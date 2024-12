Nie żyje Osamu Suzuki. Człowiek, który zbudował i rządził przez pół wieku Suzuki

W ostatnim roku finansowym zakończonym w marcu 2024 Suzuki sprzedało 3,2 mln aut, w tym ponad połowę na rynku indyjskim, gdzie Maruti Suzuki nadal jest marką dominującą.

Kiedy się urodził, twórca marki nazywał się Osamu Matsuda. Dopiero po małżeństwie z wnuczką Michio Suzuki zmienił nazwisko, tak samo jak i nazwę firmy Hamamtsu, producenta samochodów, która należała do rodziny żony. W historii marki przez niego zarządzanej były partnerstwa z General Motors i Volkswagenem, ale tak naprawdę spektakularnym sukcesem było wejście na rynek indyjski i zbudowanie Maruti Suzuki, największego producenta małych aut w tym kraju. Dopiero teraz dominacja Suzuki w Indiach jest naruszana przez Hyundaia i Tata Motors. - Gdybym kogokolwiek słuchał w życiu, wszystko działoby się zbyt wolno. Grzechem jest się zatrzymywać, bo wtedy przegrasz — zwykł mawiać Osamu Suzuki. A w swojej biografii opublikowanej w 2009 roku zapewniał, że w sposobie myślenia pozostał liderem z małego biznesu.

Bezpośrednio zarządzał Suzuki Motor przez 28 lat, co czyni go najdłużej sprawującym władzę prezesem firmy motoryzacyjnej. W czerwcu 2015 przekazał władzę swojemu synowi Toshihiro Suzuki , chociaż do roku 2021 pozostał na stanowisku przewodniczącego rady nadzorczej. Ta zmiana nie wynikała z chęci odejścia na zasłużoną emeryturę, ale była kwestią honoru po przyznaniu się, że Suzuki nieprecyzyjnie podawało zużycie paliwa przez auta sprzedawane na rynku japońskim. W zarządzie firmy doszło wówczas także do innych zmian personalnych.

Osamu Suzuki urodził się 30 stycznia 1930 roku w japońskim mieście Gero. Był 4. synem w biednej rodzinie rolniczej. Mimo tego miał ambicje polityczne, skończył szkołę średnią i poszedł na prawo na tokijski Chuo University. Na studia zarabiał jako półetatowy nauczyciel w szkole średniej i równolegle jako stróż nocny. Studia skończył w 1953 roku.