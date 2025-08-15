1. Leki

Większość leków wymaga przechowywania w określonych temperaturach. Wysokie ciepło może spowodować utratę skuteczności, a czasem nawet sprawić, że staną się szkodliwe. Dotyczy to szczególnie insuliny, antybiotyków i leków w płynie.

2. Elektronika

Smartfony, laptopy, tablety czy powerbanki mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. Ich baterie w ekstremalnych temperaturach mogą się przegrzać, zapalić, a w skrajnych przypadkach – eksplodować. Ciepło skraca też żywotność podzespołów.

3. Żywność

Nabiał, mięso, ryby, jaja i inne łatwo psujące się produkty szybko tracą świeżość w wysokich temperaturach. Produkty w puszkach mogą wyciec lub eksplodować.

4. Puszki pod ciśnieniem

Lakiery do włosów, dezodoranty czy spreje owadobójcze w nagrzanym aucie mogą wybuchnąć, powodując szkody i obrażenia.