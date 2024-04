Wypadek miał miejsce w Warszawie na skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Madalińskiego na Starym Mokotowie. Około godziny 10, kierujący elektrykiem uderzył w słup sygnalizacji świetlnej, jadąc w kierunku centrum. Jak donoszą świadkowie tego zdarzenia kierowca chciał uniknąć kolizji z innym samochodem. Po uderzeniu w słup, elektryk stanął w płomieniach. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i policja. Kierowcy nic się nie stało.



Reklama

Czytaj więcej Na prąd Top10 najmocniejszych samochodów elektrycznych na świecie Czy komuś to się podoba czy nie napęd elektryczny to przyszłość. Wraz z wzrostem popytu elektryki zmieniają swój wizerunek i przybywa na rynku coraz mocniejszych i sportowych modeli. Uporządkowaliśmy je i wybrali te z największą ilością mocy.

Samochód, który brał udział w wypadku został wyprodukowany przez firmę Lucid Motors. To amerykański producent aut elektrycznych, który działa od 2007 roku. Należy do saudyjskiego funduszu inwestycyjnego Public Investment Fund. Lucid Air to sedan o zasięgu, który wg. danych producenta ma wynieść aż 520 mil (837 km). Wersja Dream Edition Performance jest wyposażona w baterię o pojemności 118 kWh i dwa silniki elektryczne generujących łącznie 1111 KM i 1025 Nm maksymalnego momentu obrotowego. To najmocniejszy sedan na świecie. Lucid Motors obiecuje, że rozpędza się od 0 do 60 mil na godzinę w 2,6 sekundy. Polska cena tego egzemplarza wynosi około miliona złotych. W Polsce Lucid nie ma swojego oficjalnego przedstawicielstwa.