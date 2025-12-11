Aktualizacja: 11.12.2025 09:28 Publikacja: 11.12.2025 08:06
Kierowcy w Zakopanym będą płacić za postój codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi
Foto: AdobeStock
Od grudnia w Zakopanem obowiązuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, której wprowadzenie reguluje uchwała Rady Miasta z 23 października bieżącego roku. Najważniejsza zmiana dotyczy dni poboru opłat. Od teraz kierowcy będą płacić za postój codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi. Strefy będą aktywne każdego dnia w godzinach 8–21. To istotna różnica w porównaniu z dotychczasowymi zasadami, które obowiązywały wyłącznie od poniedziałku do piątku. Zmiana była możliwa dzięki nowelizacji ustawy o drogach publicznych, uchwalonej przez Sejm w kwietniu bieżącego roku. Regulacja ta była od dawna postulowana przez samorządy miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, które zmagają się z nasilającą się presją turystyczną.
Czytaj więcej
Kraków przygotowuje się do wprowadzenia najbardziej kompleksowych zmian w systemie płatnego parko...
Władze Zakopanego przygotowały zróżnicowany cennik, który ma zachęcać do krótkiego postoju i zwiększyć rotację pojazdów. Minimalna opłata za pół godziny parkowania wyniesie 4 zł, niezależnie od podstrefy. Dalsze stawki prezentują się następująco:
- Pierwsza godzina postoju: od 6 do 7 zł (w zależności od lokalizacji)
- Druga godzina: 7 zł
- Trzecia godzina: 8,20 zł
- Czwarta i każda kolejna godzina: 6 zł
Dla porównania, poprzedni cennik, obowiązujący od sierpnia 2023 roku, przewidywał opłaty tylko w dni robocze, a stawki zaczynały się od 5 zł za pierwszą godzinę w centrum miasta. Obecna zmiana nie tylko rozszerza dni poboru opłat, ale także modyfikuje strukturę cenową. Władze miasta nie zapomniały o potrzebach lokalnej społeczności. Posiadacze Zakopiańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym pakietem parkingowym otrzymują dodatkowe przywileje. Mogą oni skorzystać z bezpłatnego postoju na dwa sposoby: jednorazowo przez 120 minut w ciągu dnia lub dwukrotnie po 60 minut w ciągu dnia.
Bezpłatny bilet można pobrać w parkometrze lub wygenerować przez aplikacje mobilne. Po wyczerpaniu darmowego limitu mieszkańcy płacą preferencyjne stawki – 3 zł za pierwszą godzinę postoju. To istotne ułatwienie, biorąc pod uwagę, że turyści płacą za ten sam czas dwukrotnie więcej. Wprowadzono także zmiany w zasadach wydawania miesięcznych kart postojowych. Od grudnia karty te będą wydawane na maksymalny okres 6 miesięcy, a wnioski należy składać co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia abonamentu. Nowe zasady parkowania to efekt tego, że Zakopane od lat zmaga się z problemem przepełnionych parkingów, szczególnie w weekendy i sezony turystyczne. Miasto, które regularnie odwiedzają miliony turystów rocznie, doświadcza paraliżujących korków i chronicznego braku miejsc postojowych, zwłaszcza przy najpopularniejszych atrakcjach, jak Krupówki czy szlaki prowadzące do Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Dotychczasowe zasady, pozwalające na darmowy postój w weekendy, prowadziły do sytuacji, w której turyści zostawiali samochody na wiele godzin, blokując miejsca innym odwiedzającym. Według miejskich urzędników, brak rotacji pojazdów utrudniał nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy musieli wykonywać codzienne obowiązki. Opłaty za parkowanie można uiszczać na kilka sposobów. Tradycyjna metoda to parkomaty rozmieszczone przy ulicach. Dla osób preferujących rozwiązania mobilne dostępne są trzy aplikacje: Flowbird Parking, Skycash oraz Mobilet. Wszystkie można pobrać bezpłatnie z Google Play lub Apple AppStore. Aplikacja Flowbird Parking, rekomendowana przez urząd miasta, umożliwia płatność bez konieczności rejestracji czy podawania numeru telefonu. Wystarczy zainstalować aplikację, wyrazić zgodę na lokalizację i można natychmiast rozpocząć korzystanie z systemu. Aplikacja automatycznie wskazuje najbliższe strefy płatnego parkowania na mapie.
Czytaj więcej
Na południu Polski powstaje wyjątkowo malownicza nowa droga krajowa. DK47 będzie poprowadzona sze...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zaledwie sześć dni po ślubie 82-letni Wolfgang Porsche zrobił coś, o czym mówi dziś cały świat biznesu i jet-set...
Winit wynajmuje 36,3 tys. mkw. w MLP Business Park Schalke.
BMW oficjalnie potwierdziło zmianę na najwyższym stanowisku. W maju 2026 roku stery koncernu przejmie Milan Nede...
Szef AwtoWAZ wyraził rozczarowanie rynkiem rosyjskim, bo Rosjanie kupują za mało aut marki Łada. Zapowiedział, ż...
W Rosji doszło do nietypowej awarii setek egzemplarzy Porsche. Aut nie można uruchomić. Problem – jak potwierdza...
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
Toyota szykuje największą ofensywę sportową od czasów legendarnego modelu LFA. Japońska marka potwierdziła, że w...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas