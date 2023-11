Rimac pobił rekord prędkości. Ponad 275 km/h na wstecznym biegu

„Nasze symulacje wskazywały, że powinniśmy być w stanie rozwinąć ponad 250 km/h, ale obawialiśmy się o stabilność” – opowiadał główny inżynier marki Rimac. Nevera to wprost wymarzony samochód do bicia tego typu rekordu. Pozwala na to nie tylko niezwykła moc tego modelu, ale też jego konstrukcja. Chorwacki supersamochód za 2 miliony euro ma bowiem jednobiegową skrzynię i cztery niezależne silniki, po jednym przy każdym kole. Mogą pracować tak samo, niezależnie od tego, czy auto jedzie do przodu czy do tyłu. Ale chłodzenie, aerodynamika i sterowanie autem zostały – co oczywiste – opracowane tak, by działać idealnie wtedy, gdy Rimac porusza się do przodu.

mat. prasowe

Rimac Nevera - powstanie 150 egz. za cenę 2 mln euro każdy

- To był pokaz tego, na co pozwalają cztery niezależne silniki, a przy okazji próba dostarczyła nam mnóstwo radości i emocji – skomentował po udanym przejeździe Goran Drndak. Dodał, że jazda wymagała od niego olbrzymiego skupienia, pilnowania toru jazdy i bacznej obserwacji obranego punktu we wstecznym lusterku. Z pewnością było to jeszcze większe wyzwanie dla kierowcy niż dla auta. Powstanie tylko 150 sztuk Rimaca Nevery. Zdecydowanie lepiej nie próbować powtórzenia tego rekordu w domowych warunkach… w dowolnym innym samochodzie.