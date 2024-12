Chińczycy szykują ofensywę w nowym segmencie. Na rynku moto pojawi się nowa marka

Farizon będzie dostępny w trzech długościach, trzech wysokościach i trzech wersjach akumulatorów. Chińczycy rozpoczną sprzedaż w pierwszej połowie 2025 roku w Wielkiej Brytanii, później pojawi się na innych rynkach, w tym również w Polsce. Farizon SV (skrót od: SuperVan) ma napęd wyłącznie elektryczny i jest zbudowany na platformie modułowej, która zapewnia znaczną poprawę przestrzeni ładunkowej, większą pojemność akumulatora i mniejszą masę auta.

Platforma nosi nazwę HGV i umożliwia konfigurację dostosowaną do wymagań klienta, w tym napęd na przednie koła, napęd na tylne koła oraz opcję napędu na wszystkie koła. Krótszy furgon ma długość 4990 mm, a rozstaw osi wynosi 3100 mm. Średni ma 5490 mm, a najdłuższy blisko 6 metrów i może mieć maksymalnie 2,5 metra wysokości.

Farizon SV Foto: mat. prasowe

Masa własna waha się od 2090 kg do 2370 kg, a maksymalna masa holowanej przyczepy to 2 tony. Ładowność, w zależności od konfiguracji, wynosi od 1100 do 1300 kg, a pojemność ładunkowa – od 6,9 do 13 m³. Dostępne mają być trzy wersje baterii: 67 kWh, 83 kWh i 106 kWh. Prędkość furgonu jest ograniczona do 135 km/h. Według normy WLTP zasięg wynosi 288 km. Elektryczny furgon przeszedł pomyślnie testy zderzeniowe Euro NCAP.