POSCO International Poland E-Mobility w Brzegu
Zakład w Brzegu (woj. opolskie) to nie tylko inwestycja o wartości blisko 57 mln euro, ale również sygnał, że Polska stała się strategicznym punktem na mapie transformacji motoryzacyjnej Europy. POSCO International, należące do jednej z największych grup przemysłowych Korei Południowej, realizuje plan budowy globalnej sieci produkcyjnej obejmującej Azję, Amerykę Północną i Europę. Celem jest osiągnięcie do 2030 r. łącznej zdolności produkcyjnej na poziomie 7,5 mln rdzeni silników elektrycznych rocznie. Po fabrykach w Korei, Indiach i Meksyku, to właśnie Brzeg stał się europejskim ogniwem tej sieci. Wybór Polski nie był przypadkowy. Koncern wskazuje na konkurencyjne koszty działalności, dostęp do wykwalifikowanej kadry technicznej oraz centralne położenie w sercu Unii Europejskiej. Polska, która już dziś przyciąga największe azjatyckie inwestycje w branży bateryjnej i komponentów EV, oferuje stabilne otoczenie gospodarcze i rozwiniętą infrastrukturę przemysłową.
Budowa fabryki POSCO International Poland E-Mobility w Brzegu rozpoczęła się w lipcu 2024 r., a już 1 października 2025 r. nastąpiło oficjalne otwarcie obiektu. Generalnym wykonawcą była firma Dekpol Budownictwo, która w ciągu zaledwie 13 miesięcy zrealizowała kompleks o powierzchni ponad 25 tys. m2. Zakład powstał na 10-hektarowej działce w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park”. Wnętrza wyposażono w 13 suwnic o udźwigu do 25 ton, fundamenty pod ciężkie maszyny, pomieszczenia o kontrolowanej temperaturze i wilgotności, a także zielone ściany z roślinnością – symbol zrównoważonego podejścia POSCO do produkcji. Pierwsze linie technologiczne mają ruszyć jeszcze w 2025 r., a pełnoskalowa produkcja – w styczniu 2026 r.
Początkowa moc produkcyjna fabryki wynosi 260 tys. rdzeni rocznie, jednak do końca dekady ma wzrosnąć do ponad 1,2 mln sztuk. Oznacza to, że zakład w Brzegu będzie odpowiadał za ok. 16 proc. globalnej produkcji POSCO. Zatrudnienie wzrośnie z początkowych 60 do blisko 200 osób w 2030 r. Produkcja jest zabezpieczona kontraktami na lata – POSCO ma już zamówienia na 35 mln rdzeni do 2033 roku. Głównym odbiorcą będzie Hyundai Motor Group (Hyundai i Kia), dla którego powstaną komponenty do nowych modeli elektrycznych Kia EV4 (Żylina, Słowacja) i Hyundai Ioniq 3 (Izmit, Turcja). Według szacunków, z Brzegu trafi do europejskich fabryk Hyundai/Kia od 1 do 1,7 mln rdzeni w pierwszych latach produkcji. POSCO realizuje zasadę „Local to Local” – czyli lokalną produkcję dla lokalnych montowni pojazdów. Takie podejście pozwala skrócić łańcuch dostaw, ograniczyć transport międzykontynentalny i zmniejszyć ślad węglowy komponentów.
Produkowane w Brzegu rdzenie będą trafiały bezpośrednio do europejskich zakładów Hyundaia i Kii, eliminując konieczność sprowadzania ich z Azji. To rozwiązanie przynosi korzyści nie tylko ekologiczne, ale i ekonomiczne: skrócony czas dostaw, większa elastyczność logistyczna i lepsza kontrola jakości to czynniki kluczowe dla producentów samochodów elektrycznych w Europie. Nowa fabryka w Brzegu wykorzystuje autorską technologię EMFree, opracowaną przez Grupę POSCO. Polega ona na klejeniu cienkich warstw blach elektrotechnicznych zamiast ich zgrzewania lub tłoczenia, co pozwala ograniczyć straty energii i hałas w pracy silnika elektrycznego. W połączeniu z opracowanym przez POSCO materiałem Hyper NO (non-oriented electrical steel), technologia EMFree zwiększa sprawność silnika i przekłada się na dłuższy zasięg pojazdu. To przewaga konkurencyjna, której nie mają jeszcze europejscy producenci komponentów.
Fabryka w Brzegu wpisuje się w szerszy trend napływu inwestycji e-mobility do Polski. Według Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu od 2016 r. powstało u nas blisko 30 dużych projektów w sektorze elektromobilności o łącznej wartości ponad 6 mld euro, tworząc ponad 13 tys. miejsc pracy. Dominują inwestorzy z Azji – Korea Południowa (m.in. LG Energy Solution, SK Nexilis, POSCO), Japonia i Chiny – którzy postrzegają Polskę jako bramę do rynku UE. Dolny Śląsk i Opolszczyzna stają się centrum kompetencji elektromobilnych: to tutaj działają LG Energy Solution w Kobierzycach, Mercedes-Benz w Jaworze, Umicore w Nysie i teraz POSCO w Brzegu. Polska jest już największym eksporterem baterii litowo-jonowych w UE i jednym z liderów w produkcji autobusów elektrycznych. Dodanie do tego łańcucha fabryki rdzeni silników POSCO czyni z naszego kraju kompleksowe zaplecze technologiczne dla europejskich producentów aut elektrycznych.
Inwestycja POSCO to coś więcej niż kolejna fabryka – to sygnał, że Polska stała się nieodzownym ogniwem globalnego łańcucha elektromobilności. Dzięki takim projektom kraj awansuje z roli montowni samochodów do grona dostawców zaawansowanych technologii, które napędzają przyszłość transportu w Europie.
