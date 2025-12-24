Aktualizacja: 24.12.2025 10:26 Publikacja: 24.12.2025 09:33
Ford Polska przekazał Fundacji Psia Krew specjalnie przygotowanego Transita Connect PHEV
Foto: mat. prasowe
Ford Polska rozpoczyna długofalową współpracę z Fundacją Psia Krew, założoną przez Adama Van Bendlera. Kluczowym elementem partnerstwa jest przekazanie hybrydowego Ford Transit Connect PHEV, który w zespole Animal Helper szybko zyskał przydomek „Van Helper”. Samochód nie będzie elementem ekspozycji ani symbolem – ma pracować w terenie. Posłuży do obsługi interwencji, transportu rannych zwierząt, przewozu sprzętu i materiałów pomocowych. Został także doposażony w specjalistyczną klatkę transportową, zapewniającą bezpieczne warunki przewozu zwierząt wymagających natychmiastowej pomocy.
Animal Helper to aplikacja stworzona przez Fundację Psia Krew, która działa jak całodobowa centrala zgłoszeń dotyczących zwierząt w potrzebie. System przyjmuje interwencje z całej Polski i przekazuje je do odpowiednich służb – od organizacji prozwierzęcych, przez weterynarzy, po lokalne służby ratunkowe. Jak podkreśla Paweł Gebert, prezes fundacji i pomysłodawca aplikacji, wsparcie logistyczne ma kluczowe znaczenie: szybkość reakcji często decyduje o zdrowiu lub życiu zwierzęcia. Nowy samochód pozwoli zespołowi nie tylko skuteczniej koordynować działania, ale także samodzielnie reagować w sytuacjach, gdy liczy się każda minuta.
Foto: mat. prasowe
Przekazany fundacji Ford Transit Connect PHEV łączy benzynowy silnik 1.5 EcoBoost z jednostką elektryczną. Łączna moc układu wynosi 150 KM, a moment obrotowy 350 Nm. W trybie elektrycznym auto może przejechać do 116 km, co w warunkach miejskich i podmiejskich pozwala realizować interwencje bezemisyjnie. Samochód można ładować prądem stałym o mocy do 40 kW (5–80 proc. w około 26 minut) lub prądem przemiennym 11 kW. Wersja FlexCab umożliwia szybkie przejście z układu pięcioosobowego do konfiguracji typowo transportowej, co w codziennej pracy fundacji ma kluczowe znaczenie.
Ford Polska podkreśla, że współpraca z Fundacją Psia Krew ma charakter długofalowy. Celem jest realne wsparcie rozwoju Animal Helper i stopniowe budowanie zaplecza, które w przyszłości może umożliwić tworzenie oddziałów interwencyjnych w całym kraju. To przykład wykorzystania samochodu dokładnie tam, gdzie mobilność nie jest dodatkiem, lecz warunkiem skutecznej pomocy.
Foto: mat. prasowe
