposób. Dlatego na kierownicy znajdziemy fizyczne przyciski i pokrętła, a centralny 10,4-calowy ekran znika, gdy nie jest potrzebny. Audi nazywa to „shy tech” – technologią, która nie krzyczy, tylko działa w tle. Wreszcie ktoś zrozumiał, że nie każda funkcjonalność musi błyszczeć jak choinka.
Foto: mat. prasowe
Zrywający z niedawną przeszłością język stylistyczny, pokazany w modelu Concept C, trafi również do innych modeli Audi. W 2026 roku zobaczymy nowe wcielenia RS6 i S6, a już w przyszłym roku – budżetowe auto elektryczne z Ingolstadt. Concept C to początek nowej ofensywy Audi i całego koncernu VW, który koryguje swój kurs. Koncern ma ambicję zostać globalnym liderem technologicznym w branży motoryzacyjnej i udostępniać najlepsze technologie również w tych tańszych modelach. Teraz nowe rozwiązania mają być przemyślane tak, by rzeczywiście były pomocne kierowcy, a nie tylko prezentowały możliwości firmy. Koncern Volkswagena wraca na dobrą drogę.
Foto: mat. prasowe
Czy wiesz, że…
- Audi TT, którego następcą ma być Concept C, zadebiutowało w 1998 roku i od razu zdobyło tytuł „Design Car of the Year” magazynu Automobile.
- Audi w Böllinger Höfe, gdzie powstanie nowy roadster, jest jedną z najbardziej zautomatyzowanych hal produkcyjnych w Europie i do tej pory wytwarzała m.in. supersamochody R8 i elektryczne e-trony GT.
- W historii Audi już raz próbowano stworzyć roadstera z twardym dachem – w 2000 roku powstał prototyp TT Roadster Hardtop, ale nigdy nie trafił do produkcji.
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
Foto: mat. prasowe
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
