Plan koncernu Stellantis zakładał, że w modelach Citroena, Fiata, Peugeota i Opla wycofane z oferty zostaną silniki spalinowe w segmencie samochodów dostawczych. Póki co kompaktowe furgonetki były na polskim rynku nadal dostępne jako pojazdy użytkowe z silnikami spalinowymi, ale główny nacisk sprzedaży był na wersje elektryczne. Jednak np. w Niemczech ciśnienie na elektromobilność było tak duże, że Stellantis wycofał w ogóle klasyczne wersje spalinowe. Teraz wiadomo, że ten plan się nie powiódł. Po zakończeniu dopłat do samochodów elektrycznych w Niemczech chęć klientów do przesiadki na takie elektryki spadła niemal do zera.

Porażka elektromobilności i powrót silników spalinowych

Stellantis wraca teraz do diesla i silników spalinowych. Na pierwszy ogień idą Peugeot Rifter i Citroen Berlingo, wkrótce dołączy również Fiat Doblo. Opel zrobi ten krok, ale prawdopodobnie w przypadku Combo Life z opóźnieniem. Te wszystkie modele są technicznie identyczne, więc od tej stronie nic nie stoi na przeszkodzie. I tak już za niedługo na liście modeli w Niemczech i w krajach, w których oferowano wyłącznie napęd elektryczny pojawi się Rifter i Berlingo w wersji podstawowej z silnikiem benzynowym o mocy 110 KM i manualną skrzynią biegów. Dostępne będą też dwa silniki wysokoprężne: BlueHDI o mocy 102 KM z manualną skrzynią biegów i Blue-HDI o mocy 130 KM z automatyczną ośmiobiegową skrzynią biegów.