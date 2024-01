Ma masę własną 750 kg, a silnik osiąga moc 500 KM

Donkervoort przy tak niskiej masie własnej napędzany pochodzącym z Audi 5-cylindrowym, 2,5 litrowym turbodoładowany silnikiem, który ma moc podciągniętą do 500 KM. Latający Holender przyspiesza od 0 do 100 km/h w 2,5 sekundy, a 200 km/h osiąga po 7,5 sekundach. Prędkość maksymalna wynosi 290 km/h. Moc przekazywana jest za pośrednictwem manualnej pięciobiegowej skrzyni biegów na tylne koła. Według Donkervoorta 5-biegowa skrzynia waży co najmniej 12 kg mniej od sześcio- lub siedmiobiegowej skrzyni biegów. Donkervoort początkowo chciał zbudować 50 egzemplarzy F22, ale zostały one wyprzedane natychmiast po pokazaniu tego modelu. Producent dodał więc kolejne 50 egzemplarzy, które również rozeszło się w mgnieniu oka i to przy cenie bazowej od 291 550 euro (około 1,3 mln zł)

Donkervoort F22

