Suzuki Swift: Magia dnia wczorajszego

Nowe Suzuki Swift — Bardzo oszczędnie

Wnętrze zaskakuje całkiem spora ilość miejsca. Pomimo kompaktowych wymiarów, nawet wysokie osoby znajdą dobrą pozycję za kierownicą. Następna niespodzianka jest z tyłu – tu nawet dorośli znajdą wystarczająco dużo miejsca zarówno na kolana, jak i nad głową. Bagażnik o pojemności od 265 do 980 l pomieści rozsądną ilość bagażu, który musi być załadowany nisko, wewnętrzny próg załadunkowy jest bardzo wysoki. Po złożeniu kanapy duży stopień jest mało praktyczny.

Albert Warner

Nowo opracowany, trzycylindrowy, wolnossący silnik benzynowy z 12-woltowym systemem miękkiej hybrydy w postaci zintegrowanego generatora rozrusznika wytwarza moc 82 KM. To, co na papierze wydaje się niską mocą, w akcji może zaskoczyć. Ponadto trzycylindrowy silnik radośnie nuci swoją melodię bez żadnych drażniących dźwięków czy wibracji. Maksymalnie Swift rozpędza się do prędkości 165 km/h i przyspiesza do setki w 12,5 sekundy, ale nie patrzcie na same cyferki. Ważniejsze jest to, co czujecie za kierownicą.

Albert Warner

Albert Warner

I jeszcze jeden ważny punkt – zużycie paliwa, które jest rewelacyjnie niskie. Suzuki spala cztery, a czasami i trzy z przecinkiem litrów na 100 km. Skromność to jedna z cech tej marki. Nowe Suzuki Swift startuje z ceną 80 900 zł z manualną przekładnią. Model z skrzynią CVT to wydatek co najmniej 93 900 zł.