Marka chce poprzez stylizację pokazać światu swoją strategię. Zdecydowane linie tworzą samochód przypominający rzeźbę z wysokiej jakości materiału. Nowoczesna technologia ma być zaprojektowana z emocjami, stylistyczną odwagą, ale podana w przyjazny sposób. Dlatego na kierownicy znajdziemy fizyczne przyciski i pokrętła, a centralny 10,4-calowy ekran znika, gdy nie jest potrzebny. Audi nazywa to „shy tech” – technologią, która nie krzyczy, tylko działa w tle. Wreszcie ktoś zrozumiał, że nie każda funkcjonalność musi błyszczeć jak choinka.

Foto: mat. prasowe

Zrywający z niedawną przeszłością język stylistyczny, pokazany w modelu Concept C, trafi również do innych modeli Audi. W 2026 roku zobaczymy nowe wcielenia RS6 i S6, a już w przyszłym roku – budżetowe auto elektryczne z Ingolstadt. Concept C to początek nowej ofensywy Audi i całego koncernu VW, który koryguje swój kurs. Koncern ma ambicję zostać globalnym liderem technologicznym w branży motoryzacyjnej i udostępniać najlepsze technologie również w tych tańszych modelach. Teraz nowe rozwiązania mają być przemyślane tak, by rzeczywiście były pomocne kierowcy, a nie tylko prezentowały możliwości firmy. Koncern Volkswagena wraca na dobrą drogę.

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…

- Audi TT, którego następcą ma być Concept C, zadebiutowało w 1998 roku i od razu zdobyło tytuł „Design Car of the Year” magazynu Automobile.

- Audi w Böllinger Höfe, gdzie powstanie nowy roadster, jest jedną z najbardziej zautomatyzowanych hal produkcyjnych w Europie i do tej pory wytwarzała m.in. supersamochody R8 i elektryczne e-trony GT.

- W historii Audi już raz próbowano stworzyć roadstera z twardym dachem – w 2000 roku powstał prototyp TT Roadster Hardtop, ale nigdy nie trafił do produkcji.