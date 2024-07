Elektryczny hipersamochód Lotusa rozbija się w Goodwood po przejeździe 100 m

Lotus Evija X to hipersamochód przeznaczony na tor wyścigowy. Na Goodwood Festival of Speed ​​2024 miał pokazać, na co go stać i niestety poniósł porażkę. Rozbił się chwilę po przekroczeniu pola startu.