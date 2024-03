Styczeń był ważnym miesiącem w kalendarzu marki Volkswagen. To wtedy pokazano Golfa po liftingu. Mimo wielkiej popularności SUV-ów, a także rynkowej „inwazji” aut elektrycznych, kompaktowy model wciąż cieszy się zainteresowaniem. Lifting nie był rewolucyjny, ale odświeżył Volkswagena segmentu C. Jedną ze zmian była np. rezygnacja z silnika 1.0 TSI. Teraz bazowy jest motor to jednostka 1.5 TSI o mocy 115 KM. Z kolei topowe wersje otrzymały zastrzyk mocy.

Reklama

mat. prasowe

Teraz znamy już ceny odświeżonego Golfa. Można go kupić - jak na razie - z dwoma silnikami (1.5 TSI 115 KM i 150 KM) i w czterech wersjach. To bazowa, czyli po prostu Golf, Life, Style i Special Edition. Później do gamy dołączą R-Line, GTI i GTE, a także silniki 2.0 TDI (115 lub 150 KM), 2.0 TSI 265 KM i odmiany hybrydowe plug-in (204 i 272 KM). Najtańszy Golf z silnikiem 1.5 TSI 115 KM i z ręczną skrzynią biegów kosztuje 112 100 zł w wersji hatchback. Kombi, czyli Variant, wyceniono na 119 900 zł. Takie auta mają na pokładzie m.in. czujniki parkowania z przodu i z tyłu, klimatyzację automatyczną, tempomat i reflektory LED.

Czytaj więcej Premiery Oto Volkswagen Golf po modernizacji. Witamy generację osiem i pół Volkswagen Golf ósmej generacji po liftingu został już oficjalnie pokazany. Co się zmieniło? Modernizacje dotyczą głównie kwestii praktycznych, ale znajdzie się też coś dla estetów.