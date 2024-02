Zgodnie z danymi firmy badawczej Carisyou, Tesla w styczniu sprzedała jedną sztukę Modelu Y w Korei Południowej. Tą jakby nie patrzeć sensację potwierdził Bloomberg, który zauważył spadek popytu na samochody amerykańskiego producenta. Korea Płd. w ogóle przeżywa ogromny spadek zainteresowania elektrykami. Jak podało Ministerstwo Handlu Korei Południowej, sprzedaż pojazdów elektrycznych w tym kraju spadła o 80 proc. w porównaniu z grudniem 2023 roku. Bloomberg sugeruje, że przyczyną jest wzrost stóp procentowych i inflacji, które wpływają na ceny w wielu sektorach. Dodatkowo ma zostać przeprowadzona rewizja dopłat do pojazdów zasilanych energią elektryczną, która może wpłynąć na ich cenę zakupu.

Załamanie rynku elektryków w Korei Płd. Tesla sprzedała jeden samochód

Lee Hang-Koo, szef Jeonbuk Institute of Automotive Convergence Technology, wskazuje, że niektórzy konsumenci wyrażają obawy co do jakości samochodów produkowanych w Chinach, gdzie Tesla również ma swoje fabryki. Co ciekawe styczniowy przypadek w Korei Południowej nie jest najgorszy w historii Tesli. W lipcu 2022 roku nie sprzedano tam ani jednego pojazdu. - Wielu pierwszych użytkowników już posiada pojazdy elektryczne, a konsumenci masowi jeszcze nie chcą ich kupować - komentuje Lee Hang-Koo.