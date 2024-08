Najdziwniejsza decyzja Jaguara w historii. Na rok zaprzestanie sprzedaży nowych aut

Jaguar podtrzymuje swoje plany wycofywania silników spalinowych i od 2025 roku chce być w pełni elektryczną luksusową marką. Rawdon Glover, dyrektor zarządzający marką potwierdził to niedawno w jednym z wywiadów. W związku z tym brytyjski producent musi zwolnić miejsce w swoim asortymencie modeli i fabrykach. Dlatego „produkcja i sprzedaż obecnych modeli będą stopniowo wycofywane. Na niektórych rynkach będzie to miało miejsce nieco wcześniej niż innych, ale sprzedaż obecnego asortymentu zakończy się najpóźniej za dwanaście miesięcy” – tłumaczy Glover.

Jaguar F-Pace będzie ostatnim modelem brytyjskiej marki produkowanym z silnikiem spalinowym mat. prasowe

Jaguar przechodzi na pełną elektromobilność

W rozmowie z magazynem "Autocar" Glover nie tylko ogłosił, że „nadejdzie okres, w którym nie będzie można kupić Jaguara”, ale że ten etap rozpocznie się w Wielkiej Brytanii już „na początku przyszłego roku”. Na pozostałych rynkach europejskich będzie to mieć miejsce nieco później. To nie najlepsze wieści dla dealerów Jaguara, którzy zdaniem Glovera powinni w tym czasie skoncentrować się na handlu samochodami używanymi i obsłudze klienta. Zresztą podaż nowych Jaguarów również wkrótce się zatrzyma. Jaguar przechodzi największą w swojej historii transformację. Patrząc jak inne marki samochodowe spuszczają z tonu w temacie elektromobilności to pozostanie przy pełnej transformacji to bardzo odważna decyzja. Tym bardziej, że nowy flagowy elektryk, który miał zostać zaprezentowany w tym roku ma opóźnienie i jego premiera została przesunięta na 2026 r. W grudniu w USA zostanie zaprezentowany model koncepcyjny będący w fazie bliskiej produkcji i wtedy ma pojawić się więcej informacji na jego temat. - Przekonacie się, że będzie to coś nowego, a jednocześnie utrzymanego w typowym duchu marki – obiecuje Rawdon Glover, dyrektor zarządzający marką Jaguar.