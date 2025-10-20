Z tego artykułu dowiesz się: Jakie są aktualne wyzwania związane z zarządzaniem infrastrukturą krytyczną?

Prezes Stalexport Autostrada Małopolska, Andrzej Kaczmarek, ujawnił dane dotyczące skali cyberataków na zarządzany przez jego firmę odcinek autostrady. Spółka, która od 1997 r. odpowiada za 60-kilometrowy fragment trasy łączącej Śląsk z Małopolską, musiała stworzyć rozbudowany departament IT, który każdego dnia zmaga się z dziesiątkami prób włamań do systemów. Dane z całego kraju potwierdzają, że nie jest to przypadek odosobniony. W 2023 r. CERT Polska zarejestrował 80 267 unikalnych incydentów cyberbezpieczeństwa, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W pierwszej połowie 2024 r. trend ten nie tylko się utrzymywał, ale wręcz nasilał.

Najbardziej zaskakującą zmianą jest ewolucja zadań patroli autostradowych. Jak przyznał Kaczmarek, służby, które dotychczas koncentrowały się na stanie technicznym infrastruktury drogowej, otrzymały nowe instrukcje. Teraz podczas rutynowych objazdów zwracają uwagę na nietypowe elementy, jak podejrzane kamery montowane na wiaduktach czy inne urządzenia mogące służyć do szpiegostwa lub sabotażu. Sytuacja geopolityczna sprawiła, że autostrada A4 nabrała strategicznego znaczenia wykraczającego daleko poza cywilny transport. Trasa stała się kluczowym korytarzem dla transportów wojskowych i dostaw humanitarnych na wschód. Średnie dobowe natężenie ruchu zbliża się obecnie do 50 tys. pojazdów, a w niektóre dni przekracza nawet 60 tys.

Problem nie tylko w infrastrukturze drogowej

Problem wykracza daleko poza autostrady. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w rozmowie z „Onet Rano” o udaremnieniu cyberataku na duże polskie miasto, które mógłby pozbawić wody tysiące mieszkańców. Minister nie ujawnił nazwy miasta, tłumacząc: „Nie chcę powiedzieć, w jakich miastach, bo też nie chcę w ludziach wzbudzać emocji”. Seria ataków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną objęła wiele polskich miast. Cyberprzestępcy zaatakowali między innymi oczyszczalnie ścieków w Wydminach (kwiecień 2024), Kuźnicy (październik 2024), Witkowie (kwiecień 2025) i Chodaczowie (październik 2025), a także stacje uzdatniania wody w Tolkmicku, Małdytach i Sierakowie (luty 2025). W większości przypadków hakerzy manipulowali parametrami urządzeń, ustawiając je na maksymalne lub minimalne wartości, co mogło prowadzić do poważnych zakłóceń w działaniu systemów.