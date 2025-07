Stan Floryda od dzisiaj (01.07) zmienia kary za nadmierną prędkość. W przyszłości naruszenia przepisów o przekroczeniu prędkości, wcześniej uważane za wykroczenia, może być karane pozbawieniem wolności. Nowe prawo dotyczy kierowców, którzy przekraczają prędkość o co najmniej 50 mil/h (około 80 km/h) lub pojadą szybciej niż 100 mil/h (około 160 km/h) – niezależnie od faktycznego ograniczenia prędkości. Tym rozporządzeniem stan chce wysłać jasny komunikat przeciwko nieodpowiedzialnym kierowcom i zwiększyć bezpieczeństwo na drodze.

Centralnym elementem nowego prawa jest wymóg osobistego stawiennictwa w sądzie w przypadku popełnienia wykroczeń. Dlatego w przypadku takich przekroczeń samo zapłacenie grzywny nie jest możliwe, a tym bardziej nie załatwia sprawy. Celem jest nałożenie surowszych kar, nie tylko finansowych, ale także prawnych. Wyroki mają być różne zależnie od tego czy popełniający karany jest po raz pierwszy czy z recydywy. Kiedy popełnimy wykroczenie przekroczenia prędkości po raz pierwszy grozi nam do 30 dni więzienia i grzywna w wysokości do 500 USD (ok. 1800 zł). Recydywiści, którzy w ciągu pięciu lat popełnią to samo wykroczenie trafią na 90 dni do aresztu, zapłacą grzywnę w wysokości 1000 USD (ok. 3600 zł) i dodatkowo otrzymają zawieszenie prawa jazdy na okres od sześciu do dwunastu miesięcy.

Zaostrzenie prawa zostało spowodowane tragicznym przypadkiem w 2022 r. Jedenastoletni chłopiec został potrącony na terenie zabudowanym przez kobietę jadącą z prędkością 85 mil na godzinę (około 137 km/h) bez włączonych świateł. Pomimo ponad dwudziestu wcześniejszych wykroczeń drogowych, została skazana jedynie na prace społeczne i długi zakaz prowadzenia pojazdów – nie poniosła żadnych konsekwencji karnych. Sprawa wywołała powszechną krytykę społeczną i w rezultacie wywarła presję polityczną na podjęcie działań i zaostrzenia przepisów.

Na Florydzie kara więzienia za przekroczenie prędkości

Na Florydzie ostrzej tratowani będą również kierowcy biorący udział w nielegalnych wyścigach ulicznych, czy celowym blokowaniu ulic. Często podczas nielegalnych wyścigów pojazd uprzywilejowany jest celowo blokowany, a od teraz takie naruszenie może zostać sklasyfikowane jako „zbrodnia drugiego stopnia”. W takich przypadkach grożą kary więzienia do 15 lat. Chociaż ustawa ogólnie cieszy się dwupartyjnym poparciem, niektórzy politycy są sceptyczni. Krytycy widzą ryzyko przeciążenia sądów. Aby przetestować skuteczność nowych przepisów Departament Transportu Florydy (FDOT) ogłosił dwuletni okres próbny.