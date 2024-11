Właściciele uznali, że w logo powinna bardziej wybrzmiewać jej brytyjskość, zwłaszcza w czasach, postępującej elektryfikacji w motoryzacji. Będzie ono symbolizowało „nową erę”, ponieważ wszystkie auta Jaguara będą już miały napęd elektryczny. Zmiana logo następuje po 102 latach istnienia brytyjskiej marki. Będzie ono być bardziej lśniące i „ ma silnie celebrować nowoczesność” - — napisała firma w informacji prasowej.. Do tego już w tytule pojawiają się słowa „nieustraszony”, „odważny” i „nieoczekiwany”. Jak podkreśla Jaguar w rebrandingu ma się zmienić także wymowa z amerykańskiego „Jag-wahr”( czyli „Dżagłar’”) na bardziej brytyjskie „Jag-you-are,” („Dża-gju-ar”).

Jaguar zmienia swój logotyp Foto: mat. prasowe

Nowy logotyp Jaguara polaryzuje. "Nie ma zadowolić wszystkich"

Tak jakby Brytyjczycy chcieli bezpośrednio uwrażliwić publiczność na to, co miało nadejść. „Podczas tej podróży stracimy część naszych obecnych klientów” – przewiduje dyrektor generalny Jaguara, Rawdon Glover. „Nowy wygląd marki nie ma zadowolić wszystkich. Będzie polaryzował” – mówi dyrektor kreatywny Jerry McGovern. No i już nowy logotyp polaryzuje fanów marki. Wybijają się w nim rozstawione złote litery, z wyróżniającymi się G i U , które, jak zapewnia firma — tworzą „wizualną harmonię”. Zmienił się także wizerunek skaczącego jaguara i nie będzie to już wyłącznie jego sylwetka, ale ta zostanie wkomponowana w tło. — W ten sposób wracamy do dawnych wartości i ożywiamy esencję Jaguara, do tego co naprawdę kochamy i dopasowujemy się do obecnych czasów - tłumaczy cytowany w informacji prasowej Gerry McGovern, wiceprezes kreatywny w Jaguarze. Fizycznie nowe logo będzie można zobaczyć 2 grudnia w Miami na Florydzie, podczas „Miami Art Week”.