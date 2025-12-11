Od grudnia w Zakopanem obowiązuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, której wprowadzenie reguluje uchwała Rady Miasta z 23 października bieżącego roku. Najważniejsza zmiana dotyczy dni poboru opłat. Od teraz kierowcy będą płacić za postój codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi. Strefy będą aktywne każdego dnia w godzinach 8–21. To istotna różnica w porównaniu z dotychczasowymi zasadami, które obowiązywały wyłącznie od poniedziałku do piątku. Zmiana była możliwa dzięki nowelizacji ustawy o drogach publicznych, uchwalonej przez Sejm w kwietniu bieżącego roku. Regulacja ta była od dawna postulowana przez samorządy miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, które zmagają się z nasilającą się presją turystyczną.

Władze Zakopanego przygotowały zróżnicowany cennik, który ma zachęcać do krótkiego postoju i zwiększyć rotację pojazdów. Minimalna opłata za pół godziny parkowania wyniesie 4 zł, niezależnie od podstrefy. Dalsze stawki prezentują się następująco:

- Pierwsza godzina postoju: od 6 do 7 zł (w zależności od lokalizacji)

- Druga godzina: 7 zł

- Trzecia godzina: 8,20 zł

- Czwarta i każda kolejna godzina: 6 zł

Dla porównania, poprzedni cennik, obowiązujący od sierpnia 2023 roku, przewidywał opłaty tylko w dni robocze, a stawki zaczynały się od 5 zł za pierwszą godzinę w centrum miasta. Obecna zmiana nie tylko rozszerza dni poboru opłat, ale także modyfikuje strukturę cenową. Władze miasta nie zapomniały o potrzebach lokalnej społeczności. Posiadacze Zakopiańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym pakietem parkingowym otrzymują dodatkowe przywileje. Mogą oni skorzystać z bezpłatnego postoju na dwa sposoby: jednorazowo przez 120 minut w ciągu dnia lub dwukrotnie po 60 minut w ciągu dnia.