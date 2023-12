WSA uchylił zaskarżoną decyzję GDOŚ, uchylając w całości decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku, umarzając tym samym postępowanie administracyjne wprowadzone w tej sprawie. Wyrok dotyczący odcinka S17 Drewnica – Ząbki, czyli krótszego z dwóch brakujących fragmentów Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW), jest nieprawomocny. Dzięki temu strony mogą się od wyroku odwołać wnosząc skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Również drugi fragment WOW stoi pod znakiem zapytania. Dyrekcja podała, że dla pozostałego odcinka S17 w relacji Ząbki – Warszawa Wschód (Zakręt), rozprawa w WSA miała odbyć się 10 listopada br. Sąd jednak odroczył ją i nie wyznaczył jak na razie nowego terminu.

Reklama

Biurokratyczne przerzucanie winy i kompetencji

WSA w uzasadnieniu swojej decyzji podało, że jest to efekt oceny prawnej dokonanej w tej sprawie przez NSA, w której stwierdzono, że istota sprawy nie została dostatecznie wyjaśniona. Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił, że GDOŚ nie dokonał wystarczających ustaleń faktycznych pozwalających na uchylenie decyzji wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i umorzenia postępowania przed tym organem. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska natomiast niedostatecznie zbadał czy faktycznie RDOŚ w Warszawie powinien zostać wyłączony w sprawie i postępowanie powinno być przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Czytaj więcej Na prąd Nieudana strategia Mercedesa. Sprzedaż flagowej limuzyny poniżej oczekiwań Luksusowe elektryczne modele Mercedesa nie osiągnęły oczekiwanego sukcesu. Członek zarządu, który był odpowiedzialny za rozwój tej strategii jest obecnie dyrektorem generalnym marki. Czy Oli Källenius będzie musiał pożegnać się z Mercedesem?

Sprawa wschodniej części obwodnicy Warszawy toczy się od lipca 2015 roku, kiedy do RDOŚ wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch odcinków S17 WOW Drewnica – Ząbki oraz Ząbki – Warszawa Wschód. W maju 2017 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, po uznaniu wyłączenia się z mocy prawa przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prowadzenia sprawy, przekazał oba postępowania do RDOŚ w Białymstoku, który w grudniu 2018 r. wydał decyzje środowiskowe dla obu odcinków. W lutym 2021 roku obie decyzje zostały uchylone przez GDOŚ. Następnie te decyzje zostały zaskarżone przez różne podmioty do WSA w Warszawie. Wyroki z 24 sierpnia 2021 r. dla odcinka Ząbki – Warszawa Wschód i z 19 stycznia 2022 r. dla Drewnica – Ząbki uchyliły ww. decyzje GDOŚ. Z kolei 7 marca 2023 roku odbyły się rozprawy NSA w sprawach dotyczących obu fragmentów obwodnicy, a jeden sąd (NSA) uchylił wyrok drugiego sądu (WSA) w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Brakuje 14 km obwodnicy

Brak ostatecznych decyzji umożliwiających rozpoczęcie prac przygotowawczo-budowalnych powoduje, że ring wokół Warszawy nie może zostać ukończony. Kierowcy jak na razie mają do dyspozycji 68 kilometrów trasy wchodzącej w skład Warszawskiego Węzła Drogowego. Do domknięcia pozostaje odcinek o długości ok. 14-kilometrów od węzła Drewnica na skrzyżowaniu z S8 do węzła Warszawa Wschód. Jego brak uniemożliwia docelowe rozłożenie ruchu na obwodnicy stolicy. Dziś wielu kierowców z braku WOW jeździ drogami wojewódzkimi: 631, 637, 638 i ulicami Wesołej by dotrzeć węzła Warszawa Wschód, a jeśli jadą w kierunku Krakowa wybierają północno-zachodnią część ringu. Według danych Generalnego Pomiaru Ruchu przeprowadzonego w latach 2020-2021, najbardziej obciążonym fragmentem ringu jest obecnie odcinek S8 na wysokości Powązek (z średnim dobowym ruchem blisko 200 tys. pojazdów) oraz most Grota Roweckiego (blisko 186 tys. pojazdów).