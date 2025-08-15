Aktualizacja: 15.08.2025 12:18 Publikacja: 15.08.2025 11:04
W temperaturze 30°C wnętrze auta może osiągnąć 50°C w zaledwie 20 minut
1. Leki
Większość leków wymaga przechowywania w określonych temperaturach. Wysokie ciepło może spowodować utratę skuteczności, a czasem nawet sprawić, że staną się szkodliwe. Dotyczy to szczególnie insuliny, antybiotyków i leków w płynie.
2. Elektronika
Smartfony, laptopy, tablety czy powerbanki mogą ulec trwałemu uszkodzeniu. Ich baterie w ekstremalnych temperaturach mogą się przegrzać, zapalić, a w skrajnych przypadkach – eksplodować. Ciepło skraca też żywotność podzespołów.
3. Żywność
Nabiał, mięso, ryby, jaja i inne łatwo psujące się produkty szybko tracą świeżość w wysokich temperaturach. Produkty w puszkach mogą wyciec lub eksplodować.
4. Puszki pod ciśnieniem
Lakiery do włosów, dezodoranty czy spreje owadobójcze w nagrzanym aucie mogą wybuchnąć, powodując szkody i obrażenia.
5. Delikatne przedmioty
Okulary przeciwsłoneczne, biżuteria, plastikowe zabawki czy kredki mogą się zdeformować lub stopić. Usunięcie roztopionego plastiku czy wosku z tapicerki bywa niemal niemożliwe.
6. Dokumenty i karty płatnicze
Dowód osobisty, prawo jazdy, karty bankowe czy dokumenty z chipem mogą się odkształcić lub uszkodzić, a laminat i pasek magnetyczny przestaną działać.
7. Dzieci i zwierzęta
To absolutny priorytet. Nawet kilka minut w zamkniętym, nagrzanym aucie może być śmiertelnie niebezpieczne. Dzieci i zwierzęta dużo szybciej przegrzewają organizm niż dorośli. Nawet przy pozornie łagodnych temperaturach na zewnątrz, wnętrze samochodu może szybko nagrzać się do niebezpiecznych dla małego organizmu temperatur. Podobnie jak dzieci, zwierzęta domowe również nie potrafią regulować temperatury. Psy i koty są szczególnie narażone, ponieważ pocą się jedynie przez dyszenie i łapy, co jest niewystarczające w wyższych temperaturach. Rozgrzany samochód może szybko doprowadzić do śmiertelnego udaru cieplnego.
Czy wiesz, że…
– W temperaturze 30°C na zewnątrz wnętrze auta może osiągnąć 50°C w zaledwie 20 minut.
– Wysoka temperatura może rozmagnesować pasek w kartach płatniczych i uszkodzić chip.
– Rozgrzany do ponad 60°C lakier samochodowy staje się bardziej podatny na mikropęknięcia i matowienie.
