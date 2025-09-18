Aktualizacja: 18.09.2025 12:32 Publikacja: 18.09.2025 06:46
Volkswagen ID. Buzz miał być elektrycznym spadkobiercą legendy modelu T1
Fabryka, która od dekad produkuje kultowe Volkswageny, w tym najnowszego elektrycznego ID. Buzza i Multivana, na tydzień stanie w miejscu. Oficjalny powód: słaby popyt na lekkie samochody dostawcze w Europie i rozczarowująca sprzedaż modeli elektrycznych. Jesienna przerwa w Dolnej Saksonii potrwa od 13 do 25 października, ale tym razem nie chodzi tylko o odpoczynek pracowników. – To konieczne, by dostosować planowanie produkcji do rynku – tłumaczy rzecznik koncernu. Tyle że dla branży to jasny sygnał: klienci nie ustawiają się w kolejkach po nowe elektryczne Volkswageny.
Wstrzymanie produkcji uderza szczególnie w ID. Buzza – elektrycznego następcę kultowego „ogórka”. Auto, które miało być ikoną nowej ery Volkswagena, dziś zmaga się z chłodnym odbiorem i wysoką ceną. Multivan też sprzedaje się poniżej oczekiwań, a rynek lekkich aut dostawczych kurczy się szybciej niż prognozowano. Wyniki tylko potwierdzają kryzys: w pierwszej połowie 2025 roku sprzedano 224 tys. pojazdów (rok wcześniej – 231 tys.). Sprzedaż co prawda wzrosła do 8,7 mld euro, ale zysk operacyjny stopniał z 635 mln do zaledwie 207 mln euro. To oznacza, że koncern zarabia coraz mniej na każdym aucie, a konkurencja w segmencie robi się coraz ostrzejsza.
Volkswagen ID.Buzz
Dni zamknięcia zostaną rozliczone z nadgodzin pracowników, ale nastroje wśród załogi są napięte. – To kolejny sygnał ostrzegawczy dla fabryki w Hanowerze – piszą niemieckie media. Choć Volkswagen zapewnia, że będzie „wzmacniał swoją pozycję rynkową”, coraz więcej ekspertów mówi wprost: elektryfikacja modeli dostawczych idzie dużo wolniej, niż obiecywano i prognozowano.
Czy wiesz, że…
- Fabryka w Hanowerze produkuje dostawcze Volkswageny od 1956 roku – powstało tam już ponad 10 milionów egzemplarzy aut.
- Kultowy VW T1, znany jako „ogórek”, był symbolem kontrkultury lat 60. i ulubionym autem hipisów.
- ID. Buzz miał być elektrycznym spadkobiercą tej legendy.
- Segment lekkich samochodów dostawczych w Europie od 2023 roku notuje spadek sprzedaży o kilkanaście procent rocznie.
