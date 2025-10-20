Reklama

Cyberataki na operatora autostrady A4. Infrastruktura krytyczna w zagrożeniu

Zarządzanie infrastrukturą krytyczną zmienia się na naszych oczach. Stalexport Autostrada Małopolska, operator płatnego odcinka autostrady A4 między Katowicami a Krakowem, codziennie odpiera dziesiątki cyberataków na swoje systemy. To stało się nową "normalnością" dla firm zarządzających strategicznymi elementami infrastruktury.

Publikacja: 20.10.2025 07:41

Foto: mat. prasowe

Aleksander Mróz

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są aktualne wyzwania związane z zarządzaniem infrastrukturą krytyczną?
  • W jaki sposób Stalexport Autostrada Małopolska radzi sobie z cyberatakami?
  • Jaki jest wpływ sytuacji geopolitycznej na strategiczne znaczenie autostrady A4?

Prezes Stalexport Autostrada Małopolska, Andrzej Kaczmarek, ujawnił dane dotyczące skali cyberataków na zarządzany przez jego firmę odcinek autostrady. Spółka, która od 1997 r. odpowiada za 60-kilometrowy fragment trasy łączącej Śląsk z Małopolską, musiała stworzyć rozbudowany departament IT, który każdego dnia zmaga się z dziesiątkami prób włamań do systemów. Dane z całego kraju potwierdzają, że nie jest to przypadek odosobniony. W 2023 r. CERT Polska zarejestrował 80 267 unikalnych incydentów cyberbezpieczeństwa, co stanowi ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. W pierwszej połowie 2024 r. trend ten nie tylko się utrzymywał, ale wręcz nasilał.

Najbardziej zaskakującą zmianą jest ewolucja zadań patroli autostradowych. Jak przyznał Kaczmarek, służby, które dotychczas koncentrowały się na stanie technicznym infrastruktury drogowej, otrzymały nowe instrukcje. Teraz podczas rutynowych objazdów zwracają uwagę na nietypowe elementy, jak podejrzane kamery montowane na wiaduktach czy inne urządzenia mogące służyć do szpiegostwa lub sabotażu. Sytuacja geopolityczna sprawiła, że autostrada A4 nabrała strategicznego znaczenia wykraczającego daleko poza cywilny transport. Trasa stała się kluczowym korytarzem dla transportów wojskowych i dostaw humanitarnych na wschód. Średnie dobowe natężenie ruchu zbliża się obecnie do 50 tys. pojazdów, a w niektóre dni przekracza nawet 60 tys.

Problem nie tylko w infrastrukturze drogowej

Problem wykracza daleko poza autostrady. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował w rozmowie z „Onet Rano” o udaremnieniu cyberataku na duże polskie miasto, które mógłby pozbawić wody tysiące mieszkańców. Minister nie ujawnił nazwy miasta, tłumacząc: „Nie chcę powiedzieć, w jakich miastach, bo też nie chcę w ludziach wzbudzać emocji”. Seria ataków na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną objęła wiele polskich miast. Cyberprzestępcy zaatakowali między innymi oczyszczalnie ścieków w Wydminach (kwiecień 2024), Kuźnicy (październik 2024), Witkowie (kwiecień 2025) i Chodaczowie (październik 2025), a także stacje uzdatniania wody w Tolkmicku, Małdytach i Sierakowie (luty 2025). W większości przypadków hakerzy manipulowali parametrami urządzeń, ustawiając je na maksymalne lub minimalne wartości, co mogło prowadzić do poważnych zakłóceń w działaniu systemów.

Cyberprzestępcy coraz częściej wykorzystują sztuczną inteligencję do zwiększenia skuteczności swoich ataków. Specjaliści szacują, że ok. 50 proc. cyberprzestępców włączyli sztuczną inteligencję do strategii cyberataków, szczególnie w celu tworzenia tzw. deepfake'ów i ulepszania na różne sposoby phishingu. Doświadczenia Stalexportu pokazują, że ochrona infrastruktury krytycznej nie może być już wyłączną domeną państwa. Firma, której koncesja na zarządzanie autostradą wygasa w marcu 2027 r., zbudowała kompetencje w zakresie cyberbezpieczeństwa, które mogą być cenne dla całego sektora. „Teraz wszystkie firmy prywatne grają w tym też swoją rolę” – podkreśla Kaczmarek, wskazując na potrzebę większej liczby programów motywujących kapitał prywatny do inwestowania w bezpieczeństwo infrastruktury. Profesor Mirosław Banasik z Akademii Sztuki Wojennej potwierdza, że operatorzy infrastruktury krytycznej to podmioty niepaństwowe.

Czy wiesz, że…
W 2023 r. CERT Polska odnotował ponad 80 tys. incydentów cyberbezpieczeństwa, dwa razy więcej niż rok wcześniej.
Autostrada A4 jest jednym z kluczowych korytarzy transportowych NATO i Unii Europejskiej na wschodnią flankę.
50 proc. cyberprzestępców używa dziś sztucznej inteligencji do tworzenia ataków typu phishing i deepfake.

Źródło: rp.pl

