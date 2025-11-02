Z tego artykułu się dowiesz: Jakie będą kluczowe cechy konstrukcyjne nowego tunelu w Szczecinie?

Tunel będzie składał się z dwóch naw – równoległych „rur” – o średnicy zewnętrznej niemal 15 metrów, wydrążonych przez maszynę TBM (Tunnel Boring Machine). Jezdnie znajdą się na głębokości do 45 metrów pod powierzchnią terenu, a najgłębszy punkt konstrukcji sięgnie aż 51 metrów pod ziemią. Dla porównania jest to głębokość odpowiadająca 17-piętrowemu wieżowcowi zanurzonemu pod powierzchnią. Grubość obudowy tunelu wyniesie 60 cm, co zapewni odpowiednią wytrzymałość konstrukcji na ciśnienie gruntu i wód gruntowych. Na całej długości tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych łączących obie nawy, które będą służyły przede wszystkim ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych, a odcinki wjazdowe do tunelu będą miały długość około 600 metrów.

Imponujące rozmiary

Do wydrążenia tunelu wykorzystana zostanie technologia TBM, polegająca na mechanicznym drążeniu za pomocą tarczy wyposażonej w ostrza, noże oraz dyski tnące wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Tarcza obraca się z prędkością około 2 obr./min., a całość jest przesuwana przez siłowniki hydrauliczne. Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia warto przytoczyć przykłady podobnych maszyn używanych w Polsce. Ta użyta przy budowie warszawskiego metra miała tarczę o średnicy 6,27 m, długość 97 m oraz masę całkowitą 615 ton. Natomiast TBM, która drążyła tunele pod Martwą Wisłą w Gdańsku, posiadała tarczę o średnicy 12,6 m, miała 91 m długości i ważyła 2200 ton. Maszyna przewidziana dla szczecińskiego tunelu będzie jeszcze bardziej imponująca.

Polska na tle europejskich gigantów

Choć 5 km tunel pod Odrą będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce, w skali europejskiej plasuje się dopiero w drugiej dziesiątce. Najdłuższym tunelem drogowym w Europie i jednocześnie na świecie jest norweski tunel Lærdal o długości 24,51 km, łączący miejscowości Lærdal i Aurland. W 2033 r. Norwegia planuje otwarcie tunelu Rogfast, który pobije trzy rekordy jednocześnie: będzie najdłuższym tunelem drogowym (27 km), najdłuższym tunelem podmorskim i zarazem najgłębszym (392 m pod powierzchnią morza).