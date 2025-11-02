Reklama

Powstaje najdłuższy tunel drogowy w Polsce. Będzie gotowy w 2032 r.

W ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina powstanie pięciokilometrowy tunel pod Odrą, który będzie dwukrotnie dłuższy od obecnego rekordzisty – warszawskiego tunelu pod Ursynowem. Nowy przejazd nie tylko zmieni krajobraz komunikacyjny Pomorza Zachodniego, ale również postawi Polskę w gronie państw dysponujących najbardziej zaawansowanymi rozwiązaniami infrastrukturalnymi w Europie.

Tunel o długości 5 km powstanie pod Odrą w ramach Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Foto: AdobeStock

Aleksander Mróz

Tunel będzie składał się z dwóch naw – równoległych „rur” – o średnicy zewnętrznej niemal 15 metrów, wydrążonych przez maszynę TBM (Tunnel Boring Machine). Jezdnie znajdą się na głębokości do 45 metrów pod powierzchnią terenu, a najgłębszy punkt konstrukcji sięgnie aż 51 metrów pod ziemią. Dla porównania jest to głębokość odpowiadająca 17-piętrowemu wieżowcowi zanurzonemu pod powierzchnią. Grubość obudowy tunelu wyniesie 60 cm, co zapewni odpowiednią wytrzymałość konstrukcji na ciśnienie gruntu i wód gruntowych. Na całej długości tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych łączących obie nawy, które będą służyły przede wszystkim ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych, a odcinki wjazdowe do tunelu będą miały długość około 600 metrów.

Imponujące rozmiary

Do wydrążenia tunelu wykorzystana zostanie technologia TBM, polegająca na mechanicznym drążeniu za pomocą tarczy wyposażonej w ostrza, noże oraz dyski tnące wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości. Tarcza obraca się z prędkością około 2 obr./min., a całość jest przesuwana przez siłowniki hydrauliczne. Dla zobrazowania skali przedsięwzięcia warto przytoczyć przykłady podobnych maszyn używanych w Polsce. Ta użyta przy budowie warszawskiego metra miała tarczę o średnicy 6,27 m, długość 97 m oraz masę całkowitą 615 ton. Natomiast TBM, która drążyła tunele pod Martwą Wisłą w Gdańsku, posiadała tarczę o średnicy 12,6 m, miała 91 m długości i ważyła 2200 ton. Maszyna przewidziana dla szczecińskiego tunelu będzie jeszcze bardziej imponująca.

Polska na tle europejskich gigantów

Choć 5 km tunel pod Odrą będzie najdłuższym tunelem drogowym w Polsce, w skali europejskiej plasuje się dopiero w drugiej dziesiątce. Najdłuższym tunelem drogowym w Europie i jednocześnie na świecie jest norweski tunel Lærdal o długości 24,51 km, łączący miejscowości Lærdal i Aurland. W 2033 r. Norwegia planuje otwarcie tunelu Rogfast, który pobije trzy rekordy jednocześnie: będzie najdłuższym tunelem drogowym (27 km), najdłuższym tunelem podmorskim i zarazem najgłębszym (392 m pod powierzchnią morza).

Zanim jednak będziemy mogli chwalić się nowym obiektem inżynieryjnym, trzeba go zbudować. To wyzwanie nie będzie jednak proste. Po wschodniej stronie Odry wykonawcy muszą zmierzyć się z grząskimi terenami torfowymi, natomiast po zachodniej stronie przestrzeń jest ograniczona przez składowiska siarczanu żelaza oraz pobliską infrastrukturę kolejową i drogową. Przed rozpoczęciem właściwych prac przeprowadzono badania geologiczne. Wykonano 4,4 tysiąca odwiertów geologicznych za ponad 20 milionów zł łącznie 50 kilometrów odwiertów, które były wykonywane również z barek na Odrze, sięgając do 90 metrów pod lustrem rzeki.

Po weryfikacji możliwości budowlanych, określono harmonogram prac. W czerwcu 2025 r. wpłynęło pięć ofert na realizację odcinka z tunelem, w przedziale od 4,92 mld zł (firma CCS Claims Consulting) do 8,51 mld zł (konsorcjum Mirbud-Samsung). GDDKiA ocenia oferty według kryteriów: 60 proc. stanowi cena, a 40 proc. to przedłużenie okresu gwarancji na różne elementy konstrukcji. Umowa ma zostać podpisana w IV kwartale 2025 r.. Zakończenie prac na odcinkach Kołbaskowo-Dołuje i Dołuje-Police planowane jest na lata 2028-2029, natomiast sam tunel pod Odrą ma być gotowy w 2032 r..

Czy wiesz, że...
- Najdłuższym tunelem drogowym świata jest norweski Lærdal Tunnel – ma aż 24,5 km długości i jego przejazd trwa ponad 20 minut.
- Najgłębszy tunel podmorski świata – planowany Rogfast w Norwegii – sięgnie aż 392 metrów pod poziom morza.
- Średnia prędkość drążenia tunelu TBM to zaledwie 10–15 metrów dziennie, więc wykonanie 5 km może zająć nawet ponad 2 lata nieprzerwanej pracy.
- Każdy metr tunelu pod Odrą będzie kosztować średnio około miliona złotych, co czyni inwestycję jedną z najdroższych w historii polskiego drogownictwa.

Tunel będzie składał się z dwóch naw – równoległych „rur” – o średnicy zewnętrznej niemal 15 metrów, wydrążonych przez maszynę TBM (Tunnel Boring Machine). Jezdnie znajdą się na głębokości do 45 metrów pod powierzchnią terenu, a najgłębszy punkt konstrukcji sięgnie aż 51 metrów pod ziemią. Dla porównania jest to głębokość odpowiadająca 17-piętrowemu wieżowcowi zanurzonemu pod powierzchnią. Grubość obudowy tunelu wyniesie 60 cm, co zapewni odpowiednią wytrzymałość konstrukcji na ciśnienie gruntu i wód gruntowych. Na całej długości tunelu zaplanowano 19 przejść poprzecznych łączących obie nawy, które będą służyły przede wszystkim ewakuacji w sytuacjach niebezpiecznych, a odcinki wjazdowe do tunelu będą miały długość około 600 metrów.

