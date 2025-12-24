Ford Polska rozpoczyna długofalową współpracę z Fundacją Psia Krew, założoną przez Adama Van Bendlera. Kluczowym elementem partnerstwa jest przekazanie hybrydowego Ford Transit Connect PHEV, który w zespole Animal Helper szybko zyskał przydomek „Van Helper”. Samochód nie będzie elementem ekspozycji ani symbolem – ma pracować w terenie. Posłuży do obsługi interwencji, transportu rannych zwierząt, przewozu sprzętu i materiałów pomocowych. Został także doposażony w specjalistyczną klatkę transportową, zapewniającą bezpieczne warunki przewozu zwierząt wymagających natychmiastowej pomocy.

Animal Helper, czyli 112 dla zwierząt

Animal Helper to aplikacja stworzona przez Fundację Psia Krew, która działa jak całodobowa centrala zgłoszeń dotyczących zwierząt w potrzebie. System przyjmuje interwencje z całej Polski i przekazuje je do odpowiednich służb – od organizacji prozwierzęcych, przez weterynarzy, po lokalne służby ratunkowe. Jak podkreśla Paweł Gebert, prezes fundacji i pomysłodawca aplikacji, wsparcie logistyczne ma kluczowe znaczenie: szybkość reakcji często decyduje o zdrowiu lub życiu zwierzęcia. Nowy samochód pozwoli zespołowi nie tylko skuteczniej koordynować działania, ale także samodzielnie reagować w sytuacjach, gdy liczy się każda minuta.

Hybryda plug-in z praktycznym zapleczem

Przekazany fundacji Ford Transit Connect PHEV łączy benzynowy silnik 1.5 EcoBoost z jednostką elektryczną. Łączna moc układu wynosi 150 KM, a moment obrotowy 350 Nm. W trybie elektrycznym auto może przejechać do 116 km, co w warunkach miejskich i podmiejskich pozwala realizować interwencje bezemisyjnie. Samochód można ładować prądem stałym o mocy do 40 kW (5–80 proc. w około 26 minut) lub prądem przemiennym 11 kW. Wersja FlexCab umożliwia szybkie przejście z układu pięcioosobowego do konfiguracji typowo transportowej, co w codziennej pracy fundacji ma kluczowe znaczenie.