Wszystko na pokładzie – nawet lidar i lodówka

Na konsoli centralnej dominuje 14,6-calowy ekran systemu multimedialnego. Do tego dochodzą takie elementy jak chłodzona ładowarka indukcyjna na dwa smartfony (50 W), systemy bezpieczeństwa oparte na lidarze, adaptacyjny tempomat czy nawet wbudowana lodówka samochodowa. Pod maską pracuje silnik elektryczny o mocy 204 KM i momencie obrotowym 240 Nm. Przyspieszenie do 100 km/h zajmuje 7,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 160 km/h. Akumulator ma pojemność 75,3 kWh i według producenta zapewnia do 510 km zasięgu w cyklu WLTP, a w mieście nawet 708 km. Ładowanie odbywa się z mocą do 180 kW. W praktyce oznacza to, że w 15 minut można zwiększyć zasięg o 370 km, a od 10 do 80 proc. akumulator ładuje się w 24 minuty. GAC stawia na baterie LFP (litowo-żelazowo-fosforanowe). To ogniwa pozbawione kobaltu, tańsze i bardziej ekologiczne. LFP słyną z odporności na częste ładowanie, dobrze znoszą szybkie uzupełnianie energii i charakteryzują się dłuższą żywotnością niż klasyczne ogniwa NMC.

GAC Aion V Foto: mat. prasowe

Na chińskim rynku Aion V startuje od 129 800 juanów (ok. 66 tys. zł), ale tak niska cena w Europie nie jest możliwa. W Niemczech model kosztuje od ok. 35 tys. euro, a w Polsce ma być wyceniony na około 170 tys. zł. Dzięki dopłacie z programu „NaszEauto” (do 40 tys. zł) realna cena spadnie do 130–150 tys. zł. Na tle konkurencji wygląda to atrakcyjnie – Skoda Enyaq 60 kosztuje od 189 900 zł, Volkswagen ID.4 z akumulatorem 77 kWh od 186 590 zł, a Kia EV6 startuje od 189 500 zł. Dodatkowym atutem GAC jest gwarancja: 8 lat na cały samochód, w tym baterię, 2 lata na lakier i 12 lat na perforację nadwozia. Importer zapowiada też budowę sieci 12 salonów i serwisów w największych polskich miastach, z flagowym obiektem w Warszawie.

GAC Aion V Foto: mat. prasowe

Czy wiesz, że…

- Chiny odpowiadają już za ponad 60 proc. światowej produkcji samochodów elektrycznych.

- Baterie LFP, stosowane w Aion V, zostały opracowane w 1996 roku przez zespół naukowców z USA, ale dopiero chińskie firmy doprowadziły je do masowej produkcji.

- GAC to jeden z nielicznych chińskich producentów, który przez lata tworzył własne centra badawcze w USA i Europie, m.in. w Los Angeles i Mediolanie.