Od momentu powstania marki 25 kwietnia 1931 roku Porsche zawsze opierało się na napędzie na tylne koła, a później również na wszystkie koła, ale również w takim przypadku z przewagą napędu na tył. Niezależnie od tego, czy chodzi o 911, Cayenne, czy Macana, sportowe DNA marki było oczywiste. Ale to dziedzictwo i ten wyróżnik prawdopodobnie wkrótce się zakończy. Nowy SUV nazwany wewnętrznie jako projekt „M1”, który Porsche wprowadzi na rynek w 2028 roku, będzie mieć w bazowej wersji napęd na przednie koła.

Powodem decyzji zbudowania nowego modelu jest słaba sprzedaż nowego elektrycznego Macana. W pierwszej połowie 2025 roku na całym świecie sprzedano zaledwie niecałe 26 000 egzemplarzy tego modelu, a sprzedaż w Chinach spadła o prawie 30 proc.. Nowy SUV jest opracowywany wspólnie z Audi Q5 trzeciej generacji i wykorzysta technologię wspólnej platformy „Premium Platform Combustion” (PPC). Za przeniesienie napędu odpowie system Audi Quattro Ultra, który ze względów ekonomicznych zostanie wdrożony bez zmian, a to oznacza, że po raz pierwszy Porsche otrzyma napęd na przednie koła. W tym przeniesieniu napędu tylne koła załączają się tylko wtedy, gdy trakcja jest zagrożona.

Aktualny Porsche Macan, który występuje wyłącznie z napędem elektrycznym Foto: mat. prasowe

Nowy SUV początkowo pojawi się z czterocylindrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym i technologią mild hybrid. Nie planuje się hybryd plug-in ani wersji z silnikiem diesla. Planowane są jednak wersje z mocniejszymi silnikami i sportowym zestrojeniem – takie jak S, GTS czy Turbo. Porsche prawdopodobnie wprowadzi na rynek następcę benzynowego Macana z napędem na przednie koła w 2028 roku.