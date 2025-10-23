Reklama

Niemiecki gigant moto zwiększa inwestycje w Polsce. Rozbuduje fabrykę

Volkswagen podkręca w Polsce rozwój elektromobilnosci. Należący do Volkswagena Poznań zakład we Wrześni, produkujący na 220 hektarach duże samochody dostawcze z wykorzystaniem 1300 robotów, ma być rozbudowany pod kątem dalszej elektryfikacji modeli produkowanych przez niemiecki koncern.

Publikacja: 23.10.2025 07:07

Zakończenie rozbudowy fabryki Volkswagena we Wrześni ma nastąpić w 2027 r.

Zakończenie rozbudowy fabryki Volkswagena we Wrześni ma nastąpić w 2027 r.

Foto: mat. prasowe

Adam Woźniak

W dwóch nowych halach produkcyjnych, których budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku, ma powstawać nowa generacja elektrycznej wersji Craftera. - Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych – zapowiada Stefan Mecha, prezes marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Plany inwestycyjne zakładają nową halę budowy karoserii oraz magazynu baterii. Na listopad 2025 r. zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego i przygotowanie budowy, by już zaawansowane prace budowlane mogły ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończenie budowy ma nastąpić w 2027 r.

Czytaj więcej

ID.2all wejdzie na rynek w 2026 roku jako Volkswagen ID.Polo
Na prąd
Trzeba było tak od razu. Koniec z bezdusznymi nazwami modeli Volkswagena

Fabryka we Wrześni, która w przyszłym roku będzie miała 10 lat, jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych w całym koncernie Volkswagen AG. Zbudowano ją od podstaw. Jest przy tym jedyną, w której produkowane są modele Crafter oraz siostrzany MAN TGE. Według Stefanie Hegels, prezeski Volkswagen Poznań, decyzja o rozbudowie zakładu ma strategiczne znaczenie dla całej spółki, zwłaszcza dla jej pracowników. Zwiększy bowiem bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości (fabryka jest w regionie największym pracodawcą), wpisując się w rosnący trend elektryfikacji rynku samochodów użytkowych.

Fabryka we Wrześni produkuje modele Crafter na cały świat

Eksperci oceniają, że popyt na elektryczne samochody dostawcze będzie dynamicznie rósł wraz z powiększającym się rynkiem e-commerce. W najbliższych latach pojazdy elektryczne mają stać się nieodłącznym elementem branży transportowej, m.in. z powodu tworzenia w centrach dużych metropolii tzw. stref czystego transportu, a także konieczności obniżania kosztów dostaw tzw. ostatniej mili. Sam zakład we Wrześni jest przykładem zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak wszystkie inne zakłady Volkswagena w Polsce, jest zasilany w 100 proc. zieloną energią. Dodatkowo jest on zaopatrywany w energię z własnej farmy fotowoltaicznej, sukcesywnie rozbudowywanej. Instalacja o mocy 18,3 MW pokrywa 25 proc. rocznego zapotrzebowania na energię, a przy dobrych warunkach pogodowych jest w stanie zapewnić całą energię niezbędną do funkcjonowania fabryki.

Czy wiesz, że...
- Fabryka we Wrześni jest jedną z najmłodszych w całym koncernie i powstała zaledwie 50 km od Poznania, gdzie działa drugi zakład producenta – w Antoninku – zajmujący się produkcją mniejszych modeli użytkowych.
- Kompleks we Wrześni ma własną stację kolejową i centrum logistyczne o powierzchni 14 hektarów, obsługujące codziennie ponad 300 samochodów transportowych.
- Na każdej zmianie w zakładzie pracuje ok. 3000 osób, a roczna produkcja przekracza 100 tysięcy pojazdów.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Piotr Łakomy, dyrektor marki VW Samochody Dostawcze
Rozmowa MOTO.RP.PL
Piotr Łakomy, dyr. marki Volkswagen Samochody Dostawcze: Segment C/D będzie segmentem Craftera

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Firmy Volkswagen Volkswagen Września Volkswagen Crafter

W dwóch nowych halach produkcyjnych, których budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku, ma powstawać nowa generacja elektrycznej wersji Craftera. - Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych – zapowiada Stefan Mecha, prezes marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Plany inwestycyjne zakładają nową halę budowy karoserii oraz magazynu baterii. Na listopad 2025 r. zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego i przygotowanie budowy, by już zaawansowane prace budowlane mogły ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończenie budowy ma nastąpić w 2027 r.

Pozostało jeszcze 81% artykułu
Reklama
Z powodu braku półprzewodników produkcja zostaje czasowo wstrzymana w zakładach Volkswagena w Wolfsb
Tu i Teraz
Nowa fala przestojów. W niemieckich fabrykach motoryzacyjnych znów zapadnie cisza
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Michael Leiters jest nowym szefem Porsche
Tu i Teraz
Były szef McLarena pokieruje Porsche. Ma przywrócić rentowność marki
Stalexport Autostrada Małopolska ujawnia, że każdego dnia zmaga się z dziesiątkami prób włamań do sy
Tu i Teraz
Cyberataki na operatora autostrady A4. Infrastruktura krytyczna w zagrożeniu
Konsekwencje braku półprzewodników Nexperii będą dotyczyć dostawców z różnych branż w tym motoryzacy
Tu i Teraz
Europa znów bez chipów. Kolejny kryzys zatrzyma produkcję aut
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Rekord, którego nikt się nie spodziewał. BMW sprzedaje więcej V8 niż kiedykolwiek
Tu i Teraz
Rekord, którego nikt się nie spodziewał. BMW sprzedaje więcej V8 niż kiedykolwiek
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie