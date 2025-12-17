Aktualizacja: 17.12.2025 11:54 Publikacja: 17.12.2025 08:50
Plan całkowitego zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku zostaje złagodzony.
Bruksela wycofuje się z jednego z najbardziej radykalnych założeń Zielonego Ładu. Plan całkowitego zakazu sprzedaży nowych samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku zostaje de facto złagodzony. Zamiast wymuszonej, 100-proc. redukcji emisji CO2, nowym celem ma być 90 proc. względem poziomów z 2021 roku. To zmiana, która kończy epokę politycznych sloganów i otwiera drzwi do bardziej pragmatycznej motoryzacji.
Pierwotne regulacje nie pozostawiały pola manewru: pełna elektryfikacja albo koniec gry. Problem w tym, że Europa nie była – i nadal nie jest – na taki scenariusz gotowa. Sprzedaż samochodów elektrycznych wyraźnie wyhamowała, infrastruktura ładowania w wielu krajach pozostaje niewystarczająca, a ceny aut na prąd nadal odstraszają masowych klientów. Równolegle producenci, zamiast dalej pompować miliardy wyłącznie w elektromobilność, zaczęli po cichu wracać do inwestycji w silniki spalinowe i hybrydowe. Rynek powiedział „sprawdzam”, a Unia nie miała wyjścia – musiała zareagować.
Nowe wytyczne oznaczają, że po 2035 roku nadal będzie można sprzedawać hybrydy, hybrydy plug-in oraz samochody elektryczne z range extenderem. Brakujące 10 proc. emisji ma być kompensowane innymi rozwiązaniami: od niskoemisyjnej stali produkowanej w UE, przez paliwa syntetyczne, aż po biopaliwa. To istotny sygnał – ekologiczne paliwa przestają być traktowane jak ciekawostka dla entuzjastów, a zaczynają funkcjonować jako realny element europejskiej strategii klimatycznej.
O złagodzeniu kursu mówiło się od miesięcy. Na początku grudnia pojawiły się pierwsze przecieki, a niedawno szef Europejskiej Partii Ludowej potwierdził je w rozmowie z niemieckim „Bildem”. Co istotne, zniknąć ma nie tylko 100-procentowy cel na 2035 rok, ale także perspektywa całkowitego zakazu sprzedaży aut spalinowych po 2040 roku. W praktyce oznacza to jedno: silniki, które dziś znamy, zostaną na rynku znacznie dłużej, niż jeszcze niedawno zapowiadano. Dodatkowo producenci otrzymają trzyletnie „okno przejściowe” w latach 2030–2032. W tym czasie będą musieli ograniczyć emisję CO₂ o 55 procent względem 2021 roku. Dla samochodów dostawczych poprzeczka zostanie ustawiona niżej – 40 procent zamiast planowanych wcześniej 50 proc.. To kolejny sygnał, że Bruksela zaczyna uwzględniać realia biznesu, a nie tylko tabelki w prezentacjach.
Zmiana kursu nie jest przypadkowa. To efekt silnej presji ze strony niemieckiego i włoskiego przemysłu motoryzacyjnego oraz całego europejskiego sektora automotive. Koncerny takie jak Volkswagen Group czy Stellantis od dawna alarmowały, że pierwotne cele są oderwane od rzeczywistości produkcyjnej, technologicznej i społecznej. Gospodarcza stagnacja, drożejąca energia i niepewność konsumencka tylko przyspieszyły ten zwrot. Unia Europejska nie porzuca ambicji klimatycznych, ale wreszcie zaczyna je dostosowywać do świata, jaki faktycznie istnieje. Zamiast rewolucji – ewolucja. Zamiast ideologii – technologia. I zamiast jednego narzuconego rozwiązania – konkurencja różnych napędów. Być może właśnie ten krok wstecz okaże się najrozsądniejszym ruchem w całej historii europejskiej transformacji motoryzacyjnej.
Dla milionów kierowców w Europie to najważniejsza wiadomość od lat: samochody spalinowe nie znikną z dnia na dzień. Wycofanie się Brukseli z planu całkowitego zakazu sprzedaży nowych aut z silnikami spalinowymi od 2035 roku oznacza jedno – presja czasu została zdjęta. Kupując dziś auto benzynowe, diesla czy hybrydę, kierowca nie musi już myśleć o nim jak o „technologicznym trupie z datą ważności”. To fundamentalna zmiana narracji. Zamiast straszenia zakazami pojawia się sygnał: transformacja ma być stopniowa, a nie ideologiczna.
