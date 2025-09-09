Reklama

Tak wygląda następca Audi TT. Concept C to roadster z twardym dachem

Audi podczas salonu IAA w Monachium zaprezentowało Concept C – zjawiskowy roadster z twardym dachem, który wygląda jak krzyżówka bolidu Auto Union z lat 30. i minimalistycznej wersji Batmobila.

Publikacja: 09.09.2025 07:10

Audi Concept C to zapowiedź produkcyjnego modelu samochodu

Audi Concept C to zapowiedź produkcyjnego modelu samochodu

Foto: mat. prasowe

Szczepan Mroczek

Koncepcyjny model Audi to nie tylko designerski kaprys, ale zapowiedź produkcyjnego modelu samochodu, który najprawdopodobniej będzie miał wiele wspólnego z nowym Porsche 718 i jego produkcja rozpocznie się w 2027 roku w niemieckiej fabryce Audi w Böllinger Höfe niedaleko fabryki w Neckarsulm, gdzie do tej pory produkowane były m.in. Audi R8. Nowym znakiem rozpoznawczym marki ma być pionowy grill, charakterystyczne wloty powietrza oraz wąskie, czteroelementowe reflektory, które pozwolą bezbłędnie zidentyfikować markę również w nocy.

Audi

Audi

Foto: mat. prasowe

Uwagę przyciągają także ostre przetłoczenia, rozbudowana muskulatura oraz pierwszy w historii marki dach typu hardtop – składany podobnie jak w Porsche 911 Targa. Zamiast tylnej szyby – kamera. Wygląda na to, że Audi nie będzie oglądało się za siebie i rusza w nową drogę.

Czytaj więcej

Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce
Rozmowa MOTO.RP.PL
Łukasz Zadworny, dyrektor marki Audi w Polsce: Musimy koncentrować się na sobie

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Marka chce poprzez stylizację pokazać światu swoją strategię. Zdecydowane linie tworzą samochód przypominający rzeźbę z wysokiej jakości materiału. Nowoczesna technologia ma być zaprojektowana z emocjami, stylistyczną odwagą, ale podana w przyjazny sposób. Dlatego na kierownicy znajdziemy fizyczne przyciski i pokrętła, a centralny 10,4-calowy ekran znika, gdy nie jest potrzebny. Audi nazywa to „shy tech” – technologią, która nie krzyczy, tylko działa w tle. Wreszcie ktoś zrozumiał, że nie każda funkcjonalność musi błyszczeć jak choinka.

Foto: mat. prasowe

Zrywający z niedawną przeszłością język stylistyczny, pokazany w modelu Concept C, trafi również do innych modeli Audi. W 2026 roku zobaczymy nowe wcielenia RS6 i S6, a już w przyszłym roku – budżetowe auto elektryczne z Ingolstadt. Concept C to początek nowej ofensywy Audi i całego koncernu VW, który koryguje swój kurs. Koncern ma ambicję zostać globalnym liderem technologicznym w branży motoryzacyjnej i udostępniać najlepsze technologie również w tych tańszych modelach. Teraz nowe rozwiązania mają być przemyślane tak, by rzeczywiście były pomocne kierowcy, a nie tylko prezentowały możliwości firmy. Koncern Volkswagena wraca na dobrą drogę.

Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…
- Audi TT, którego następcą ma być Concept C, zadebiutowało w 1998 roku i od razu zdobyło tytuł „Design Car of the Year” magazynu Automobile.
- Audi w Böllinger Höfe, gdzie powstanie nowy roadster, jest jedną z najbardziej zautomatyzowanych hal produkcyjnych w Europie i do tej pory wytwarzała m.in. supersamochody R8 i elektryczne e-trony GT.
- W historii Audi już raz próbowano stworzyć roadstera z twardym dachem – w 2000 roku powstał prototyp TT Roadster Hardtop, ale nigdy nie trafił do produkcji.

Foto: mat. prasowe

Reklama
Reklama

Foto: mat. prasowe

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Patrząc na Audi RS e-tron GT Performance pomyślelibyście, że ten samochód ma 925 KM mocy?
Za Kierownicą
Audi RS e-tron GT Performance: Piorun z Ingolstadt. Audi z szaloną mocą

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Audi Marki samochody koncepcyjne

Koncepcyjny model Audi to nie tylko designerski kaprys, ale zapowiedź produkcyjnego modelu samochodu, który najprawdopodobniej będzie miał wiele wspólnego z nowym Porsche 718 i jego produkcja rozpocznie się w 2027 roku w niemieckiej fabryce Audi w Böllinger Höfe niedaleko fabryki w Neckarsulm, gdzie do tej pory produkowane były m.in. Audi R8. Nowym znakiem rozpoznawczym marki ma być pionowy grill, charakterystyczne wloty powietrza oraz wąskie, czteroelementowe reflektory, które pozwolą bezbłędnie zidentyfikować markę również w nocy.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
Reklama
Lexus Sport Concept to klasyczne coupé z silnikiem V8
Samochód Jutra
Wraca moda na silniki V8. Nowy Lexus zapiera dech w piersiach
Skoda Vision O zapowiada nową wersję Octavii kombi z napędem w pełni elektrycznym
Samochód Jutra
Skoda myśli mądrze. Będzie nowy elektryk, ale aktualna Octavia zostaje w programie
Póki co chiński supersamochód GWM został zaprezentowany wyłącznie w takiej formie
Samochód Jutra
Chińczycy zapowiadają supersamochód z silnikiem V8. Konkurent Ferrari i Lamborghini
Bazę dla nowego XC90 może posłużyć model XC70, który niedawno zadebiutował na chińskim rynku
Samochód Jutra
Będzie nowe Volvo XC90. Trzecia generacja z silnikiem spalinowym jest w drodze
Ta Skoda powstała, by uczcić 130-lecie firmy, liczone od 1895 roku, gdy Václav Laurin i Václav Kleme
Samochód Jutra
Lubisz rowery? Będziesz marzył o tej Skodzie. Stworzyli ją studenci z Czech
Reklama
Reklama
e-Wydanie