W dwóch nowych halach produkcyjnych, których budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku, ma powstawać nowa generacja elektrycznej wersji Craftera. - Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych – zapowiada Stefan Mecha, prezes marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Plany inwestycyjne zakładają nową halę budowy karoserii oraz magazynu baterii. Na listopad 2025 r. zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego i przygotowanie budowy, by już zaawansowane prace budowlane mogły ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończenie budowy ma nastąpić w 2027 r.

Fabryka we Wrześni, która w przyszłym roku będzie miała 10 lat, jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych w całym koncernie Volkswagen AG. Zbudowano ją od podstaw. Jest przy tym jedyną, w której produkowane są modele Crafter oraz siostrzany MAN TGE. Według Stefanie Hegels, prezeski Volkswagen Poznań, decyzja o rozbudowie zakładu ma strategiczne znaczenie dla całej spółki, zwłaszcza dla jej pracowników. Zwiększy bowiem bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości (fabryka jest w regionie największym pracodawcą), wpisując się w rosnący trend elektryfikacji rynku samochodów użytkowych.

Fabryka we Wrześni produkuje modele Crafter na cały świat

Eksperci oceniają, że popyt na elektryczne samochody dostawcze będzie dynamicznie rósł wraz z powiększającym się rynkiem e-commerce. W najbliższych latach pojazdy elektryczne mają stać się nieodłącznym elementem branży transportowej, m.in. z powodu tworzenia w centrach dużych metropolii tzw. stref czystego transportu, a także konieczności obniżania kosztów dostaw tzw. ostatniej mili. Sam zakład we Wrześni jest przykładem zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak wszystkie inne zakłady Volkswagena w Polsce, jest zasilany w 100 proc. zieloną energią. Dodatkowo jest on zaopatrywany w energię z własnej farmy fotowoltaicznej, sukcesywnie rozbudowywanej. Instalacja o mocy 18,3 MW pokrywa 25 proc. rocznego zapotrzebowania na energię, a przy dobrych warunkach pogodowych jest w stanie zapewnić całą energię niezbędną do funkcjonowania fabryki.

Czy wiesz, że...

- Fabryka we Wrześni jest jedną z najmłodszych w całym koncernie i powstała zaledwie 50 km od Poznania, gdzie działa drugi zakład producenta – w Antoninku – zajmujący się produkcją mniejszych modeli użytkowych.

- Kompleks we Wrześni ma własną stację kolejową i centrum logistyczne o powierzchni 14 hektarów, obsługujące codziennie ponad 300 samochodów transportowych.

- Na każdej zmianie w zakładzie pracuje ok. 3000 osób, a roczna produkcja przekracza 100 tysięcy pojazdów.