Rewolucja w Tatrach. Zakopane wprowadza całotygodniowe opłaty parkingowe

Zimowa stolica Polski przygotowała dla mieszkańców i turystów istotne zmiany w systemie parkowania. Nowe regulacje obejmą nie tylko dni robocze, ale również weekendy i święta. To odpowiedź na narastające od lat problemy z dostępnością miejsc postojowych w najczęściej odwiedzanym ośrodku górskim w Polsce.

Publikacja: 11.12.2025 08:06

Kierowcy w Zakopanym będą płacić za postój codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi

Foto: AdobeStock

Aleksander Mróz

Od grudnia w Zakopanem obowiązuje Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania, której wprowadzenie reguluje uchwała Rady Miasta z 23 października bieżącego roku. Najważniejsza zmiana dotyczy dni poboru opłat. Od teraz kierowcy będą płacić za postój codziennie, włącznie z sobotami, niedzielami i dniami świątecznymi. Strefy będą aktywne każdego dnia w godzinach 8–21. To istotna różnica w porównaniu z dotychczasowymi zasadami, które obowiązywały wyłącznie od poniedziałku do piątku. Zmiana była możliwa dzięki nowelizacji ustawy o drogach publicznych, uchwalonej przez Sejm w kwietniu bieżącego roku. Regulacja ta była od dawna postulowana przez samorządy miejscowości turystycznych i uzdrowiskowych, które zmagają się z nasilającą się presją turystyczną.

Władze Zakopanego przygotowały zróżnicowany cennik, który ma zachęcać do krótkiego postoju i zwiększyć rotację pojazdów. Minimalna opłata za pół godziny parkowania wyniesie 4 zł, niezależnie od podstrefy. Dalsze stawki prezentują się następująco:

- Pierwsza godzina postoju: od 6 do 7 zł (w zależności od lokalizacji)
- Druga godzina: 7 zł
- Trzecia godzina: 8,20 zł
- Czwarta i każda kolejna godzina: 6 zł

Dla porównania, poprzedni cennik, obowiązujący od sierpnia 2023 roku, przewidywał opłaty tylko w dni robocze, a stawki zaczynały się od 5 zł za pierwszą godzinę w centrum miasta. Obecna zmiana nie tylko rozszerza dni poboru opłat, ale także modyfikuje strukturę cenową. Władze miasta nie zapomniały o potrzebach lokalnej społeczności. Posiadacze Zakopiańskiej Karty Mieszkańca z aktywnym pakietem parkingowym otrzymują dodatkowe przywileje. Mogą oni skorzystać z bezpłatnego postoju na dwa sposoby: jednorazowo przez 120 minut w ciągu dnia lub dwukrotnie po 60 minut w ciągu dnia.

Koniec darmowych weekendów

Bezpłatny bilet można pobrać w parkometrze lub wygenerować przez aplikacje mobilne. Po wyczerpaniu darmowego limitu mieszkańcy płacą preferencyjne stawki – 3 zł za pierwszą godzinę postoju. To istotne ułatwienie, biorąc pod uwagę, że turyści płacą za ten sam czas dwukrotnie więcej. Wprowadzono także zmiany w zasadach wydawania miesięcznych kart postojowych. Od grudnia karty te będą wydawane na maksymalny okres 6 miesięcy, a wnioski należy składać co najmniej 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia abonamentu. Nowe zasady parkowania to efekt tego, że Zakopane od lat zmaga się z problemem przepełnionych parkingów, szczególnie w weekendy i sezony turystyczne. Miasto, które regularnie odwiedzają miliony turystów rocznie, doświadcza paraliżujących korków i chronicznego braku miejsc postojowych, zwłaszcza przy najpopularniejszych atrakcjach, jak Krupówki czy szlaki prowadzące do Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dotychczasowe zasady, pozwalające na darmowy postój w weekendy, prowadziły do sytuacji, w której turyści zostawiali samochody na wiele godzin, blokując miejsca innym odwiedzającym. Według miejskich urzędników, brak rotacji pojazdów utrudniał nie tylko turystom, ale przede wszystkim mieszkańcom, którzy musieli wykonywać codzienne obowiązki. Opłaty za parkowanie można uiszczać na kilka sposobów. Tradycyjna metoda to parkomaty rozmieszczone przy ulicach. Dla osób preferujących rozwiązania mobilne dostępne są trzy aplikacje: Flowbird Parking, Skycash oraz Mobilet. Wszystkie można pobrać bezpłatnie z Google Play lub Apple AppStore. Aplikacja Flowbird Parking, rekomendowana przez urząd miasta, umożliwia płatność bez konieczności rejestracji czy podawania numeru telefonu. Wystarczy zainstalować aplikację, wyrazić zgodę na lokalizację i można natychmiast rozpocząć korzystanie z systemu. Aplikacja automatycznie wskazuje najbliższe strefy płatnego parkowania na mapie.

Źródło: rp.pl

