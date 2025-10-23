Aktualizacja: 23.10.2025 19:20 Publikacja: 23.10.2025 07:07
Zakończenie rozbudowy fabryki Volkswagena we Wrześni ma nastąpić w 2027 r.
Foto: mat. prasowe
W dwóch nowych halach produkcyjnych, których budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku, ma powstawać nowa generacja elektrycznej wersji Craftera. - Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych – zapowiada Stefan Mecha, prezes marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Plany inwestycyjne zakładają nową halę budowy karoserii oraz magazynu baterii. Na listopad 2025 r. zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego i przygotowanie budowy, by już zaawansowane prace budowlane mogły ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończenie budowy ma nastąpić w 2027 r.
Czytaj więcej
Volkswagen przez ostatnie lata sam utrudniał sobie walkę w świecie elektromobilności. Strategia b...
Fabryka we Wrześni, która w przyszłym roku będzie miała 10 lat, jest jedną z najmłodszych i najnowocześniejszych w całym koncernie Volkswagen AG. Zbudowano ją od podstaw. Jest przy tym jedyną, w której produkowane są modele Crafter oraz siostrzany MAN TGE. Według Stefanie Hegels, prezeski Volkswagen Poznań, decyzja o rozbudowie zakładu ma strategiczne znaczenie dla całej spółki, zwłaszcza dla jej pracowników. Zwiększy bowiem bezpieczeństwo zatrudnienia w przyszłości (fabryka jest w regionie największym pracodawcą), wpisując się w rosnący trend elektryfikacji rynku samochodów użytkowych.
Eksperci oceniają, że popyt na elektryczne samochody dostawcze będzie dynamicznie rósł wraz z powiększającym się rynkiem e-commerce. W najbliższych latach pojazdy elektryczne mają stać się nieodłącznym elementem branży transportowej, m.in. z powodu tworzenia w centrach dużych metropolii tzw. stref czystego transportu, a także konieczności obniżania kosztów dostaw tzw. ostatniej mili. Sam zakład we Wrześni jest przykładem zrównoważonego rozwoju. Podobnie jak wszystkie inne zakłady Volkswagena w Polsce, jest zasilany w 100 proc. zieloną energią. Dodatkowo jest on zaopatrywany w energię z własnej farmy fotowoltaicznej, sukcesywnie rozbudowywanej. Instalacja o mocy 18,3 MW pokrywa 25 proc. rocznego zapotrzebowania na energię, a przy dobrych warunkach pogodowych jest w stanie zapewnić całą energię niezbędną do funkcjonowania fabryki.
Czy wiesz, że...
- Fabryka we Wrześni jest jedną z najmłodszych w całym koncernie i powstała zaledwie 50 km od Poznania, gdzie działa drugi zakład producenta – w Antoninku – zajmujący się produkcją mniejszych modeli użytkowych.
- Kompleks we Wrześni ma własną stację kolejową i centrum logistyczne o powierzchni 14 hektarów, obsługujące codziennie ponad 300 samochodów transportowych.
- Na każdej zmianie w zakładzie pracuje ok. 3000 osób, a roczna produkcja przekracza 100 tysięcy pojazdów.
Czytaj więcej
W perspektywie trzech lat będziemy mieli w całej gamie modeli elektryczne wersje – mówi Piotr Łak...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W dwóch nowych halach produkcyjnych, których budowa ma się zacząć jeszcze w tym roku, ma powstawać nowa generacja elektrycznej wersji Craftera. - Ta nowa generacja pojazdów elektrycznych jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję w segmencie samochodów dostawczych – zapowiada Stefan Mecha, prezes marki Volkswagen Samochody Dostawcze. Plany inwestycyjne zakładają nową halę budowy karoserii oraz magazynu baterii. Na listopad 2025 r. zaplanowano wmurowanie kamienia węgielnego i przygotowanie budowy, by już zaawansowane prace budowlane mogły ruszyć w pierwszym kwartale przyszłego roku, a zakończenie budowy ma nastąpić w 2027 r.
Z powodu braku dostaw kluczowych półprzewodników produkcja zostaje czasowo wstrzymana w zakładach Volkswagena w...
Dlaczego działalność małych i średnich przedsiębiorstw ma znaczenie. Wpływ przejęć MŚP na lokalne społeczności.
Rada nadzorcza Porsche AG wybrała nowego szefa marki. Został nim Michael Leiters, były dyrektor generalny McLare...
Zarządzanie infrastrukturą krytyczną zmienia się na naszych oczach. Stalexport Autostrada Małopolska, operator p...
Obecny rok europejski przemysł motoryzacyjny może zakończyć w opłakanym stanie. A nad kupującymi samochody wisi...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
W czasach, gdy cała branża motoryzacyjna ściga się o kolejne kilometry zasięgu elektryków, BMW osiąga sukces… na...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas