Niemiecka firma powstała jako start-up pod koniec 2015 roku. W ciągu półtora roku udało się opracować prototypy i uruchomić fabrykę, prowadząc do debiutu na rynku pierwszego modelu, e.Go Life. Był to model oferowany w trzech wariantach mocy (27 KM, 54 KM i 81 KM) z różnymi prędkościami maksymalnymi od 116 do 160 km/h. Zasięg pojazdu, według starej normy NEDC, wynosił od 136 do 194 km.

Sukces nowego modelu przyczyną upadku marki

Problemy zaczęły się w okresie pandemii, kiedy firma borykała się z problemami finansowymi. Udało się pozyskać finansowanie zewnętrzne i uporać się z kłopotami wywołanymi przerwaniem łańcucha dostaw. Kilka tygodni temu firma zmniejszyła czas pracy części pracowników produkcyjnych. W ubiegłym tygodniu zdecydowano o rozszerzeniu tej praktyki na inne zespoły. Nikt jednak nie spodziewał się wniosku o upadłość, zwłaszcza że niedawno e.Go ogłosiła sukces z planami wprowadzenia nowego modelu na rynek o nazwie e.Wave X. Producent stwierdził, że zebrał na model 11 tys. rezerwacji. Problematyczne okazały się jednak opóźnienia w procesie homologacji, co uniemożliwiło dostarczenie e.wave X w zakładanym terminie, a w efekcie – najprawdopodobniej – przyczyniło się do upadku całej firmy.