Reklama
Rozwiń
Reklama

Van do zadań specjalnych w służbie zwierząt. Ford wspiera Animal Helper

W świecie, w którym samochody coraz częściej służą do budowania wizerunku, Ford Polska stawia na bardzo dosłowne znaczenie mobilności. Przekazując Fundacji Psia Krew specjalnie przygotowanego Transita Connect PHEV, marka dołącza do projektu Animal Helper – pierwszego w Polsce systemu interwencyjnego działającego jak „112 dla zwierząt”.

Publikacja: 24.12.2025 09:33

Ford Polska przekazał Fundacji Psia Krew specjalnie przygotowanego Transita Connect PHEV

Ford Polska przekazał Fundacji Psia Krew specjalnie przygotowanego Transita Connect PHEV

Foto: mat. prasowe

Albert Warner

Ford Polska rozpoczyna długofalową współpracę z Fundacją Psia Krew, założoną przez Adama Van Bendlera. Kluczowym elementem partnerstwa jest przekazanie hybrydowego Ford Transit Connect PHEV, który w zespole Animal Helper szybko zyskał przydomek „Van Helper”. Samochód nie będzie elementem ekspozycji ani symbolem – ma pracować w terenie. Posłuży do obsługi interwencji, transportu rannych zwierząt, przewozu sprzętu i materiałów pomocowych. Został także doposażony w specjalistyczną klatkę transportową, zapewniającą bezpieczne warunki przewozu zwierząt wymagających natychmiastowej pomocy.

Czytaj więcej

Nowa strategia Forda zakłada maksymalne uproszczenie europejskiej oferty samochodów osobowych
Tu i Teraz
Ford porządkuje gamę w Europie. Tak będą wyglądały jego nowe modele

Animal Helper, czyli 112 dla zwierząt

Animal Helper to aplikacja stworzona przez Fundację Psia Krew, która działa jak całodobowa centrala zgłoszeń dotyczących zwierząt w potrzebie. System przyjmuje interwencje z całej Polski i przekazuje je do odpowiednich służb – od organizacji prozwierzęcych, przez weterynarzy, po lokalne służby ratunkowe. Jak podkreśla Paweł Gebert, prezes fundacji i pomysłodawca aplikacji, wsparcie logistyczne ma kluczowe znaczenie: szybkość reakcji często decyduje o zdrowiu lub życiu zwierzęcia. Nowy samochód pozwoli zespołowi nie tylko skuteczniej koordynować działania, ale także samodzielnie reagować w sytuacjach, gdy liczy się każda minuta.

Ford Polska rozpoczyna długofalową współpracę z Fundacją Psia Krew

Ford Polska rozpoczyna długofalową współpracę z Fundacją Psia Krew

Foto: mat. prasowe

Hybryda plug-in z praktycznym zapleczem

Przekazany fundacji Ford Transit Connect PHEV łączy benzynowy silnik 1.5 EcoBoost z jednostką elektryczną. Łączna moc układu wynosi 150 KM, a moment obrotowy 350 Nm. W trybie elektrycznym auto może przejechać do 116 km, co w warunkach miejskich i podmiejskich pozwala realizować interwencje bezemisyjnie. Samochód można ładować prądem stałym o mocy do 40 kW (5–80 proc. w około 26 minut) lub prądem przemiennym 11 kW. Wersja FlexCab umożliwia szybkie przejście z układu pięcioosobowego do konfiguracji typowo transportowej, co w codziennej pracy fundacji ma kluczowe znaczenie.

Reklama
Reklama

Ford Polska podkreśla, że współpraca z Fundacją Psia Krew ma charakter długofalowy. Celem jest realne wsparcie rozwoju Animal Helper i stopniowe budowanie zaplecza, które w przyszłości może umożliwić tworzenie oddziałów interwencyjnych w całym kraju. To przykład wykorzystania samochodu dokładnie tam, gdzie mobilność nie jest dodatkiem, lecz warunkiem skutecznej pomocy.

Ford Polska rozpoczyna długofalową współpracę z Fundacją Psia Krew

Ford Polska rozpoczyna długofalową współpracę z Fundacją Psia Krew

Foto: mat. prasowe

Czytaj więcej

Ford oficjalnie kończy produkcję elektrycznego F-150 Lightning
Na prąd
Elektryczny sen pick-upów właśnie się kończy. Ameryka wraca do V8

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Ford
Odcinkowy pomiar prędkości na trasie w Kampinoskim Parku Narodowym to efekt wieloletnich starań mies
Tu i Teraz
W Puszczy Kampinoskiej ruszył 13-kilometrowy odcinkowy pomiar prędkości
Rozpoczęcie dostaw czołgów Leopard 2A8 z silnikami Rolls-Royce'a zaplanowano na 2026 r.
Tu i Teraz
Rolls-Royce dostarczy silniki dla ponad 300 czołgów. To jedno z największych zamówień
Wykonawcy mają prawo zawiesić prace terenowe, gdy warunki pogodowe uniemożliwiają realizację zadań z
Tu i Teraz
Drogowcy rozpoczynają przerwę zimową. Czy to oznacza przestój w pracach?
Błąd w systemie fotoradarów na tzw. Smart Motorways doprowadził do anulowania ponad 36 tys. postępow
Tu i Teraz
36 tys. błędnych mandatów. Brytyjski system fotoradarów zawiódł
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Po niemal trzech dekadach z Mercedesa odchodzi szef designu, Gorden Wagener
Tu i Teraz
Po 30 latach Mercedes zmienia szefa designu. Niemiecka marka redefiniuje swoją tożsamość
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Materiał Promocyjny
W kierunku zrównoważonej przyszłości – konkretne działania
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama